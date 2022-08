Borja Mayoral quitte le Real Madrid pour rejoindre Getafe

L’attaquant Borja Mayoral a quitté le Real Madrid pour rejoindre Getafe, ont confirmé lundi les clubs de la Liga.

Le jeune madrilène de 25 ans – qui a marqué six buts en 18 apparitions en prêt à Getafe la saison dernière – a accepté un contrat de cinq ans et sera présenté par son nouveau club jeudi.

“Borja Mayoral est arrivé dans notre académie en 2007 et fait partie du Real Madrid depuis lors, remportant une Ligue des champions, une Coupe du monde des clubs, une Super Coupe de l’UEFA et une Supercopa d’Espagne”, Le Real Madrid a déclaré dans un communiqué. “Le Real Madrid lui souhaite, ainsi qu’à sa famille, le meilleur dans cette nouvelle étape de leur vie.”

Une série de mouvements de prêt a suivi, d’abord à Wolfsburg en Bundesliga, puis à Levante en Liga, avant une période accrocheuse de deux ans à Rome en 2020.

L’international espagnol des jeunes a impressionné lors de sa première saison en Serie A, marquant 10 buts, mais est tombé en disgrâce avec l’arrivée de Jose Mourinho en tant que manager.

Borja Mayoral a rejoint le Real Madrid en tant que jeune joueur en 2007. Images de sports motorisés / Getty Images

Il a écourté son séjour à Rome pour rejoindre Getafe en prêt en janvier de cette année et a eu un impact instantané, marquant six fois pour les aider à assurer leur survie en Liga et une éventuelle 15e place sous l’entraîneur Quique Sanchez Flores.

Mayoral était un remplaçant inutilisé lors de la victoire 2-0 du Real Madrid contre la Juventus à Los Angeles samedi, le dernier match de leur tournée aux États-Unis.

Son départ laisse Madrid avec Karim Benzema, Mariano Diaz et le jeune Juan Latasa comme les seuls avant-centres reconnus de leur équipe première.