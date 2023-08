Borja Iglesias quitte l’équipe nationale d’Espagne au milieu de la controverse sur Rubiales après la Coupe du Monde Féminine de la FIFA

La Fédération espagnole de football est dans un état de désarroi absolu depuis que l’équipe féminine a réussi à remporter la Coupe du Monde Féminine de la FIFA. Cette victoire emblématique a été entachée de controverses en raison du comportement inapproprié du président de la Fédération espagnole de football (RFEF), Luis Rubiales.

L’attaquant espagnol Borja Iglesias a quitté l’équipe nationale masculine vendredi après que Rubiales ait refusé de démissionner suite à son baiser non sollicité sur les lèvres d’une star de la Coupe du monde féminine.

L’attaquant du Real Betis, qui a joué deux fois pour son pays, a pris position contre la décision du chef de ne pas démissionner pour avoir embrassé Jenni Hermoso.

Rubiales, 46 ans, a provoqué l’indignation mondiale en attrapant Hermoso par la tête et en l’embrassant sur les lèvres lors de la cérémonie de remise des médailles après que l’Espagne a battu l’Angleterre 1-0 pour triompher en finale à Sydney dimanche.

« En tant que joueur et en tant que personne, je ne me sens pas représenté par ce qui s’est passé », a déclaré Iglesias sur le réseau social X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

« Porter le maillot de l’Espagne est l’une des meilleures choses qui me soient arrivées dans ma carrière.

« Je ne sais pas si dans un instant je serai à nouveau disponible, mais j’ai pris la décision de ne pas retourner en équipe nationale jusqu’à ce que les choses changent, et ce genre d’actes ne restent pas impunis.

Il a ajouté qu’il agissait « pour un football plus juste, plus humain et plus décent ».

En refusant de se retirer vendredi, Rubiales a déclaré dans un discours défensif et enflammé lors d’une réunion d’urgence de la fédération de football qu’il subissait un « assassinat » public et a dénoncé le « faux féminisme ».

Le président de la fédération a affirmé que son baiser était « mutuel, euphorique et consensuel ».

