Borja Iglesias parle à ESPN du démarrage à chaud du Real Betis, de sa santé mentale et du respect de Karim Benzema

Lorsque le Real Madrid a affronté le Real Betis au Bernabeu samedi dernier, l’un des meilleurs attaquants de la Liga cherchait à ajouter à son total de quatre buts lors de la jeune saison.

Nous ne parlons pas de Karim Benzema, cependant – il reste sur trois buts en championnat – mais l’attaquant du Betis Borja Iglesias, qui est juste derrière Robert Lewandowski de Barcelone et Iago Aspas du Celta Vigo dans le Pichichi course (les deux avec cinq buts).

Iglesias, 29 ans, est là depuis un moment. Il est passé par l’académie du Celta Vigo, a brillé en prêt au Real Saragosse et a obtenu sa percée dans l’élite avec l’Espanyol, où 17 buts en championnat en 2018-19 ont convaincu le Betis de le signer pour 30 millions d’euros.

Mais il n’a jamais eu un début de saison comme celui-ci: marquer lors de la première victoire 3-0 du Betis contre Elche, convertir deux pénalités lors d’une victoire 2-1 à Majorque et marquer le seul but lors d’une victoire 1-0 contre Osasuna. C’est le genre de forme qui fait parler d’une convocation surprise de l’Espagne à la Coupe du monde 2022, pour un joueur qui n’a jamais joué pour son pays, à aucun niveau.

Iglesias – surnommé ‘Panda’ par ses coéquipiers à cause de son amour pour cela Chanson de Desiigner que vous ne pouviez pas sortir de votre tête en 2016 — n’a jamais été un footballeur conventionnel.

En tant que garçon, il était tellement obsédé par le football qu’il demandait à ses parents de l’emmener à l’aéroport voisin de Saint-Jacques-de-Compostelle tard dans la nuit dans l’espoir qu’ils coïncideraient avec les équipes de LaLiga rentrant chez elles après un match du soir contre le Celta Vigo pour demander des photos. et autographes.

En 2020, il s’est mis à peindre ses ongles en noir, affirmant que c’était un petit geste visant à se rappeler d’utiliser sa position pour lutter contre le racisme et l’homophobie. “Je dois aussi admettre que j’aime ça” il a tweeté.

Bien qu’il n’ait pas pu marquer pour la première fois devant son ami proche Thibaut Courtois – le couple partage un amour pour les jeux vidéo et a investi ensemble dans l’équipe eSports DUX Gaming – Iglesias and Co. a déployé un effort admirable dans le 2- 1 défaite qui a vu le Betis perdre juste son match de la saison (diffuser la rediffusion sur ESPN + aux États-Unis.)

Avant le match, Iglesias s’est entretenu avec Martin Ainstein d’ESPN pour un nouvel épisode de Les journaux de véloparlant de sa forme, de sa santé mentale et de son admiration pour Benzema.

Note de l’éditeur : cette interview a été modifiée pour plus de clarté.

ESPN : Comment expliquez-vous cette amélioration du nombre de buts marqués ?

Iglesias : C’est incroyable. Parfois, si vous vous asseyez et que vous y pensez trop, vous vous sentez un peu étourdi.

ESPN : C’est difficile d’apprécier les choses dans un environnement aussi professionnel, avec autant de pression, autant de stress.

Iglesias : Totalement. Parfois, je pense que ça a été plus difficile pour moi d’être à mon meilleur, parce que je n’aimais pas ça. La pression que je me mettais me demandait tellement que je ne me permettais pas d’en profiter. Je ne me connectais pas avec mon vrai moi, avec ce que j’aime, c’est-à-dire jouer au football, n’est-ce pas ? Alors bien sûr, vous ne faites pas de votre mieux. J’étais stressé. Parfois, j’allais me coucher en disant que je n’avais pas apprécié ma journée. Ça n’avait pas de sens, parce que je faisais ce dont je rêvais depuis que je suis petite.

ESPN : Tu fais partie des rares footballeurs qui s’ouvrent, qui humanisent le métier, et c’est nécessaire. Les footballeurs étant là où ils sont, gagnant ce qu’ils gagnent, occupant une position de premier plan dans la société, on attend d’eux qu’ils soient un robot, qu’ils soient presque parfaits dans absolument tout. Et cela peut être contre-productif.

Iglesias : Oui, la vérité est que je pense que c’est quelque chose que nous devons normaliser, et pas seulement dans le sport. Le bien-être mental est si important, mais bien sûr, il est parfois difficile de dire que vous n’allez pas bien. Parce que parfois c’est comme ‘Comment ça ne va pas s’il est footballeur, il gagne de l’argent et les fans l’aiment ?’ Eh bien, parfois, pour une raison quelconque, vous n’êtes pas OK. Parfois, on a l’impression que vous êtes financièrement à l’aise, ou que vous faites la une des journaux, ou que vous faites ce que vous aimez vraiment, ou quoi que ce soit, mais vous n’allez pas bien. Parfois, tous ces facteurs ne vous permettent pas d’être OK. Cela ressemble à quelque chose que vous ne pouvez pas dire, mais la réalité est que cela arrive parfois.

ESPN : Vous avez dit que vous avez suivi une thérapie, que vous avez vu un psychologue.

Iglesias : Je me suis toujours senti soutenu par [my teammates], et le personnel d’entraîneurs, et les professionnels qui vous aident avec ces choses parce qu’ils y sont formés et qu’ils ont les outils pour vous aider à vous reconnecter avec vous-même et à vous sentir à nouveau heureux, à vous amuser. Pour moi, [the psychologists] m’ont donné un regard sur la vie que je ne me permettais pas de voir car j’étais trop exigeant.

ESPN : C’est comme s’il fallait être fort, tout bien faire, parce que d’une certaine manière si j’ai ceci, si j’ai cela…

Iglesias : Bien sûr, comment ne pas être OK si vous avez tout ? Et la vérité est que je me sentais comme ça parfois. J’avais l’habitude de dire ‘Je ne peux pas être malade.’ Et bien sûr, vous pouvez être malade. Bien sûr, un jour tu peux te lever et ne pas vouloir aller t’entraîner, ou un autre jour tu vas te coucher et dire ‘quelle m—– journée’, pardonnez l’expression. Parfois, cela arrive, et vous avez également besoin de ces jours pour apprécier les très bonnes choses. Si tout allait bien, ce serait trop facile, non ? Vous ne ferez pas beaucoup de progrès si les choses ne deviennent pas difficiles. J’ai souffert dans ce processus, mais je l’apprécie beaucoup aussi.

Je pense que c’est agréable de s’éloigner de l’interview typique, en ne parlant que de football. J’aimerais voir des coéquipiers faire quelque chose comme ça, car ils ont beaucoup à offrir. Parfois, tu ne veux pas, ou la situation ne le permet pas, ou quoi que ce soit, mais ça m’énerve beaucoup, le stéréotype selon lequel les footballeurs n’ont rien à offrir. Évidemment, il y a des gens qui sont plus qualifiés, en raison de leur situation de vie. L’expérience de chacun est différente. Il y a des expériences que mes coéquipiers ont vécues, dont ils pourraient parler, et puis je peux parler des autres. C’est agréable d’écouter les autres. Souvent, vous vous mettez à leur place et, comme nous le disions, vous voyez que ce sont des gens que vous pourriez idolâtrer ou admirer pour une raison quelconque, mais ils ont aussi vos problèmes.

ESPN : Quel a été un moment clé pour vous ?

[Betis captain] Andres Guardado a eu un grand impact sur moi à un moment difficile [last season]. Nous avons joué à domicile contre Séville, l’équipe a très bien joué et j’étais vraiment mauvais. J’ai perdu le ballon plusieurs fois, quand j’ai pratiquement trébuché sur le ballon. Ce jour-là, je suis rentré chez moi en me sentant vraiment déprimé. Il l’a remarqué et il m’a envoyé un message. Je me souviens qu’il m’a dit : “Tu as atteint ton apogée en tant que footballeur et nous croyons tous en toi. Continue, car tu y es presque.”

Et deux semaines plus tard, j’ai marqué deux fois (contre la Real Sociedad en Copa del Rey le 26 janvier). Depuis ce moment, j’ai eu deux saisons, ou une et demie plus le début de celle-ci, qui ont été vraiment bonnes. Je pense que ce message m’a beaucoup aidé parce que ce jour-là, j’avais besoin que quelqu’un me dise exactement cela. Et bien sûr, quand Andres Guardado vous dit ça, qui a disputé ou va disputer sa cinquième Coupe du monde (avec le Mexique), c’est incroyable.

ESPN : L’équilibre que vous avez dans le vestiaire se fait en partie grâce à des joueurs avec beaucoup d’expérience qui savent apporter quelque chose pour renforcer le groupe.

Iglesias : Totalement. Ce qu’ils nous donnent sur le terrain, et c’est beaucoup, ce n’est rien comparé à ce qu’ils nous donnent en dehors du terrain. Ils voient les choses d’une manière différente, et ce sont des gens qui ont la capacité de l’exprimer et de vous aider avec trois mots, à un moment où vous n’êtes même pas conscient de ce qui se passe. Ils ont été un élément fondamental du bien-être du groupe, car dans les bons moments, ils savent garder tous nos pieds sur terre, et dans les moments difficiles, ils savent être positifs, comment nous aider à grandir.

ESPN : Qu’est-ce que ça fait d’affronter un attaquant comme Karim Benzema ?

Iglesias : La vérité est qu’il est l’un des [players] J’aime le plus regarder. J’ai aimé le regarder pendant des années. D’une certaine manière, il a été un peu un modèle pour moi, vu qu’il a été critiqué, qu’il y avait beaucoup de doutes sur lui. Je pense aussi que ce qui est admirable, c’est sa capacité à s’adapter aux besoins de l’équipe. Plus que ce qu’il aimerait vraiment – ​​parce que je suis sûr qu’il aimerait être l’homme principal, toujours marquer des buts et tout ça – il s’est adapté.

ESPN : Est-ce ce que vous mettriez en avant chez lui — cette maturité, cette intelligence et cette capacité d’adaptation ?

Iglesias : Oui, je pense que ces trois choses sont ce qui a aidé Karim à faire ce pas en avant ces dernières années. En termes de technique, nous parlons peut-être de l’attaquant le plus technique qui soit, avec une énorme capacité à marquer des buts. C’est un plaisir de le regarder, car quand on le voit en direct, on se rend compte qu’il ne perd pas une seule balle. Chaque touche est bonne, chaque touche a du sens. Il n’a pas l’air rapide, mais il est rapide. Il est vraiment bon, vraiment bon.