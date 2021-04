Le président de la fédération bulgare, qui a démissionné à la suite des abus racistes dirigés par des supporters locaux contre les joueurs anglais à Sofia en 2019, s’est renommé de manière sensationnelle pour prendre en charge le football bulgare.

Borislav Mihaylov a retiré sa démission, plus de 500 jours après avoir quitté, affirmant qu’il était un personnage réformé.

Le match de qualification de l’Angleterre à l’Euro 2020 au stade Vasil Levski en octobre 2019 a été interrompu à deux reprises au cours de la première mi-temps, alors que le capitaine Harry Kane a attiré l’attention de l’arbitre sur les abus dirigés depuis les tribunes. Tyrone Mings – qui faisait ses débuts en Angleterre – et Raheem Sterling étaient les principales cibles des chants racistes.

Le chef de la police britannique au match, le surintendant en chef Steve Graham, a déclaré Actualités Sky Sports à l’époque, c’était le «pire comportement raciste» qu’il ait jamais vu.

Après le match, le président de l’UEFA Alexander Ceferin a déclaré qu’il était temps de « faire la guerre aux racistes ». L’UEFA a ensuite condamné la Fédération bulgare à une amende de 65 000 £ et l’a forcée à disputer ses deux prochains matches internationaux dans un stade vide.

Les journaux bulgares du mercredi 16 octobre 2019 ont lu des titres tels que ‘Racist Tornado’, ‘Bye Bye, Bobby!’ et « la Bulgarie a toujours été marquée dans le monde entier »



Maintenant, Mihaylov, un ancien gardien de but qui a aidé la Bulgarie à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde 1994 avant de perdre contre l’Italie, s’est reconduit au poste de premier plan du football bulgare.

« J’ai le plein soutien de la [Bulgarian] Comité exécutif de la FA », a-t-il déclaré.« J’ai beaucoup changé au cours des un an et demi écoulés. Il y aura de nouvelles élections en 2022. «

Des joueurs anglais, dont Raheem Sterling et le débutant Tyrone Mings, ont été victimes d’abus racistes de la part d’une partie de supporters locaux



Mihaylov avait été très critique à l’égard des médias anglais et de Gareth Southgate avant le match en 2019, affirmant qu’il était injuste et incorrect de qualifier les fans de football bulgares de racistes.

Il s’est plaint auprès du secrétaire général de l’UEFA, affirmant que les commentaires de Southgate – où l’entraîneur anglais avait déclaré avant le match que ses joueurs envisageraient de quitter le terrain s’ils subissaient des abus racistes à Sofia – étaient « désobligeants » et « offensants ».

« Je me suis bien reposé », a déclaré Mihaylov. « En 2019, j’ai démissionné parce qu’il y avait beaucoup de rumeurs et de mensonges concernant la FA. Mais maintenant, un an et demi plus tard, aucun acte répréhensible n’a été découvert. Donc je suis de retour. »

L’ancien attaquant de Manchester United Dimitar Berbatov a annoncé son intention de devenir le prochain président de la FA bulgare



La décision de Mihaylov de se reconduire intervient un jour après que l’ancien attaquant de Manchester United Dimitar Berbatov a annoncé son intention de se présenter aux élections présidentielles bulgares de la FA en 2022.

Il dit que Martin Petrov et Stilyan Petrov feront partie de son équipe.

Berbatov a déclaré à la radio bulgare Darik: « Un jour seulement après avoir annoncé mon intention de me présenter à la présidence, les démissions ont été retirées … Je peux sentir [certain people] ont peur et paniquent.

« Légalement, ils pourraient avoir le droit de le faire, cependant, moralement … Mais je l’ai vu venir. Je n’abandonnerai pas mes plans! ».