Boris sous pression pour limoger Matt Hancock alors que les conservateurs avertissent que la colère croissante du public pourrait en faire son « moment Barnard Castle »

BORIS Johnson est sous pression pour renvoyer Matt Hancock aujourd’hui – alors que les conservateurs avertissent que la colère du public face à son affaire pourrait en faire un autre « moment de Barnard Castle » dommageable.

Les députés conservateurs ont bombardé les whips du parti de plaintes concernant le comportement « hypocrite » du secrétaire à la Santé et ont déclaré que le Premier ministre devrait « débrancher ».

Matt Hancock a été surpris en train d’avoir une liaison secrète avec son principal collaborateur Crédit : Le Soleil

Hancock et Coladangelo devant la BBC en juillet de l’année dernière Crédit : LNP

Dominic Cummings a déclenché la fureur nationale lorsqu’il a refusé de démissionner après sa visite de rupture du verrouillage au château de Barnard l’année dernière Crédit : AFP

Une source du Cabinet a déclaré au Telegraph que si Boris était actuellement « aux côtés de » M. Hancock, « ​​cela pourrait s’effondrer assez rapidement ».

La source a ajouté: « S’il y a un moment de Barnard Castle, il va subir beaucoup de pression. »

Un ministre du Cabinet a déclaré que le comportement du Telegraph Hancock renforçait le sentiment de «nous et eux», les politiciens ignorant les règles qu’ils imposaient à tout le monde.

Le ministre a ajouté : « Je ne sais pas comment il [Hancock] a l’énergie – faire face à une pandémie et le faire à côté. »

Une autre source gouvernementale de haut niveau a déclaré que la réaction du public était surveillée et pourrait finalement déterminer le sort de M. Hancock.

Le Premier ministre pourrait être influencé par un sondage instantané de Savanta ComRes hier soir qui a révélé que le public voulait que M. Hancock démissionne avec une marge de 58 à 25.

Une enquête YouGov distincte avait une marge de 49 à 25.

Le soutien au ministre en difficulté aurait diminué même à Downing Street la nuit dernière, un haut responsable ayant déclaré au Daily Mail que les excuses qu’il avait présentées hier étaient « pathétiques ».

« PARTI LE LUNDI »

Le député conservateur Andrew Bridgen a déclaré: « Tout dépendra de l’opinion publique – c’est la seule chose dont le numéro 10 se soucie.

« Ils votent, se concentrent tout le temps et si cela commence à montrer que le public veut qu’il sorte, il pourrait être parti d’ici lundi. »

Sayeeda Warsi, ancien président du Parti conservateur, a déclaré : « C’est une mauvaise décision de Matt et une mauvaise décision du Premier ministre.

«Il a énormément de questions à répondre concernant les contrats Covid, l’accès au parlement, l’attribution d’emplois. Y a-t-il quelque chose que quelqu’un puisse faire de plus qui les ferait démissionner ?

Pendant ce temps, Bloomberg rapporte qu’une source bien placée a déclaré que le Premier ministre était réticent à limoger M. Hancock parce qu’il « ne veut pas revenir à l’essentiel ».

C’est une référence aux scandales sordides qui ont affligé le gouvernement de John Major dans les années 1990.

Deux autres conservateurs seniors ont déclaré que l’avenir de M. Hancock dépendrait de l’éventualité de révélations plus dommageables dans les prochains jours.

Le secrétaire à la Santé et Gina Coladangelo ont eu un corps à corps torride dans son bureau de Whitehall le mois dernier Crédit : Le Soleil

Boris a jusqu’à présent soutenu son secrétaire à la Santé sous le feu Crédit : PA

Le Sun a révélé hier que le secrétaire à la Santé avait été filmé en vidéosurveillance dans un corps à corps torride avec son assistante Gina Coladangelo dans son bureau le 6 mai.

Lorsque le couple était enfermé dans une étreinte passionnée, les câlins étaient interdits en vertu de la réglementation sur les coronavirus, tandis que la socialisation à l’intérieur entre des personnes de ménages différents était illégale, à quelques exceptions près.

L’avocat Adam Wagner, un expert de Covid, a déclaré que The Sun Hancock pourrait être poursuivi pour son corps à corps torride.

M. Wagner a déclaré au Sun: «Pour le secrétaire à la Santé, il n’y a aucune latitude – un tribunal ne donnerait aucune latitude du tout. C’est le nom de Matt Hancock au bas des lois et règlements.

« Il ne peut pas plaider l’ignorance.

«Il est littéralement la seule personne dans le pays qui n’a aucune excuse pour enfreindre les lois. Il les a faits.

Mais le Met a déclaré qu’il n’enquêterait pas sur lui pour avoir enfreint les lois de Covid.

Le secrétaire à la Santé, 42 ans, a présenté des excuses pour avoir enfreint les directives en matière de distanciation sociale et a déclaré qu’il « laisserait tomber les gens » – mais n’a pas publiquement dit pardon à sa femme.

Boris Johnson a tenté de mettre un terme au scandale en affirmant que l’affaire était désormais « close ».

Mais hier soir, The Sun a révélé plus de détails sur l’affaire, y compris une vidéo de Hancock vérifiant que la côte est claire dans son bureau avant que Mme Coladangelo ne s’approche de lui pour une étreinte.

Le Sun a également révélé que le couple avait partagé un dîner confortable deux semaines plus tard, le 23 mai, avec des convives les décrivant comme « dragueurs » alors qu’ils buvaient des verres de vin.

Il est également apparu que l’effronté Hancock avait été pris dans un deuxième corps à corps torride avec elle dans son bureau cette semaine.

Les convives d’un restaurant de l’ouest de Londres ont déclaré que le couple « coquin » avait coulé verre après verre de vin ensemble le 23 mai Crédit : LE SOLEIL

M. Hancock quitte Downing Street avec sa conseillère Mme Coladangelo

Des questions subsistent sur la nomination de Coladangelo en tant que directeur non exécutif du ministère de la Santé, payé 15 000 £ par an.

Il est également apparu que le frère de Coladangelo est cadre dans une entreprise privée de soins de santé qui a obtenu des contrats du NHS d’une valeur de plusieurs millions de livres sterling depuis qu’elle est devenue conseillère au ministère de la Santé.

Sky News a rapporté vendredi que Roberto Coladangelo est un cadre de Partnering Health, qui fournit des services de soins urgents et primaires et a obtenu au moins deux contrats avec le NHS.

Un porte-parole de Partnering Health a déclaré que la société « exerce ses activités depuis plus de 11 ans et a toujours obtenu des contrats grâce aux processus d’appel d’offres et d’approvisionnement mis en place par les groupes de mise en service cliniques locaux. À aucun moment, aucun contrat n’a été attribué en dehors de ces derniers. processus rigoureux ».

Gina Coladangelo avec son mari Oliver Tress

Boris Johnson n’a pas encore limogé son secrétaire à la santé

Le professeur Neil Ferguson a été critiqué par Hancock l’année dernière après sa liaison Crédit : Reuters

En mai de l’année dernière, Hancock a déclaré qu’il était « sans voix » face au comportement « extraordinaire » du professeur Neil Ferguson, qui s’est révélé avoir rencontré son « amant » chez lui en violation des règles de distanciation sociale.

Hier, la collègue conservatrice, la baronne Foster d’Oxton, a accusé M. Hancock sur Twitter d’avoir « utilisé des pouvoirs d’urgence pour imposer ces restrictions punitives entraînant des conséquences horribles dans la société sans débat, mais en les ignorant lui-même et au travail! »

Un député conservateur de haut rang a déclaré: « Je ne pense pas que sa position soit défendable – ce n’est pas l’affaire. C’est lorsque vous mettez en place des réglementations et des conseils pour que les gens vivent leur vie, lorsque vous le défendez ou votez pour cela , vous le façonnez et ensuite vous ne le faites pas vous-même.

« Pour le Premier ministre, il s’agit d’une affaire close (…) Lorsque vous commencez à faire des exceptions pour des catégories spéciales de personnes comme les VIP internationaux et les ministres du gouvernement, cela risque de gâcher la bonne volonté que nous avons accumulée grâce au succès du programme de vaccins.

« Je suis très surpris qu’il n’ait pas simplement démissionné. [whether there was any breach of] le code ministériel. Il a fait cette nomination en tant que secrétaire d’État. »

Un ancien ministre conservateur a déclaré que M. Johnson avait dû limoger Hancock, déclarant: « Sa position est totalement insoutenable. Boris a déjà vécu cela avec Cummings et il a perdu énormément de capital politique en soutenant Cummings.

« Boris ne peut pas se permettre de dépenser plus de capital politique pour Matt Hancock. Nous savons déjà qu’il pense qu’il est sans espoir. Boris devrait s’assurer qu’il part maintenant – il devrait se débarrasser. Boris va se faire massacrer à cause de cela s’il ne se débarrasse pas de lui.

« Ce qu’il ne peut pas se permettre, c’est une rediffusion de Cummings. Je me prépare à l’avalanche d’e-mails que je vais recevoir d’électeurs me demandant » pourquoi l’homme est-il toujours là ? « . Boris devrait le couper immédiatement – ​​aujourd’hui. «

Un porte-parole du numéro 10 a déclaré que le Premier ministre avait conservé toute sa confiance en M. Hancock, mais a refusé de confirmer que le secrétaire à la Santé n’avait pas enfreint la loi.