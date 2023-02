Boris qualifie les attaques de Poutine contre des civils de “terrorisme” et déclare que la victoire de la Russie en Ukraine est “impensable” sur TalkTV

Hier soir, BORIS Johnson a exercé encore plus de pression sur Rishi Sunak pour réduire les impôts et donner plus de munitions à l’Ukraine – et il pourrait encore gagner les prochaines élections.

L’ex-Premier ministre a insisté sur le fait qu’il n’y aurait pas d’énorme effacement de style 1997 comme les sondeurs l’avaient prédit, et le parti avait encore le temps de remporter une victoire éclatante.

Boris a qualifié les attaques de Poutine contre des civils de “terrorisme” lors de son interview avec TalkTV Crédit : Talk TV

Mais il a balayé Rishi et d’autres voix “prudentes” mettant en garde contre le fait de donner à l’Ukraine les armes dont elle a besoin pour vaincre la Russie.

Dans une interview exclusive accordée à TalkTV pour Friday Night avec Nadine, l’ex-Premier ministre a insisté : “J’ai combattu l’élection de 97.

“J’étais là, et c’était vraiment dur.

“Vous pouviez sentir activement ce mouvement d’électeurs qui voulaient Tony Blair, et cela ne se produit tout simplement pas maintenant.

“Je ne le sens pas.

“Le snooze-fest Keir Starmer… ça n’arrivera pas.”

Il a prédit que l’économie s’améliorerait, que l’inflation diminuerait et que les gens reviendraient vers les conservateurs, ajoutant: “Ils récompenseront le gouvernement pour avoir été sensé en réduisant ses impôts et en faisant faire les choses dont il avait besoin.”

Mais dans un coup à peine voilé à Rishi, il a ajouté que certains n’étaient pas sûrs d’armer complètement l’Ukraine.

Il a ajouté: “Je pense qu’il y aura toujours des voix prudentes.

“Et il y avait beaucoup de gens qui s’inquiétaient de ce point d’escalade.”

BoJo a déclaré qu’il était “impensable” que l’Ukraine ne gagne pas la guerre maintenant – alors qu’il faisait pression sur les ministres pour qu’ils approuvent encore plus de chars, d’avions à réaction et d’autres armes pour poursuivre l’effort.

Il a déclaré: “Plus vite ils gagnent, mieux c’est pour le monde.

“Plus vite l’Ukraine gagne, mieux c’est pour l’économie mondiale, plus nous sauvons de vies.”

L’ex-Premier ministre a également poursuivi en disant qu’il était “absolument vrai” que le Brexit “sauvait des vies” pendant la pandémie.

Il a expliqué: “S’il n’y avait pas eu notre capacité à faire notre propre réglementation, s’il n’y avait pas eu le fait que nous serions sortis de l’Agence européenne des médicaments.

“La MHRA, l’agence de réglementation de la santé médicale, était désormais totalement libre de décider à quelle vitesse approuver le vaccin – nous n’aurions pas pu faire ce déploiement de vaccin aussi rapidement.”

BoJo a même continué à avouer son amour pour les films Pink Panther, admettant: “Je ris tellement que j’ai failli m’évanouir.”

Et sur ses passe-temps, il a révélé qu’il essayait actuellement de dessiner une vache – mais a admis qu’il avait du mal.

Il a dit : “Je remplis un livre maintenant avec des vaches… Des photos de parties de vaches, et beaucoup de vaches entières et mon objectif est de maîtriser la vache. J’y arrive.

“Ensuite, arrêtez le cheval après cela.”