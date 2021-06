BORIS Johnson a averti aujourd’hui que « personne ne veut d’une nouvelle guerre froide avec la Chine » et qu’il y avait des « défis » à relever – alors qu’il arrivait pour un sommet de l’OTAN crucial.

Et il a avoué que les relations avec la Russie étaient toujours « décevantes » – mais il avait « espoir » qu’elles pourraient être améliorées à temps.

Le Premier ministre a plaidé pour l’arrêt d’une nouvelle « guerre froide » avec la Chine Crédit : Reuters

Alors que le Premier ministre arrivait à Bruxelles pour des réunions avec d’autres membres de l’OTAN, il a déclaré que la Chine posait des « défis » à l’alliance occidentale.

La Russie et la Chine se joignent au groupe pour les discussions.

M. Johnson a déclaré ce matin à son arrivée: « Je ne pense pas que quiconque autour de la table aujourd’hui veuille sombrer dans une nouvelle guerre froide avec la Chine.

« Je ne pense pas que ce soit là où sont les gens.

« Je pense que les gens voient des défis, ils voient des choses que nous devons gérer ensemble.

« Mais ils voient aussi des opportunités et je pense que ce que nous devons faire, c’est le faire ensemble. »

Il a révélé qu’il transmettrait des « messages assez durs » au dirigeant russe, mais a déclaré jusqu’à présent « c’est assez décevant » à quel point les relations sont toujours glaciales entre les deux puissances.

Le Premier ministre a ajouté: « J’espère toujours que les choses s’amélioreront avec la Russie, mais … je crains que cela ait été assez décevant du point de vue britannique jusqu’à présent », a déclaré M. Johnson.

Boris a averti que les relations avec la Russie étaient « décevantes » Crédit : Reuters

Le PM arrive au sommet aujourd’hui Crédit : AP

Discussions avec le Premier ministre turc Crédit : Getty

« Quand j’ai vu le président Poutine, j’ai été très clair, j’ai dit ‘Regardez, vous savez, nous sommes prêts à faire les choses différemment, nous sommes prêts à essayer d’avoir des relations plus étroites, mais vous devez changer votre façon de vous comporter’.

« Vous vous souviendrez de ce qui s’est passé à Salisbury où des membres innocents du public ont été empoisonnés par Novichok, une femme a tragiquement perdu la vie.

« Ce n’est pas une façon de se comporter. Les alliés de l’OTAN ont soutenu la Grande-Bretagne à l’époque et je sais que le président Biden transmettra des messages assez durs au président Poutine au cours des prochains jours. »

Le Premier ministre devrait profiter de la réunion pour discuter des menaces de sécurité et des cyberattaques contre les systèmes de santé des membres de l’OTAN.

Et il appellera les dirigeants à se préparer également à relever les défis de l’avenir.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré avant le sommet que les relations avec la Russie étaient au « point le plus bas » depuis la fin de la guerre froide.

Le Premier ministre a qualifié le comportement de notre Russie Crédit : SPIEF

Joe Biden parlera fort au cours des prochains jours Crédit : AFP

« Nous voyons des tentatives d’ingérence dans nos processus démocratiques politiques, de saper la confiance dans nos institutions et des efforts pour nous diviser. Nous devons prendre cela très au sérieux », a-t-il déclaré à Times Radio.

« Nous devons renforcer nos cyberdéfenses, nous devons échanger des renseignements, nous devons être vigilants et conscients de tous ces différents outils d’actions agressives, militaires et non militaires. »