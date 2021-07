Boris prévient que Covid est «une menace continue» avec «plus d’hospitalisations et de décès» avant la levée du verrouillage lundi

BORIS Johnson a averti que Covid est une « menace continue » et qu’il y aura d’autres décès à venir – quelques jours avant la « journée de la liberté » du Royaume-Uni.

Le Premier ministre a déclaré aujourd’hui qu’il pensait que le pire de la crise était désormais passé pour les Britanniques.

Boris Johnson dit que les pires jours de Covid sont derrière nous – mais a averti que le virus est toujours très dangereux

Cela survient alors que le Royaume-Uni se prépare pour sa « journée de la liberté » lundi Crédit : Alamy

Mais dans une note de prudence avant l’assouplissement des restrictions lundi, il a déclaré que le pays doit être prudent – ​​car le coronavirus restera dangereux.

Dans un discours à Coventry, M. Johnson a déclaré: « J’aimerais pouvoir dire que cette pandémie que nous avons traversée est terminée.

« J’aimerais pouvoir dire qu’à partir de lundi, nous pourrions simplement faire preuve de prudence et nous comporter exactement comme nous le faisions avant d’avoir entendu parler de Covid.

« Mais ce que je peux dire, c’est que si nous sommes prudents et si nous continuons à respecter cette maladie et sa menace continue, il est fort probable – presque tous les scientifiques sont d’accord là-dessus – le pire de la pandémie est derrière nous.

« Il y a des jours et des semaines difficiles à venir alors que nous faisons face à la vague actuelle de la variante Delta, et il y aura malheureusement plus d’hospitalisations et plus de décès, mais avec chaque jour qui passe, nous élevons le mur de l’immunité acquise par le vaccin. »

Le 19 juillet marquera un grand jour dans la marche de la Grande-Bretagne hors des restrictions de Covid.

La distanciation sociale et le port du masque seront supprimés – bien que les responsables aient exhorté le public à garder le visage couvert dans les espaces intérieurs occupés.

Les soirées reviendront à toute vitesse à l’ouverture des clubs, tandis que des millions de travailleurs seront invités à retourner au bureau.

Les festivals reprennent, tandis que les Britanniques à double coup revenant des pays de la liste orange pourront renoncer à la quarantaine, ce qui signifie que les vacances sont de retour pour certains.

Cependant, le nouveau secrétaire britannique à la Santé, Sajid Javid, a déclaré qu’il y aurait un examen dans quelques semaines – faisant craindre le retour de règles strictes.

Plus tôt cette semaine, il a averti que le nombre de personnes testées positives chaque jour au Royaume-Uni serait de 100 000 en quelques semaines seulement.

Mais il a déclaré que le moment était venu de faire un pas en avant – ou de risquer de ne jamais revenir à la normalité.

« A ceux qui disent : ‘Pourquoi faire ce pas maintenant ?’, je dis ‘Si ce n’est pas maintenant, quand ?' », a-t-il dit.

« Il n’y aura jamais de moment idéal pour franchir cette étape car nous ne pouvons tout simplement pas éradiquer ce virus.

« Que cela nous plaise ou non, le coronavirus ne disparaîtra jamais. »

Les autorités affirment que les vaccinations ont déjà évité jusqu’à 8,9 millions d’infections, 46 000 hospitalisations et 30 000 décès, bien que la mutation Delta super-infectieuse soit responsable de 99% des nouveaux cas.