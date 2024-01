Boris Nadejdin veut se présenter contre Poutine. Des milliers de Russes l’aident.

RIGA, Lettonie — Boris Nadejdin affirme vouloir réaliser l’impensable : renverser Vladimir Poutine lors de l’élection présidentielle russe de mars en faisant campagne contre la guerre en Ukraine. De nombreux critiques de Poutine soupçonnent que Nadejdin, un ancien député, respecte les règles du Kremlin – et est le dernier à rejoindre un groupe de candidats d’opposition approuvés utilisés pour créer un éclat de démocratie dans un État autoritaire et impitoyable où la véritable dissidence est écrasée. et les véritables challengers sont emprisonnés ou exilés.

Malgré ces réticences, des dizaines de milliers de Russes anti-guerre se sont rassemblés pour aider Nadejdin à se présenter aux élections. Ils ne croient pas qu’il gagnera, et certains ne l’aiment même pas, citant ses apparitions dans des programmes propagandistes de la télévision d’État. et son précédent travail d’assistant de Sergueï Kirienko, aujourd’hui tsar de la politique intérieure de Poutine. Néanmoins, ils considèrent Nadejdin, 60 ans, comme leur propre outil – un moyen de signaler au monde que de nombreux Russes sont indignés par la guerre et souhaitent que Poutine soit démis de ses fonctions.

Ignorant la question de savoir s’il est un candidat indépendant ou un fauteur de troubles, les Russes, dans leur pays et à l’étranger, ont fait la queue pendant des heures, l’aidant à rassembler 180 000 signatures vendredi, bien au-delà du minimum requis de 100 000 requis par Nadejdin pour se qualifier comme candidat.

Nadejdin, à son tour, a accueilli cette effusion comme une démonstration de véritable soutien. « Si je suis honnête, nous ne nous attendions pas à une telle participation », a déclaré Nadejdin dans une interview au Washington Post. « Mais il semble que les gens en aient assez de ce qui se passe. »

“Deuxièmement”, a-t-il poursuivi, “je pense que les gens ont soif d’action – leurs manifestations ont été réprimées, mais beaucoup ont accumulé une expérience militante au cours des dernières années et ont maintenant une opportunité tout à fait légale de faire quelque chose, de laisser une signature.”

Les électeurs et les dirigeants de l’opposition russe désormais en exil ont déclaré que Nadejdin était l’incarnation des options « aucune de ces réponses » ou « non à la guerre » sur le bulletin de vote. Dans le domaine brûlant qu’est la politique russe moderne, disent-ils, Nadejdin offre son meilleur pari pour montrer que Poutine, qui brigue un cinquième mandat, ne bénéficie pas d’un soutien unanime.

“Honnêtement, je n’ai pas eu le temps de lire son programme, mais pour moi l’idée d’un candidat anti-guerre est importante en soi”, a déclaré Andrei, un Russe vivant à Riga, après avoir laissé une signature sur un point de campagne improvisé installé près de la capitale. la gare de la ville. “Et si tout le monde arrête de penser que tout ce que nous faisons n’a aucun sens et fait ce qu’il peut, il y aura un résultat.”

En 2018, lorsque Poutine a été réélu pour la dernière fois et que le chef de l’opposition Alexei Navalny a été exclu du scrutin en raison de condamnations pénales dans des affaires largement considérées comme inventées de toutes pièces à des fins politiques, Ksenia Sobchak, présentatrice de télévision et mondaine, s’est présentée et la rumeur disait qu’elle était un candidat approuvé par le Kremlin, semblable à Nadejdin.

Nadejdin nie avoir jamais demandé au Kremlin l’autorisation de se présenter, et la Commission électorale centrale russe pourrait toujours rejeter la candidature de Nadejdin en raison d’erreurs techniques dans les signatures recueillies.

“Il n’est en aucun cas un candidat de rêve”, a déclaré Ivan Jdanov, chef de la Fondation anti-corruption du leader de l’opposition emprisonné Alexeï Navalny. “Mais notre position dès le départ était que tout candidat qui n’est pas Vladimir Poutine est une bonne chose.”

Navalny et son équipe ont exhorté les Russes à mener leur propre campagne personnelle avant les élections et à chercher à persuader 10 personnes qu’ils connaissent de voter contre Poutine.

Pour l’opposition russe, unie contre la guerre mais qui s’est longtemps disputée sur la meilleure façon de s’opposer au dirigeant de longue date, sur la façon d’interagir avec les gouvernements occidentaux ou sur la manière de réagir aux sanctions affectant les élites et les civils russes, la campagne improbable de Nadejdin est devenue un moment de consolidation.

Sa campagne a commencé à recueillir des signatures fin décembre, affichant un nombre modeste au début, mais a ensuite gagné en popularité après avoir reçu le soutien de personnalités populaires de l’opposition, notamment Mikhaïl Khodorkovski, l’ancien magnat du pétrole de Ioukos, et Maksim Katz, dont le blog YouTube compte plus de 2 000 signatures. millions d’abonnés. Ils ont promu la campagne de Nadejdin comme un moyen permettant aux Russes opposés à la guerre d’exprimer en masse leurs opinions légalement et relativement en toute sécurité sans risquer d’être arrêtés.

Le week-end dernier, des images de longues files d’attente se rassemblant aux points de collecte ont inondé les réseaux sociaux russes.

“La signature en faveur de Nadejdin est une déclaration contre les meurtres insensés, contre les vieux déséquilibrés au pouvoir et pour le changement”, a déclaré Khodorkovski, ajoutant que les Russes devraient aider Nadejdin même s’il “n’est pas leur candidat”.

Nadejdin a un passé politique controversé. Ses apparitions régulières dans les programmes de la télévision d’État russe, mêlées à une écrasante majorité de commentateurs pro-Poutine, ont conduit certains à le qualifier de « conformiste » et de « libéral symbolique ».

Et certaines de ses opinions sont résolument ambiguës. Dans une récente interview accordée au journal géorgien Sova, il a éludé la question de savoir s’il considérait les territoires occupés comme faisant partie de la Russie, affirmant que « c’est une question de négociations et d’un traité de paix ».

Il a ajouté que « la position de ceux qui vivent dans les régions de Crimée, de Kherson et de Zaporizhzhia compte bien plus » que son point de vue personnel.

Nadejdin a cherché à présenter son opposition à Poutine comme authentique.

« Je me présente en tant qu’opposant de principe à la politique du président actuel », déclare son programme électoral. « Poutine voit le monde à travers le prisme du passé et entraîne la Russie dans le passé. … Le pays glisse de plus en plus vers le féodalisme et l’obscurantisme médiévaux.»

Dans le manifeste, Nadejdin a ajouté que déclencher la guerre était « une erreur fatale de Poutine » et qu’il proposerait à l’Ukraine de cesser les hostilités dès le premier jour de son accession à la présidence.

Michael Nacke, journaliste russe et animateur YouTube populaire en exil, s’est dit convaincu que Nadejdin était un larbin.

« À mon avis, Boris Nadejdin est un candidat approuvé par le Kremlin, et l’idée initiale était d’injecter un candidat anti-guerre faible, incapable de mener une campagne, de sorte que lorsqu’il obtient un faible pourcentage », a déclaré Nacke, « ils pourraient dire : écoutez, non. on soutient la rhétorique anti-guerre.

Nacke a déclaré que le soutien croissant à la candidature de Nadejdin montrait que le Kremlin avait mal calculé. « Plus la pression est exercée sur le régime, plus il commet des erreurs et plus il y a d’opportunités de le démolir et de mettre fin à la guerre », a déclaré Nacke.

“Les gens considèrent Nadejdin comme une idée, donc ses qualités personnelles n’ont pas d’importance ici”, a-t-il déclaré. “Les files d’attente devant son quartier général sont essentiellement des manifestations sous la bannière ‘Je suis contre la guerre’… et c’est la seule manière de s’opposer publiquement à la guerre.”

Poutine est confronté à plusieurs problèmes inconfortables au cours de sa campagne, notamment le mécontentement des épouses de soldats mobilisés exigeant que leurs maris soient renvoyés chez eux, de fervents faucons de la guerre qui pensent que la Russie n’en fait pas assez sur la ligne de front, et une série de problèmes d’infrastructure qui ont laissé des milliers de Russes sans chauffage. ou arroser en hiver.

Samedi, un groupe de femmes, faisant partie du mouvement grandissant The Way Home, a organisé une manifestation dans l’un des bureaux de campagne de Poutine à Moscou. Les épouses des soldats mobilisés sont particulièrement en colère contre le fait que les condamnés recrutés dans l’armée depuis les prisons, y compris ceux qui purgeaient des peines de dix ans pour viol et meurtre avant la guerre, aient été autorisés à rentrer chez eux après avoir purgé six mois en échange de grâces.

Le Kremlin a jusqu’à présent minimisé ces griefs. Cela reste néanmoins une question sensible pour la campagne de Poutine, qu’il n’a pas encore abordée. Le président a récemment rencontré des veuves de militaires, mais pas les proches des soldats vivants, suscitant la colère de certaines épouses qui se plaignaient du fait que pour pouvoir atteindre le président, leur mari devait mourir.

Nadejdin, en revanche, a tenu plusieurs réunions avec les épouses et les mères des hommes mobilisés, recueillant leur soutien et potentiellement irritant le Kremlin.

“C’est un symptôme important qui montre l’état de la Russie après deux ans de guerre”, a déclaré l’analyste politique Maxim Oreshkin. «Le crédit personnel de Nadezhdine ici est minime, il pourrait y avoir quelqu’un d’autre à sa place… disant des choses simples mais étonnantes : il veut une Russie pacifique et libre, qui existe pour le bénéfice de ses citoyens.»

Oreshkin a ajouté : « La principale nouvelle ici est que ces mots ont soudainement résonné. »

Katz a déclaré que les signatures de Nadejdin pourraient n’être que le début d’une opposition plus sérieuse à Poutine après près d’un quart de siècle en tant que leader politique suprême de la Russie.