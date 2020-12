T Deux tweets résument 2020 de Boris Johnson, dans peut-être l’exemple le plus extrême jamais vu du mème «Comment ça a commencé… Comment ça va» des médias sociaux.

Le 2 janvier, un Premier ministre souriant, les pouces en l’air, déclare avec confiance: «Ce sera une année fantastique pour la Grande-Bretagne.»

Spool sur 12 mois jusqu’en décembre et un avertissement avant Noël à la nation qui montre à quel point les attentes de Johnson ont été déçues au cours de l’année la plus tumultueuse qu’un PM ait dû endurer ces derniers temps.

«Ce Noël, il est essentiel que chacun exerce la plus grande responsabilité personnelle possible», lance un premier ministre chargé de tristesse à la caméra. « Réfléchissez bien et en détail aux jours à venir et si vous pouvez faire plus pour vous protéger et protéger les autres. »

Au début de 2020, M. Johnson était dans son élément. Une figure naturellement bouillonnante, à son plus à l’aise pour déployer des métaphores élaborées et un vocabulaire reconduit pour offrir des visions vagues mais attrayantes des bons moments à venir, il avait de quoi être optimiste.

Ayant remporté la plus large majorité des conservateurs depuis l’ère Thatcher lors d’une élection qui l’a libéré des efforts de l’impasse parlementaire et laissé les deux autres grands partis nationaux dans le désarroi, il avait facilement adopté un accord de retrait de l’UE qui avait auparavant semblé invendable et cherchait avant le Brexit Day tant chéri le 31 janvier qui permettrait à la «Grande-Bretagne mondiale» d’être l’État souverain boucanier libéré des chaînes de Bruxelles qu’il avait promis.

Ce fut sûrement le moment où il sentit qu’il avait réalisé son rêve d’enfance d’être «roi du monde».

Cela n’a pas – comme on dit – fonctionné comme ça.

Au moment de son plus grand triomphe, les graines de ses futurs malheurs ont été semées, avec les premiers cas de coronavirus au Royaume-Uni enregistrés avec une ironie étrange le 31 janvier.

Bien sûr, il a fallu un certain temps pour que le sou tombe avec le premier ministre.

La semaine suivante, dans un discours à Greenwich destiné à relancer le Royaume-Uni en tant que «militant du libre-échange mondial», sa première réponse publique au coronavirus a été de mettre en garde contre «une panique (allant) au-delà de ce qui est médicalement rationnel au point de faire des dommages économiques réels et inutiles »et de promettre que le Royaume-Uni était prêt en réponse à« enlever ses lunettes Clark Kent et sauter dans la cabine téléphonique et émerger avec son manteau flottant en tant que champion suralimenté du droit des populations de la terre acheter et vendre librement entre eux ».

Il a notoirement sauté les premières réunions du comité des urgences du gouvernement Cobra pour examiner la nouvelle maladie, puis a retardé le verrouillage de plusieurs semaines après d’autres pays européens, se vantant de la façon dont il continuait à serrer la main des patients Covid alors même qu’il relayait les avertissements des experts sur le besoin de se laver les mains et la distance sociale.

Alors même que la réalité frappait à la maison et que le verrouillage était imposé, il a eu du mal à garder son optimisme sous contrôle, prédisant en mars que le Royaume-Uni «renverserait la vapeur» sur Covid-19 dans les 12 semaines.

Puis, le 27 mars, le Premier ministre lui-même a été frappé par le virus, se retrouvant en soins intensifs avec un épisode grave de la maladie dont un Johnson visiblement ébranlé a déclaré plus tard « aurait pu aller dans les deux sens ».

À partir de ce moment, ses problèmes liés au coronavirus étaient pratiquement incessants, allant de la pénurie d’équipements de protection individuelle à un système de test et de traçage peu performant qui a frappé à plusieurs reprises les cibles par la peau de ses dents, mais n’a jamais réussi à retracer suffisamment de contacts – ou à les persuader de s’auto- isoler – pour avoir un impact décisif sur la pandémie.

Son refus de limoger, ou même d’avertir, le proche conseiller Dominic Cummings après son voyage pour briser le verrouillage à Durham a provoqué un effondrement de la confiance du public dans sa gestion du coronavirus.

Et pendant tout ce temps, il allait à l’encontre de ses propres instincts libertaires pour ordonner la fermeture des pubs, des magasins et des entreprises et autoriser l’État à payer les salaires des travailleurs à une échelle que même le socialiste le plus teinté de la laine n’aurait jamais eu. rêvé de.

Une baisse des infections en été a bercé le Premier ministre dans une volonté mal jugée de rétablir la normalité, qui a atteint les sommets des briefings non attribués avertissant que les travailleurs pourraient faire face au licenciement s’ils ne retournaient pas au bureau.

Les exhortations à «manger au restaurant pour aider» et à commencer à dépenser dans des sandwicheries pour stimuler l’économie ont sonné creux lorsqu’une deuxième vague brutale de Covid a balayé le pays à l’automne alors que les étudiants retournaient dans les écoles et les universités.

Pendant ce temps, le Premier ministre lui-même traversait une série de jalons personnels qui constitueraient à eux seuls une année bien remplie pour la plupart des gens, car il divorçait, annonçait ses fiançailles avec sa fiancée Carrie et avait un nouveau bébé.

Malgré sa majorité massive, son gouvernement a été battu par la rébellion d’arrière-ban contre ses couvre-feux et ses niveaux de restrictions contre les coronavirus. Et il a subi une série de démissions ministérielles – notamment par le chancelier Sajid Javid qui a refusé d’accepter que ses conseillers soient placés sous l’autorité de Cummings.

D’autres ministres ont évité des coupes dans le budget de l’aide, le refus du gouvernement de financer des repas scolaires gratuits pendant les vacances et la menace de M. Johnson de violer le droit international à la frontière nord-irlandaise.

Et la colère croissante des députés d’arrière-ban conservateurs face à leur traitement brutal par M. Cummings a déclenché une guerre civile sanglante à l’intérieur du n ° 10, qui a considérablement expulsé le suprême Vote Leave qui avait fourni le poids intellectuel au projet Johnson.

Le discours de février à Greenwich fournit un autre indicateur révélateur de la mesure dans laquelle 2020 s’est éloigné des attentes de M. Johnson.

C’était le moment où il espérait enterrer les divisions autour du Brexit qui avaient dévasté les cinq années précédentes et réorienter la politique et la société britanniques vers l’avenir et la perspective de nouveaux accords commerciaux apportant une renaissance économique.

M. Johnson ne mentionnerait même pas le Brexit par son nom – faisant plutôt référence à «la controverse commençant par B». Et cela a marqué le moment où le terme «no-deal» a quitté son lexique pour être remplacé par l’euphémisme «arrangements australiens» qui, espérait-il sans doute, rappelleraient des images de plages ensoleillées et de barbecues plutôt que des files de camions dans les ports du Kent.

Quels que soient ses espoirs d’aller de l’avant, 2020 a fini par être une nouvelle année de négociations insolubles avec l’UE, de délais manqués et de voyages infructueux à Bruxelles et du tic-tac incessant du chronomètre sur un Brexit sans accord jusqu’à la veille même de la La transition du Royaume-Uni hors du marché unique et de l’union douanière le 31 décembre.

À l’approche de la fin de l’année, l’accord de libre-échange dont M. Johnson avait parlé semblait si maigre que certains ne le considéraient guère mieux que de ne pas avoir d’accord du tout.

Et comme Donald Trump a été destitué de la Maison Blanche, le rêve d’un accord américain a semblé s’évanouir avec lui.

Alors que la secrétaire au commerce, Liz Truss, a signé une série d’accords commerciaux, tous – à l’exception de quelques détails du pacte avec le Japon – ne font que reproduire les avantages dont le Royaume-Uni bénéficiait déjà en tant que membre de l’UE.

Alors que 2020 tire à sa fin avec l’annulation de Noël, une nouvelle variante virulente du virus qui sévit et la Grande-Bretagne ayant été coupée par la fermeture des frontières d’une grande partie de ses approvisionnements alimentaires, M. Johnson doit espérer que le déploiement du vaccin Covid et la conclusion finale de la saga Brexit lui garantira au moins une meilleure année en 2021.