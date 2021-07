Boris Johnson « voulait rendre visite à la reine au début de la pandémie de Covid et a dû être arrêté », affirme Dominic Cummings

BORIS Johnson voulait rendre visite à la reine au début de la pandémie de Covid au Royaume-Uni et a dû être arrêté, a déclaré de manière choquante Dominic Cummings.

L’ancien assistant n ° 10 du Premier ministre a révélé comment il avait dû avertir son patron que Sa Majesté – alors âgée de 93 ans – risquait de mourir si elle attrapait un coronavirus.

Boris Johnson aurait souhaité voir la reine au début de la pandémie Crédit : PA

Dominic Cummings a dû avertir le Premier ministre que la reine pourrait mourir si elle attrapait un coronavirus Crédit : PA

C’est la dernière plainte contre le Premier ministre de l’ex-conseiller honteux de Downing Street niant les allégations.

Dans un discours avec la rédactrice politique de la BBC Laura Kuenssberg, M. Cummings a affirmé qu’il devait empêcher M. Johnson d’aller voir la reine en personne au début de la pandémie de Covid en 2020.

C’était à l’époque où le personnel du numéro 10 tombait déjà malade du virus brutal après qu’il se soit propagé depuis la Chine.

Et le Premier ministre avait enjoint au public d’éviter tout contact inutile – notamment avec les personnes âgées.

M. Cummings a rappelé: « J’ai dit, que faites-vous?

« Et il a dit: » Je vais voir la reine « et j’ai dit: » De quoi diable parlez-vous, bien sûr, vous ne pouvez pas aller voir la reine « .

« Il a dit : ‘ah, c’est ce que je fais tous les mercredis, merde, je vais aller la voir’.

«Je lui ai dit:« il y a des gens dans ce bureau qui isolent, vous pourriez avoir un coronavirus, je pourrais avoir un coronavirus, vous ne pouvez pas aller voir la reine.

« Et si vous alliez la voir et donniez le coronavirus à la reine ? Vous ne pouvez évidemment pas y aller.

« Je viens de dire ‘si vous, si vous lui donnez un coronavirus et qu’elle meurt quoi, qu’est-ce que vous allez faire, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas risquer ça, c’est complètement fou’.

« Et il a dit qu’il n’y avait tout simplement pas réfléchi, il a dit ‘ouais, putain de merde, je ne peux pas y aller’. »

Downing Street a nié que cet échange ait eu lieu.

Putain, je vais aller la voir. PM à Dominic Cummings

Buckingham Palace a refusé de commenter son accusation explosive.

M. Johnson a fini par prendre une pause de 15 mois de son audience hebdomadaire face à face avec la reine après l’avoir rencontrée le 11 mars 2020.

Au lieu de cela, ils ont parlé au téléphone.

Mais M. Cummings, qui est dans une guerre de mots avec M. Johnson depuis qu’il a quitté le n° 10 en novembre dernier, a allégué que M. Johnson voulait lui rendre visite une semaine plus tard, le 18 mars.

Leur première réunion en personne n’a eu lieu que le 23 juin de cette année.

Après son entretien explosif, Mme Kuenssberg a écrit : « Ce n’est un secret pour personne qu’il s’est brouillé avec Boris Johnson dans un style spectaculaire.

« Il est difficile de penser à une crise et à une trahison qui ont été aussi vicieuses et soutenues. »

« PROPRE VERSION DES ÉVÉNEMENTS »

Elle a souligné: « L’ancien assistant est un témoin important de l’histoire récente, mais a son propre programme et a été accusé d’essayer de réécrire cette histoire pour se donner un rôle plus flatteur. »

Cependant, a-t-elle ajouté, « personne n’a été plus proche du Premier ministre au gouvernement pendant plus d’un an.

« Son image de ce qui s’est passé à Downing Street pourrait vous alarmer.

« Mais ses affirmations sont en grande partie sa version des événements.

« Quoi que vous pensiez de Dominic Cummings, quand de grandes choses se produisaient, il était dans la pièce. »

Dans sa première interview télévisée depuis qu’il a quitté son rôle de numéro 10, M. Cummings a également accusé M. Johnson d’avoir laissé les Britanniques mourir de Covid pour sauver sa peau politique.

Il a déclaré que Chris Whitty et Sir Patrick Vallance ont tous deux exhorté le Premier ministre à se verrouiller en septembre dernier pour arrêter une deuxième vague meurtrière, mais Boris leur a dit « non, non, non ».

NHS ‘PAS DÉPASSÉ’

L’ancien chef voyou de Downing Street a également révélé Whatsapps de Bojo envoyé en octobre dernier dans lequel le Premier ministre a déclaré qu’il « n’achetait plus dans tous ces trucs submergés par le NHS ».

M. Cummings a affirmé que le Premier ministre était convaincu que la Grande-Bretagne n’aurait jamais dû être soumise au premier verrouillage car il pensait que tout avait été « un désastre ».

Il a lancé des attaques répétées et sauvages contre le Premier ministre depuis qu’il a été forcé de quitter Downing Street.

Lors d’une gigantesque grillade de sept heures par les députés en mai, il a accusé le Premier ministre puis le secrétaire à la Santé Matt Hancock d’avoir conduit plusieurs milliers de Britanniques à la mort en raison de leur gestion incompétente de la pandémie.

Ses accusations ont été furieusement démenties par les deux hommes.

Et plusieurs députés qui ont entendu son témoignage ont accusé l’ancien assistant voyou de ne pas étayer ses affirmations explosives par des preuves documentaires appropriées.

Un porte-parole de Downing Street a déclaré à BBC News : « Depuis le début de la pandémie, le Premier ministre a pris les mesures nécessaires pour protéger les vies et les moyens de subsistance, guidé par les meilleurs avis scientifiques.

« Le gouvernement qu’il dirige a réalisé le déploiement de vaccination le plus rapide d’Europe, sauvé des millions d’emplois grâce au programme de congé et empêché le NHS d’être submergé par trois blocages nationaux.

« Le gouvernement se concentre entièrement sur une sortie prudente de la pandémie et une meilleure reconstruction. »

Dominic Cummings : L’interview sera diffusée sur BBC Two à 19 heures mardi.

M. Cummings dans sa première interview télévisée, vue ci-dessus avec la rédactrice politique de la BBC Laura Kuenssberg Crédit : PA

Le PM a parlé à la reine par téléphone au lieu de se rencontrer en personne pendant la pandémie Crédit : EPA