Boris Johnson “voulait mettre au rebut” les chars britanniques actuellement envoyés en Ukraine

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Boris Johnson voulait se débarrasser des chars de l’armée britannique actuellement envoyés en Ukraine un an avant le début de la guerre parce qu’il pensait qu’ils avaient perdu leur utilité sur le champ de bataille, a-t-on affirmé.

Le Premier ministre de l’époque a proposé de supprimer les escadrons Challenger 2 lors de l’examen de la défense de 2021, et n’a été dissuadé de le faire qu’après de fortes pressions des chefs de service, selon des sources militaires.

Il y a maintenant un large consensus parmi les alliés occidentaux de l’Ukraine sur le besoin urgent de chars modernes alors que le Kremlin se prépare pour la prochaine phase de la guerre. La Grande-Bretagne, dans une augmentation majeure du soutien de l’OTAN à l’Ukraine, a annoncé ce week-end qu’elle enverrait les chars Challenger 2. L’Allemagne devrait également fournir des chars Leopard 2 en vue d’un combat à grande échelle qui devrait reprendre une fois l’hiver apaisé.

M. Johnson, qui a continué à être un fervent partisan de Volodymyr Zelensky et de l’Ukraine, a fait campagne pour une augmentation drastique de l’armement occidental moderne pour Kyiv. Il a récemment déclaré aux Communes : « La Chambre saura que les fournitures d’équipements britanniques, américains et occidentaux ont été absolument vitales pour aider nos amis ukrainiens à se protéger contre les attaques russes continues et impitoyables… »

Cependant, L’indépendant a été informé que lors de l’examen intégré de la défense et de la sécurité en 2021, M. Johnson a fait valoir que l’ère des chars était révolue et qu’ils n’étaient plus nécessaires.

Un officier supérieur ayant une connaissance détaillée des discussions à l’époque a déclaré: «Nous avons dû nous battre bec et ongles pour conserver toute capacité blindée dans l’armée.

“Le Premier ministre et nombre de ses conseillers civils étaient convaincus que le char, en particulier, n’était plus pertinent dans la guerre moderne.”

Un porte-parole de l’ancien Premier ministre a démenti cette affirmation, déclarant : « C’est faux. Boris Johnson n’a pas soutenu la mise au rebut des chars Challenger dans l’IR ou autrement.

Cependant, M. Johnson a semblé exprimer clairement son point de vue sur les chars lors d’une comparution devant le Comité de liaison des Communes le 17 novembre 2021, à un moment où la Russie menait des exercices de guerre massifs à travers les frontières de l’Ukraine. Le député conservateur Tobias Ellwood, interrogeant le Premier ministre de l’époque, a déclaré: «Nous réduisons nos chars. Qu’est-ce qui s’accumule à la frontière ukrainienne ? Ce sont des chars… Je dis de prendre du recul, d’examiner la situation de sécurité au sens large, d’examiner notre posture de défense et de voir ce qui doit être fait.

M. Johnson a été dédaigneux dans sa réponse: «Nous devons reconnaître que les anciens concepts de combats de grands chars sur la masse terrestre européenne sont terminés, et il y a d’autres choses meilleures dans lesquelles nous devrions investir, dans le FCAS, le futur système aérien de combat. , dans le cyber ; c’est ainsi que se déroulera la guerre à l’avenir.

Cinq mois plus tard, après le début de la guerre, M. Johnson a évoqué la nécessité d’envoyer des chars en Ukraine.

Un char russe détruit couvert de neige se dresse dans une forêt de la région de Kharkiv, en Ukraine (Copyright 2020 The Associated Press. Tous droits réservés)

“Nous envisageons d’envoyer des chars Challenger en Pologne pour les aider alors qu’ils envoient certains de leurs T-72 [Russian-made tanks] en Ukraine », a-t-il déclaré aux journalistes lors d’une visite à New Delhi.

Des sources de la défense ont reconnu qu’il y avait des divergences d’opinion sur les chars lors de l’examen intégré.

Un responsable a déclaré : « Nous n’avons pas tous souscrit aux déclarations « le char est mort » qui reviennent de temps à autre. Mais il y avait eu des discussions sur la façon dont les drones étaient utilisés pour éliminer les lignes de chars en Libye et la guerre Arménie/Azerbaïdjan.

« Cela avait influencé certaines personnes et le premier ministre était de ceux qui remettaient en question avec force la nécessité des chars dans la doctrine traditionnelle : il était sceptique.

“Évidemment, avec ce qui se passe en Ukraine, il s’avère que c’est tout aussi bien que nous ayons gardé les escadrons de chars.”

Après que le Royaume-Uni a annoncé le déploiement de chars Challenger, la Russie a menacé de les détruire. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a accusé l’Occident d’être engagé dans une guerre par procuration.

« Ils utilisent ce pays comme un outil pour atteindre leurs objectifs anti-russes. Ces chars brûleront comme les autres », a-t-il prévenu.

Des chars britanniques Challenger 2 sont envoyés par le Royaume-Uni en Ukraine (PENNSYLVANIE)

La décision du Royaume-Uni de fournir les chars, initialement environ 14 d’entre eux, fait suite à un appel téléphonique entre Rishi Sunak et M. Zelensky.

Downing Street a déclaré que cela montrait “l’ambition du Royaume-Uni d’intensifier son soutien” et la “nécessité de saisir ce moment avec une accélération du soutien militaire et diplomatique mondial”. M. Zelensky a déclaré que cette décision « non seulement nous renforcera sur le champ de bataille, mais enverra également le bon signal aux autres partenaires ». Il a ajouté que le soutien britannique, “toujours fort était désormais impénétrable”.

On pense que M. Johnson prévoit une visite en Ukraine, où il reste extrêmement populaire après son solide soutien alors qu’il était Premier ministre après l’invasion russe. Certains responsables militaires et diplomatiques britanniques ont déclaré que sa présence là-bas porterait atteinte à l’autorité de M. Sunak. Il est également à craindre que l’approche de l’ancien premier ministre « tirer de la hanche » en matière de prise de parole en public puisse aliéner les alliés.

M. Johnson a récemment accusé la France de “nier” la possibilité que Vladimir Poutine envahisse l’Ukraine, et l’Allemagne “voulait que tout se termine rapidement et que l’Ukraine se replie” pour des raisons économiques.

Les demandes ont été rejetées avec colère à Berlin et à Paris.

Un porte-parole de la chancelière allemande, Olaf Scholz, a déclaré : « Nous savons que le très divertissant ancien Premier ministre a toujours une relation unique avec la vérité ; ce cas ne fait pas exception ».

Un haut responsable français a déclaré que l’allégation de M. Johnson était “tout simplement fausse et ne valait pas la peine d’y consacrer du temps”.