Boris Johnson veut se présenter au concours pour remplacer Liz Truss dans le n ° 10, disent des amis

Boris Johnson veut se présenter pour remplacer Liz Truss dans le numéro 10, disent des amis, dans ce qui serait la tournure la plus sensationnelle à ce jour dans le drame du leadership conservateur.

L’ancien Premier ministre – qui fait toujours l’objet d’une enquête pour savoir s’il a menti au Parlement dans le scandale du Partygate – veut “terminer le travail” qu’il a commencé, a déclaré un allié clé.

On pense que M. Johnson est en vacances dans les Caraïbes, raison pour laquelle il a raté l’effondrement du vote des Communes sur la levée de l’interdiction de la fracturation hydraulique qui a déclenché la chute de Mme Truss.

Les temps on lui a dit qu’il prenait des sondages auprès d’amis, croyant qu’il pouvait sauver le parti conservateur de ses cotes d’écoute les plus basses et que son retour était dans «l’intérêt national».

Et Brendan Clarke-Smith, ministre du gouvernement et pom-pom girl de Johnson, a déclaré Nouvelles du ciel il pensait que M. Johnson jetterait à nouveau son chapeau sur le ring.

Les conservateurs ont besoin de quelqu’un qui puisse “rassembler les gens” et qui – contrairement à tout autre candidat – ait “ce mandat depuis les dernières élections générales”, a-t-il soutenu.

“Je pense que la seule personne qui coche toutes ces cases est Boris Johnson”, a déclaré M. Clarke-Smith, ajoutant: “Il est la seule personne qui peut nous sortir de ce pétrin.

“Il veut pouvoir terminer ce travail – donc, oui, je pense qu’il serait intéressé et c’est pourquoi je l’exhorte maintenant à proposer son nom.”

Son collègue député conservateur James Dudderidge a tweeté sous le hashtag #bringbackboris, disant: “J’espère que vous avez apprécié vos vacances Boris. Il est temps de revenir. Peu de problèmes au bureau qui doivent être résolus.

Le non-conformiste Michael Fabricant et Paul Bristow font partie des autres députés conservateurs qui ont manifesté leur soutien au retour de M. Johnson à Downing Street.

Ce graphique montre comment le parti travailliste a élargi son avantage électoral sur les conservateurs (Images de l’Association de presse)

Mais Robert Syms faisait partie des conservateurs qui ont rejeté l’idée – tandis que d’autres ont suggéré qu’ils quitteraient le parti si M. Johnson revenait.

“Boris est un fantasme. Le nombre de candidatures sera levé pour limiter les coureurs et il y aura une pression massive sur le 2e candidat au scrutin des députés pour qu’il abandonne ! il a dit.

Les familles des victimes de Covid se sont également exprimées, qualifiant la proposition de « dévastatrice pour les familles endeuillées ».

“C’est l’homme qui a supervisé la mort de 200 000 citoyens britanniques à Covid-19 sous sa surveillance”, a déclaré Lobby Akinnola, porte-parole de la campagne Covid-19 Bereaved Families for Justice.

