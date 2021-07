Boris Johnson veut créer des « shérifs » de comté avec les mêmes pouvoirs que les maires des grandes villes

BORIS Johnson veut créer des « shérifs » de comté dotés des mêmes pouvoirs que les maires des grandes villes.

Le Premier ministre a suggéré que ces dirigeants locaux pourraient avoir le contrôle sur la police, les voyages et la planification dans le cadre de son programme de « nivellement vers le haut ».

Boris Johnson veut créer des «shérifs» du comté qui auraient le contrôle sur la police, les voyages et la planification Crédit : AFP

L’ancien maire de Londres a donné hier peu de détails sur la façon dont son plan fonctionnerait en dévoilant des propositions qui prendraient les pouvoirs de Westminster.

Il a même demandé dans son discours à Coventry aux parieurs de lui envoyer un e-mail avec un nom pour les nouveaux politiciens – les médias sociaux n’ayant pas tardé à les qualifier de shérifs.

Mais le Premier ministre a déclaré au UK Battery Industrialization Center qu’il était temps de « réécrire le livre de règles » et d’adopter une « approche plus flexible de la décentralisation » en Angleterre.

Il a déclaré que les villes devraient obtenir « les outils pour faire bouger les choses pour leurs communautés ».

Et M. Johnson a fait valoir: « Il n’y a aucune raison pour que nos grands comtés ne puissent pas bénéficier des mêmes pouvoirs que nous avons délégués aux dirigeants municipaux. »

Mais il a averti que cela pourrait encore revenir hanter les conservateurs si les dirigeants de gauche et travaillistes prenaient le contrôle. Le Premier ministre est entré dans l’eau chaude l’année dernière pour avoir qualifié la dévolution à l’Écosse de « catastrophe » et a eu des batailles avec des maires travaillistes tels que Sadiq Khan et Andy Burnham sur Covid.

Le leader travailliste Sir Keir Starmer a qualifié les idées de « toutes des extraits sonores et aucune substance ».

M. Johnson a également visé Dominic Cummings.

Il a juré de s’en tenir à son objectif de rééquilibrer la Grande-Bretagne, après que l’ancien assistant du No10 a qualifié le Premier ministre de « chariot de courses » virant dans des directions différentes.

M. Cummings a écrit sur son blog que le discours était une « blague ».