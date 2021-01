Boris Johnson va-t-il démissionner?

Il en va de même avec Boris Johnson. Au fur et à mesure que les preuves montrent que l’approche unique du Premier ministre en matière de prise de décision dans la crise de Covid a coûté des vies, ses députés deviennent nerveux. Les élections reportées de l’année dernière, ajoutées à la récolte habituelle de mai, signifient que pratiquement toute la Grande-Bretagne se rendra aux urnes au printemps, en supposant qu’elles ne soient pas annulées. Le vote parlementaire écossais sera particulièrement médiocre pour les conservateurs et sera considéré comme un mandat pour un deuxième référendum sur l’indépendance. Les votes, les carrières politiques et le syndicat lui-même sont en jeu. Deux membres non nommés de la promotion 2019 auraient officiellement déclaré qu’ils n’avaient aucune confiance dans le leadership de Johnson. Ils ont soumis des lettres à cet effet au président du comité d’arrière-ban de 1922, les premiers pas vers une élection à la direction. Un groupe WhatsApp de députés conservateurs, surnommé «Lockdown Loons», est également devenu un sujet de mécontentement, en particulier à propos des restrictions de Covid. Le groupe comprend Iain Duncan Smith, Esther McVey et John Redwood. Le vice-président du Comité de 1922, Charles Walker, entre autres, a ouvertement critiqué l’habitude du gouvernement de contourner le Parlement à cause des restrictions de Covid. Certains députés ont fait des critiques acerbes, quoique anonymement, l’un d’eux disant avant Noël: «Il continue de faire des erreurs et n’en apprend pas. Nous savions qu’il devrait faire demi-tour sur les niveaux A et les repas scolaires gratuits pendant l’été. Maintenant, il nous oblige à voter pour affamer les enfants à Noël. Vous pouvez être sûr qu’il fera demi-tour sur cela aussi. Je n’ai jamais vu une telle ineptie ». Un autre a déclaré plus récemment: «J’en ai complètement marre. Il ne peut tout simplement pas diriger et ne peut donc pas continuer.