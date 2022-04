Boris Johnson va-t-il démissionner ? | L’indépendant

Boris Johnson subit une pression renouvelée sur «Partygate» après que lui, son chancelier Rishi Sunak et son épouse Carrie Johnson aient fait partie de la dernière tranche de membres du personnel du gouvernement condamnés à des amendes par la police métropolitaine pour avoir enfreint leurs propres règles pour organiser des événements sociaux à Downing Street et Whitehall pendant la pandémie de Covid-19.

Le Premier ministre et la chancelière se sont tous deux excusés et ont payé leurs amendes, M. Johnson déclarant: «En toute franchise, à ce moment-là, je ne me suis pas rendu compte que cela aurait pu être une violation des règles. Bien sûr, la police a trouvé le contraire et je respecte pleinement le résultat de leur enquête. »

Il a dit qu’il comprenait “la colère que beaucoup ressentiront que je n’ai moi-même pas respecté les règles mêmes que le gouvernement que je dirige avait introduites pour protéger le public”.

Mais il a balayé les appels à sa démission en disant: «Je crois que c’est mon travail de continuer et de livrer pour le peuple de ce pays. Voilà ce que je vais faire.”

Cependant, en tant que premier Premier ministre en exercice à avoir enfreint la loi, il a déjà subi d’intenses pressions pour démissionner du chef travailliste Sir Keir Starmer, du député conservateur Nigel Mills et de groupes de campagne comme Covid-19 Bereaved Families for Justice.

Alors que le chef libéral démocrate Sir Ed Davey et la chancelière fantôme Rachel Reeves ont ajouté leurs voix aux appels à démissionner mercredi matin et que des informations ont révélé que M. Sunak avait été dissuadé de démissionner, les défenseurs du Premier ministre, dont le secrétaire aux Transports Grant Shapps et Lord Frost, ont insisté sur le fait qu’il est “complètement mortifié” par les développements et désireux de faire amende honorable.

Les principaux critiques d’arrière-ban de M. Johnson, tels que Sir Roger Gale et le chef conservateur écossais Douglas Ross, ont, quant à eux, fait valoir que ce n’était “pas le moment” pour la Grande-Bretagne de changer de dirigeant à la lumière de la guerre qui fait rage en Ukraine.

Les soirées n ° 10 organisées au milieu des fermetures de coronavirus en Angleterre restent le sujet de l’enquête en cours du Met et la mandarine de Whitehall Sue Gray n’a pas encore livré son rapport complet sur ce qui s’est passé à huis clos.

Mme Gray a soumis son rapport longtemps retardé dans Partygate au Premier ministre en janvier et une «mise à jour» de 12 pages, fortement expurgée à la demande de Scotland Yard, a été publiée, dans laquelle le fonctionnaire a fustigé «les échecs de leadership et de jugement » à Downing Street et au Cabinet Office, décrivant le comportement de certains personnels comme « difficile à justifier ».

Le rapport a pris en compte un total de 16 événements sociaux distincts à la résidence du Premier ministre à Westminster et dans d’autres ministères qui ont eu lieu alors que les réglementations de Covid imposaient des limites strictes aux rassemblements partout au Royaume-Uni.

Dans un commentaire cinglant sur la culture au n ° 10 sous la direction de M. Johnson, le haut fonctionnaire a écrit: «Certains des rassemblements en question représentent un grave manquement à observer non seulement les normes élevées attendues de ceux qui travaillent au cœur du gouvernement, mais aussi des normes attendues de l’ensemble de la population britannique à l’époque ».

Son rapport a également révélé que la célébration de l’anniversaire de M. Johnson faisait partie de la douzaine de rassemblements faisant l’objet d’une enquête par des détectives, tout comme une fête présumée dans l’appartement privé du Premier ministre.

S’adressant à la Chambre des communes dans son sillage, le Premier ministre a déclaré qu’il “accepte les conclusions générales de Sue Gray dans leur intégralité” et “surtout sa recommandation selon laquelle nous devons tirer les leçons de ces événements et agir maintenant”.

Il a dit qu’il était “désolé pour les choses que nous n’avons tout simplement pas bien faites et aussi désolé pour la façon dont cette affaire a été traitée”.

“Je comprends et je vais le réparer”, a-t-il ajouté. «Je veux dire aux gens de ce pays que je sais quel est le problème. Il s’agit de savoir si ce gouvernement peut faire confiance pour livrer, et je dis “oui, on peut faire confiance à nous pour livrer”.

Mais au cours de sa tentative désespérée de se défendre, M. Johnson a faussement accusé son homologue, Sir Keir, d’être responsable de l’échec à poursuivre le pédophile Jimmy Savile pendant son mandat de directeur des poursuites publiques (DPP) entre 2008 et 2013.

Un rapport officiel à l’époque indiquait clairement que Sir Keir n’avait joué aucun rôle dans les décisions qui empêchaient la poursuite du délinquant sexuel prolifique avant sa mort en 2011, mais M. Starmer a présenté des excuses en sa qualité de DPP au nom du ministère public. Un service.

Le tollé suscité par cette diffamation a provoqué la démission de la conseillère et directrice politique de M. Johnson, Munira Mirza, qui lui a envoyé une lettre disant que le jibe “scandaleux” de Savile était une “référence inappropriée et partisane à un cas horrible d’abus sexuels sur des enfants”. et a dit à M. Johnson: “Vous vous êtes laissé tomber.”

Sa sortie a été rapidement suivie de trois autres, alors que le chef des communications du Premier ministre Jack Doyle, le chef de cabinet Dan Rosenfield et le secrétaire privé principal Martin Reynolds ont tous également quitté le navire – Downing Street informant à la hâte que leurs sorties faisaient toutes partie d’un remaniement pré-planifié du cercle intime de M. Johnson.

Un jour plus tard, Elena Narozanski, une autre membre de l’unité politique de Downing Street, est devenue la cinquième assistante à se joindre à l’exode.

Ayant initialement déclaré en décembre qu’il était “écœuré” à l’idée que les employés de Downing Street ignorent les restrictions sociales lors d’événements qui auraient eu lieu en mai, novembre et décembre 2020, M. Johnson s’est retrouvé à éluder les questions de savoir s’il avait lui aussi assisté à un événement. le 20 mai, après une fuite explosive d’e-mails, il a été prouvé que plus de 100 membres du personnel avaient été invités à assister à la fête et à “apporter votre propre alcool”.

Pas de 10 questions bloquées sur ce parti – pointant vers l’enquête de Mme Gray – mais la colère n’a fait que croître parmi les députés conservateurs et les journaux à tendance conservatrice.

Enfin, lors des questions du Premier ministre aux Communes à midi le mercredi 12 janvier, M. Johnson a abordé la question, confirmant qu’il avait assisté au rassemblement du jardin pendant environ 25 minutes avec l’intention de remercier son personnel pour ses efforts pendant la pandémie tout en prétendant, de manière quelque peu improbable : “Je croyais implicitement que c’était un événement de travail.”

Il s’est excusé, a exprimé de l’empathie pour la fureur du public à la lumière des sacrifices personnels que des millions de personnes avaient consentis et a de nouveau imploré ses détracteurs d’attendre le résultat de l’enquête de Mme Gray avant de porter un jugement.

Cela a coupé peu de glace avec son numéro d’opposition, Sir Keir décrivant le Premier ministre comme un “spectacle pathétique d’un homme qui a manqué de route” et “sans honte”, a tourné en dérision ses excuses comme “sans valeur” après “des mois de tromperie et de tromperie” et l’a appelé à démissionner, le dédain bouillonnant dans sa voix provoquant des rires de tout le Parlement tandis que les membres du banc de front de M. Johnson étaient assis le visage de pierre derrière leurs masques Covid.

“Pourquoi pense-t-il que les règles ne s’appliquent pas à lui?” Sir Keir a demandé, incrédule, exprimant les pensées de millions de personnes.

M. Davey et Ian Blackford, le chef du Parti national écossais aux Communes, ont à leur tour appelé M. Johnson à “faire ce qui est décent et à démissionner”.

Le soutien au Premier ministre assiégé s’est ensuite fait sentir par des collègues du Cabinet (et des candidats potentiels à la direction) comme M. Sunak, le vice-Premier ministre Dominic Raab et la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss, sans grand enthousiasme évident.

Peu de temps après, des nouvelles de plus de fêtes sont apparues pour ajouter au total, y compris deux événements distincts le 16 avril 2021, la veille des funérailles du prince Philip lorsque la reine s’est assise seule conformément aux règles strictes de Covid alors qu’elle faisait ses adieux à son mari de 73 ans. années.

Les deux événements auraient laissé des fêtes pour le personnel travaillant dans l’équipe interne du Premier ministre, avec des histoires folles racontées sur “l’excès d’alcool” en état d’ébriété, les participants dansant sur de la musique DJ’d par un conseiller spécial au-delà de minuit et un membre du personnel envoyé à la branche locale de Co-op pour remplir une valise de bouteilles de vin.

Alors que d’autres détails étaient divulgués aux journaux au compte-gouttes, M. Johnson a invité un ridicule encore plus exaspéré lorsqu’il a déclaré à Sky News lors d’une visite à l’hôpital le mardi 18 janvier: “Je ne peux pas croire que nous aurions organisé un événement que les gens ont dit était contre les règles… Personne ne m’a prévenu que c’était contre les règles, je suis catégorique à ce sujet – je m’en serais souvenu.

Après l’annonce d’une seizième et dernière fête, le rassemblement susmentionné pour célébrer l’anniversaire de M. Johnson, a émergé, le Met a annoncé son enquête, ce qui a retardé le rapport de Mme Gray.

Avant ces derniers rebondissements scandaleux de la saga, un sondage a révélé que les deux tiers du public (66%) pensaient que le Premier ministre devrait démissionner en raison de son rôle dans les partis.

Depuis lors, le déclenchement de la guerre de la Russie en Ukraine a permis à M. Johnson de réhabiliter son image publique en dirigeant la réponse internationale aux actions de Vladimir Poutine, en imposant des sanctions économiques sévères, en envoyant des armes et de l’aide et même en se rendant à Kiev pour visiter la ville en compagnie de président Volodymyr Zelensky, une importante manifestation de solidarité.

Pendant ce temps, son challenger le plus probable pour la direction conservatrice, M. Sunak, a enduré une période torride, sous le feu de la crise du coût de la vie, de ses propres affaires fiscales et maintenant de sa propre amende pour Partygate.

Mais seul un dirigeant aussi effronté et effronté que Boris Johnson pouvait espérer survivre à l’indignation actuelle.

Il n’a manifestement pas l’intention de faire ce qui est décent et de démissionner de son propre gré, comme ses rivaux l’ont imploré, donc, à moins que ses propres députés d’arrière-ban ne soumettent les lettres de censure longtemps menacées au comité de 1922 de Sir Graham Brady en nombre suffisant, l’avènement de la guerre et le spectre des élections locales du 5 mai suffiraient peut-être à sauver à nouveau ses lardons.

Un nouveau sondage YouGov a conclu que 57% du public britannique pense que lui et M. Sunak devraient démissionner s’il avait besoin de matière à réflexion supplémentaire.