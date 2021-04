BORIS Johnson dévoilera cette semaine un nouvel objectif pour réduire encore plus considérablement l’empreinte carbone de la Grande-Bretagne.

Le Premier ministre s’engagera demain à atteindre de nouveaux objectifs radicaux pour réduire les émissions de 78% d’ici 2035 par rapport aux niveaux de 1990 – un objectif de premier plan mondial préconisé par le Comité pour le changement climatique.

Boris Johnson engagera le Royaume-Uni à respecter des objectifs écologiques plus stricts cette semaine Crédit: AP

Il devrait dévoiler son engagement écologique mercredi avant un sommet mondial sur le réchauffement climatique organisé par Joe Biden.

Le PM prononcera le discours d’ouverture lors de l’événement du Jour de la Terre de jeudi.

Le vœu est encore plus ambitieux que l’objectif actuel de réduire de 68% les émissions d’ici 2030, et fera pression sur d’autres pays pour qu’ils emboîtent le pas.

Les ministres ont déjà fait un vœu juridiquement contraignant de réduire les émissions à zéro net d’ici 2050 – une promesse faite sous Theresa May.

Boris a fait de la lutte contre le changement climatique l’un de ses principaux objectifs en N ° 10.

Et il tient à prouver qu’il est totalement attaché à l’agenda écologique avant la COP26 – un sommet mondial sur le changement climatique organisé par le Royaume-Uni plus tard cette année.

Les objectifs comprendront pour la première fois les émissions provenant des transports – susceptibles d’inclure l’aviation et le transport maritime -, ce qui rendra les objectifs plus difficiles à atteindre.

Mais les ministres n’ont pas encore précisé comment ils atteindront les éco-objectifs.

Les scientifiques et les experts disent que les Britanniques devront remplacer les chaudières à gaz sales par des pompes à chaleur coûteuses et rendre des milliers de maisons plus économes en énergie, en plus de manger moins de viande et de planter plus de bois et d’arbres.

Et les gens devront également abandonner leurs voitures à essence et diesel pour des voitures électriques, le PM se fixant pour objectif de faire basculer tout le monde d’ici 2030.

On s’attend à ce que l’industrie britannique doive faire de gros efforts de modernisation pour atteindre également les objectifs écologiques.

Le Département de l’énergie des entreprises et de la stratégie industrielle a déclaré: «Nous fixerons prochainement notre ambition pour le budget carbone Six, en tenant compte des derniers conseils du Comité sur le changement climatique.»

Ed Miliband, le secrétaire aux affaires fantôme du Labour, a accusé Downing Street de fixer des objectifs sans avoir de plan pour les atteindre.

Il a fâché: «Bien que tout renforcement de nos objectifs soit la bonne chose à faire, on ne peut pas faire confiance au gouvernement pour faire correspondre la rhétorique à la réalité.

«Les ministres n’ont pas réussi à proposer une reprise verte ambitieuse, laissant passer trois événements budgétaires majeurs pour ce faire.

« Ils flirtent avec les propositions pour une nouvelle mine de charbon en profondeur, ont mis fin au programme vital de rénovation des logements et sont loin de la bonne voie pour nos objectifs de zéro net. »

Rejoignez la « Green Team » du Sun et sauvez la planète FAIRE de simples changements quotidiens peut faire une GRANDE différence pour la planète. Et nous voulons que vous et votre famille rejoignez l’équipe verte du soleil – notre révolution écologique. Il peut sembler accablant de savoir comment jouer un rôle dans la réduction des gaz à effet de serre, mais nous vous montrerons les mesures pratiques que nous pouvons prendre pour lutter contre le changement climatique – avec l’aide de l’initiative mondiale «Count Us In». Et nos mesures simples vous aideront même à ÉCONOMISER de l’argent afin que votre budget familial aille plus loin. Nous vous aiderons à réduire le gaspillage alimentaire, à isoler votre maison, à créer de savoureux repas respectueux de la planète et à prendre des mesures simples pour réduire votre empreinte carbone. Nous voulons que vous vous connectiez en ligne pour vous inscrire à autant de promesses spéciales de l’Équipe verte que vous pouvez gérer et un calculateur spécial vous montrera combien de carbone vous économiserez personnellement. Cela ne vous coûtera pas un centime, mais le total que vous et votre famille économiserez sera ajouté au total global « Count Us In » et la plate-forme vous soutiendra à chaque étape du processus. Alors touchez ici promettre.

Il a ajouté: «Nous avons besoin d’un gouvernement qui traite l’urgence climatique comme l’urgence qu’elle est.

«Cela signifie une ambition plus grande que celle de ce gouvernement associée à une action beaucoup plus décisive.»