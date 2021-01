Boris Johnson a déclaré qu’il se concentrerait sur « une reprise verte et durable de Covid-19 » avec les États-Unis après son premier appel téléphonique avec Joe Biden

Le Premier ministre s’est entretenu ce soir avec le président américain nouvellement investi, un jour après que M. Biden a appelé les dirigeants du Canada et du Mexique.

M. Biden s’est entretenu avec son homologue canadien Justin Trudeau vendredi lors de son premier appel à un dirigeant étranger.

Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a confirmé sur Twitter que lui et Biden avaient discuté de sujets allant de Covid-19 à la migration le même jour.

Écrivant ce soir sur son compte Twitter, M. Johnson a déclaré qu’il était impatient de poursuivre l’alliance de longue date entre les États-Unis et le Royaume-Uni après l’appel téléphonique.

M. Johnson a déclaré: « C’est un plaisir de parler au président Joe Biden ce soir.

« J’ai hâte d’approfondir l’alliance de longue date entre nos deux pays alors que nous conduisons une reprise verte et durable de Covid-19. »

Downing Street a déclaré: « Le Premier ministre s’est entretenu ce soir avec Joe Biden, président des États-Unis.

Il a félicité le président pour son investiture et les deux dirigeants se réjouissaient d’approfondir l’alliance étroite entre nos nations.

Le Premier ministre a chaleureusement salué la décision du président de rejoindre à nouveau l’Accord de Paris sur le changement climatique, ainsi que l’Organisation mondiale de la santé et le programme COVAX pour garantir un accès équitable aux vaccins.

«Ils ont noté les défis importants auxquels le monde est confronté pendant la pandémie, mais aussi les opportunités sans précédent de reconstruire ensemble mieux et plus vert.

Le Premier ministre a salué l’action précoce du président Biden pour lutter contre le changement climatique et son engagement à atteindre Net Zero d’ici 2050.

«S’appuyant sur la longue histoire de coopération entre le Royaume-Uni et les États-Unis en matière de sécurité et de défense, les dirigeants se sont réengagés en faveur de l’alliance de l’OTAN et de nos valeurs communes dans la promotion des droits de l’homme et la protection de la démocratie.

Ils ont également discuté des avantages d’un éventuel accord de libre-échange entre nos deux pays, et notre Premier ministre a réitéré son intention de résoudre les problèmes commerciaux existants dès que possible.

« Les dirigeants ont hâte de se rencontrer en personne dès que les circonstances le permettront et de travailler à travers le G7, le G20 et la COP26 cette année. »