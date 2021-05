Boris Johnson a «trahi» les travailleurs en abandonnant la promesse de nouvelles lois pour éradiquer les abus du personnel faiblement rémunéré, disent les syndicats en colère.

Un examen ordonné par le gouvernement sur le non-respect des protections dans des secteurs tels que le lavage des voitures à la main, l’agriculture, les services sociaux et la construction a été achevé il y a plus d’un an.

Il a également mis en garde contre un risque croissant d’exploitation alors que le chômage augmente en raison de la pandémie de Covid-19 et des changements apportés au système d’immigration après le Brexit.

Mais le projet de loi sur l’emploi promis a été retiré du discours de la reine – ce qui a déclenché des protestations selon lesquelles un engagement selon lequel les travailleurs seront «traités avec dignité et respect» a été rompu.

«Nous devons agir maintenant pour faire face au fléau du travail précaire – pas plus de tergiversations et de retards», a déclaré Frances O’Grady, secrétaire générale du TUC.

conseillé Boris Johnson reprend le pouvoir de convoquer des élections générales anticipées en supprimant des mandats fixes de cinq ans Identification des électeurs: Quel est le plan de Boris Johnson et pourquoi est-il controversé? Boris Johnson News – En direct: Le discours de la reine dévoile les plans du Premier ministre concernant l’identification des électeurs, les aides d’État et l’interdiction de la thérapie de conversion

«Les contrats zéro heure et autres pratiques de travail abusives comme le feu et la réembauche doivent être interdits une fois pour toutes.»

Warren Kenny, secrétaire général par intérim du syndicat GMB, a déclaré: «Nous avons été trompés à plusieurs reprises par des ministres avec des promesses de niveler les droits des travailleurs avec un projet de loi sur l’emploi. Eh bien, le projet de loi est toujours absent en action.

«Les paroles chaleureuses sur les droits des travailleurs sont trahies par le manque abject de leadership de ce gouvernement. C’est une occasion manquée historique. »

Et Mike Clancy, secrétaire général du syndicat Prospect, a déclaré: «Le gouvernement a raté l’occasion de faire preuve de leadership et de façonner l’avenir du travail au cours des années à venir, et ce sont les travailleurs qui en paieront le prix.»

En février, Matthew Taylor a démissionné de son poste de directeur de l’application du marché du travail, attaquant l’incapacité du gouvernement à agir – au milieu d’une controverse sur la question de savoir si les droits des travailleurs seront édulcorés après le Brexit.

«Les ministres et les fonctionnaires semblent indifférents ou complaisants à l’égard d’un organe qui a été mis en place pour assurer une reddition de comptes efficace et une compréhension de l’ampleur et de la nature du non-respect», a-t-il déclaré.

M. Taylor a attribué cette incapacité à agir à «l’inertie et à l’incompétence» – tout en reconnaissant que «certaines personnes penseront que c’est idéologique».

Directeur général de la Royal Society for Arts, il a été nommé directeur de l’application du marché du travail en 2019 par Greg Clark, alors secrétaire aux affaires.

Il a précédemment étudié comment renforcer les protections pour les travailleurs sans indemnité de maladie ni indemnité de vacances dans la soi-disant «économie des petits boulots» pour Theresa May, ce qui a entraîné des changements.

Un projet de loi sur l’emploi a été annoncé dans le discours de la reine dès décembre 2019, pour faire avancer d’autres aspects de ces propositions – mais n’a pas encore été publié.

La critique est venue car il a été confirmé qu’un plan de protection sociale – promis par le Premier ministre lors de son premier jour de fonction, en 2019 – a également été à nouveau mis de côté.

Matt Hancock, le secrétaire à la Santé, a reproché à la pandémie d’empêcher le gouvernement de lui donner «autant d’attention» qu’il l’espérait, ajoutant: «Je pense que les gens comprendront cela.»