Boris Johnson: Toutes les vacances que le Premier ministre a passées pendant son mandat

Le Premier ministre sortant Boris Johnson fait face à un orage de dérision après avoir été repéré dans un supermarché grec en vacances.

Ce sont ses deuxièmes vacances ce mois-ci avec la course à la succession des conservateurs toujours non résolue et la crise du coût de la vie en Grande-Bretagne qui s’aggrave de jour en jour.

M. Johnson et sa femme Carrie Johnson ont été filmés à Nea Makri, une ville côtière à l’est d’Athènes et à seulement quelques heures de la villa de son père Stanley Johnson, à un moment où l’électorat se prépare à une augmentation des factures d’énergie à 3 600 £ en octobre. une année.

“D’après les preuves de ces derniers mois, cela semble faire peu de différence si le Premier ministre est au bureau ou en vacances”, a déclaré un porte-parole du Parti travailliste.

“Ce n’est qu’une grande fête pour Boris Johnson alors que le pays est aux prises avec la crise du coût de la vie des conservateurs.”

La députée libérale démocrate Munira Wilson a été encore plus cinglante, remarquant que le Premier ministre et son « gouvernement zombie » avaient fait preuve « d’un échec complet du leadership » ces dernières semaines.

“Alors que le pays est aux prises avec la sécheresse, nos services de santé s’effondrent et l’urgence du coût de la vie se transforme en une catastrophe du coût de la vie, Boris Johnson met son congé pour la deuxième fois en deux semaines”, a-t-elle déclaré.

Mais ce qui aura piqué M. Johnson beaucoup plus personnellement, c’est le fait que le hashtag “GetBackToWorkYouFatPonce” était en vogue sur Twitter lundi matin.

Boris et Carrie Johnson posant avec le chien Dilyn et son fils Wilfred dans les Highlands écossais (Carrie Symonds/Instagram)

Peu de temps après que l’ancien secrétaire d’Irlande du Nord, Brandon Lewis, soit venu à la défense du Premier ministre, niant avoir «jeté l’éponge» et disant à LBC: «Je peux vous assurer qu’il passera toujours par les boîtes de réception, il aura toujours affaire à problèmes de sécurité », un porte-parole de Downing Street a été contraint d’admettre que son patron ne travaillerait que sur des questions « urgentes ».

“Il est joignable, comme vous vous en doutez, mais il est en congé”, a ajouté le responsable, un peu désolé.

Ce qui sera particulièrement exaspérant pour beaucoup, c’est que M. Johnson sera définitivement démis de ses fonctions après le 5 septembre de toute façon, lorsque la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss ou l’ancien chancelier Rishi Sunak lui succèdera, et pourtant se sent toujours autorisé à se détendre sur la plage à l’heure des contribuables. avec le pays pris dans une crise qu’il refuse d’aborder.

Cet été l’a déjà vu organiser une somptueuse réception de mariage au manoir du XVIIIe siècle du donateur conservateur Lord Bamford, Daylesford House, dans les Cotswolds (son projet initial de l’organiser à Checkers a provoqué un tollé) et passer du temps dans un spa de montagne en Slovénie réputé pour son ” énergies apaisantes », eau de source « à haute teneur en magnésium » et absence de wi-fi dans ses chambres lambrissées.

Brandon Lewis insiste sur le fait que Boris Johnson travaillera toujours pendant ses vacances

Ce dernier voyage aurait été une “mini-lune” après la fête de mariage et a vu les Johnson et leurs deux jeunes enfants, Wilfred et Romy, séjourner à l’éco-hôtel cinq étoiles Vila Planinka, situé dans la vallée de Kokra environ une demi-heure loin de Ljubljana.

“Nous avons escaladé toutes les montagnes disponibles, nous avons sauté dans les lacs, nous avons fait du vélo”, a déclaré M. Johnson aux journalistes. « Nous avons vu des choses incroyables, d’immenses grottes et des salamandres !

Propriétaire Katja Batajelj confirmé que le couple avait profité au maximum de l’environnement naturel pendant leur séjour et avait dîné sur des spécialités locales, notamment des «joues d’ours» et du «prosciutto d’ours».

“C’était l’un des invités les plus agréables que nous ayons eu et il n’a rien demandé”, a-t-elle déclaré. « Il était enthousiasmé par la nourriture et les boissons. Si tous les invités étaient comme lui, nous serions très chanceux.

Pas étranger aux vacances confortables depuis son entrée au n ° 10, M. Johnson a passé du temps l’été dernier au manoir de son homologue conservateur Zac Goldsmith à Marbella.

Un manoir de 13 chambres connu sous le nom de Torre Tramores niché dans les collines au-dessus de la Costa del Sol, la propriété dispose de 600 acres de bois et de son propre héliport et répertorie la princesse Diana et l’ancien joueur de cricket et Premier ministre pakistanais Imran Khan parmi ses anciens invités.

Moins généralement, les Johnson ont utilisé l’été de verrouillage d’août 2020 pour faire un séjour de six jours dans un chalet sur la péninsule écossaise d’Applecross.

Tentant toujours de montrer l’exemple à ce moment-là, le Premier ministre a déclaré au public: «J’encouragerais toujours les gens à penser à de merveilleux séjours ici. Tous mes souvenirs de vacances les plus heureux sont des vacances au Royaume-Uni, des emplois de seau et de pelle ou autre.

M. Johnson a été filmé par un acheteur en Grèce (Télévision indépendante)

Le couple a été aperçu en train de se promener le long de la côte avec le bébé Wilf et Jack Russell Dilyn avant de devoir écourter le voyage lorsqu’ils ont été photographiés sans leur consentement et que leur sécurité a été compromise.

M. Johnson aurait également failli dériver vers la mer sur une planche à pagaie avant d’être secouru par des gardiens.

“Il a failli se noyer”, a déclaré une source gouvernementale Les temps. “Il a été emporté et s’est retrouvé à aller de plus en plus loin.”

Encore plus controversé, M. Johnson a accepté une autre offre d’un éminent donateur conservateur, cette fois le cofondateur de Carphone Warehouse, David Ross, de séjourner dans une villa de luxe à Mustique dans les Caraïbes fin décembre 2019, juste après la victoire des conservateurs aux élections générales de cette année-là. .

La propriété, située au milieu du sable blanc et des palmiers luxuriants, aurait six chambres, trois piscines, deux bars, une bibliothèque et quatre employés à plein temps.

M. Johnson savourant une glace lors d’une visite au parc de vacances Haven Perran Sands à Perranporth, Cornwall, en avril 2021 (PENNSYLVANIE)

Les membres de la famille royale, Sir Paul McCartney, Johnny Depp, Jennifer Lopez, Shania Twain, Jon Bon Jovi et Noel Gallagher auraient tous déjà séjourné dans le même domaine.

Mais le voyage de 10 jours a fait l’objet d’une enquête du Comité des normes parlementaires en mai 2021 sur qui l’a précisément payé et sur la possibilité que le Premier ministre ait enfreint le code ministériel.

Il a finalement conclu que les entrées de registre de M. Johnson concernant la balade avaient été “exactes et complètes”, mais a déclaré que les modalités de financement avaient été “ad hoc et informelles” et a exprimé sa frustration que le Premier ministre n’ait pas été plus proactif pour aider à dissiper la confusion.

«Étant donné que M. Johnson a été réprimandé à deux reprises par notre comité prédécesseur lors de la dernière législature en l’espace de quatre mois pour une attitude trop désinvolte envers le respect des règles de la Chambre, nous nous serions attendus à ce qu’il fasse un effort supplémentaire pour s’assurer qu’il y ait n’y avait aucune incertitude sur les arrangements », a déclaré le comité en juillet 2021.