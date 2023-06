Boris Johnson toujours plus populaire que Rishi Sunak parmi les électeurs conservateurs de 2019, selon un sondage

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Boris Johnson est plus populaire que Rishi Sunak parmi les électeurs conservateurs de 2019 malgré sa disgrâce sur Partygate, a révélé un sondage choc.

M. Sunak a été accusé d’avoir « eu peur » du vote de lundi sur le rapport accablant qui a révélé que M. Johnson avait menti au Parlement, alors que le Premier ministre tentait de se distancier du scandale.

Mais le Premier ministre a un taux d’approbation encore plus bas parmi les conservateurs qui ont soutenu le parti lors des dernières élections que M. Johnson.

M. Johnson a un taux d’approbation net de 14, contre seulement 7 pour Sunak parmi ceux qui ont voté conservateur en 2019, selon l’enquête YouGov pour Les temps.

M. Sunak est cependant plus populaire parmi l’électorat au sens large, avec une approbation nette de -23 par rapport à M. Johnson -39. Quelque 61% disent que M. Johnson était un mauvais Premier ministre, 42% affirmant que M. Sunak va mal.

Le Premier ministre a refusé de dire s’il participerait s’il y avait un vote de confrontation sur le rapport du comité des privilèges sur la conduite de son prédécesseur – mais devrait sauter le débat et voter.

Le dirigeant travailliste, Sir Keir Starmer, a déclaré que M. Sunak devrait « nous montrer où il en est » sur la question après que le comité a conclu que M. Johnson aurait dû faire face à une suspension de 90 jours pour avoir menti à plusieurs reprises et avoir été complice d’une campagne d’intimidation contre le panel.

M. Sunak a affirmé que sa réticence à rendre son verdict sur les conclusions du rapport était due au fait que « je ne voudrais influencer personne avant ce vote ».

Mais soutenir publiquement le rapport et ses sanctions pourrait risquer d’aggraver la guerre civile conservatrice entre les loyalistes de Johnson et sa propre administration. Le Premier ministre a dit à ITV Bonjour Bretagne: « Ce sera à chaque député de décider ce qu’il veut faire le moment venu. »

Boris Johnson et Rishi Sunak dans des moments plus heureux ensemble (Archives PA)

La chef adjointe de Lib Dem, Daisy Coooper, a déclaré: « La responsabilité s’arrête au sommet du gouvernement – ​​si Rishi Sunak voulait vraiment gouverner avec intégrité, il ne devrait pas avoir peur de ce vote. »

Il n’est pas clair s’il y aura finalement un vote sur les conclusions du rapport, qui pourrait être approuvé à moins qu’il n’y ait des objections des partisans de M. Johnson.

L’ancien Premier ministre exhortait ses alliés à ne pas s’y opposer, bien que le loyaliste Bill Cash ait déclaré qu’il voterait contre. Des dizaines de conservateurs devraient s’abstenir, le ministre Michael Goves affirmant que la suspension de 90 jours n’était « pas méritée ».

Les députés conservateurs auront droit à un vote libre, mais les alliés de M. Johnson ont averti qu’ils pourraient faire face à des batailles avec leurs partis locaux pour rester candidats aux prochaines élections s’ils soutiennent la motion.

La motion sur les conclusions du comité des privilèges intervient alors que Scotland Yard « examine » les images d’un rassemblement de Noël de décembre 2020 au siège du Parti conservateur.

Le Miroir du dimanche a obtenu une vidéo semblant montrer le personnel conservateur dansant et plaisantant sur les règles de Covid. L’ancien candidat à la mairie de Londres Shaun Bailey et l’assistant conservateur Ben Mallet – qui ont reçu respectivement une pairie et un OBE – ont assisté au rassemblement.

Sir Keir a déclaré qu’il ne pensait pas que l’un ou l’autre devrait recevoir un honneur et a fait valoir que « la plupart » du public penserait qu’il était « tout simplement inapproprié » qu’ils soient reconnus.

Le dirigeant travailliste a également exclu de présenter un palmarès de démission s’il devenait Premier ministre, affirmant que la tradition était « très difficile à justifier ».

Le chef de l’opposition a déclaré à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme : « Je pense qu’il est plus facile d’être clair à ce sujet et de dire non, je ne le ferais pas. Tony Blair ne l’a pas fait et je ne le ferais pas.