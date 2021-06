Boris Johnson tiendra une conférence de presse majeure lors du premier match de l’Euro 2020 en Angleterre dimanche

BORIS Johnson tiendra une conférence de presse majeure – une claque au milieu du premier match de l’Angleterre à l’Euro 2020.

Le Premier ministre snobera les stars du football – et exaspèrera les amateurs de politique et de sport – en organisant sa conférence du G7 à mi-chemin du match décisif de dimanche contre la Croatie.

Boris Johnson tiendra une conférence de presse majeure – qui commence cinq minutes après le coup d’envoi de l’Angleterre lors du premier match de l’Euro 2020 Crédit : Reuters

Il est probable que l’audience de la conférence sera très réduite alors que des millions de Britanniques fous de football se branchent sur le match. Crédit : PA

M. Johnson, qui préfère le rugby et le cricket, doit commencer sa conférence de presse de clôture au sommet de Cornwall quelques instants après le coup d’envoi des Three Lions.

L’arbitre sifflera pour commencer le match à 14 heures – et M. Johnson commencera à parler cinq minutes plus tard.

Son porte-parole a admis: « Il semble probable qu’il y aura un affrontement, j’en ai peur, mais nous ferons de notre mieux. »

Le Premier ministre est l’hôte du G7, ce qui signifie qu’il pourrait décider de la date de la conférence.

Il est probable qu’il affrontera un public beaucoup plus restreint que d’habitude, car des millions de personnes se tournent plutôt vers l’affrontement du groupe D.

Au total, 24 nations participeront à l’Euro 2020. Le concours débutera aujourd’hui.

Parmi les nations locales, trois se sont qualifiées pour la finale avec l’Angleterre et l’Écosse dans le groupe D, tandis que le Pays de Galles a une demande difficile dans le groupe A.

Pendant ce temps, le Premier ministre a eu une longue conversation avec le président Joe Biden hier soir – et a par la suite qualifié les pourparlers de « formidables ».

Les Three Lions de Gareth Southgate débuteront dimanche à 14 heures Crédit : Getty

Et il y a une énorme excitation pour le tournoi retardé Crédit : AFP

M. Johnson, qui accueille le G7, commencera à parler au monde quelques minutes seulement après le début du match Crédit : AFP

Et il a dit qu’il voulait abandonner complètement le terme « relation spéciale » – au lieu de le remplacer par le terme « relation indestructrice ».

Dans une interview avec Laura Kuenssberg de la BBC après s’être entretenu avec Biden, M. Johnson a déclaré: « C’est une relation qui dure depuis très longtemps et qui a été un élément important de la paix et de la prospérité en Europe et dans le monde. »

Et il a déclaré que lui et le président avaient discuté d’environ 25 sujets « de manière assez détaillée », y compris le Brexit et le don du Royaume-Uni de 100 millions de jabs excédentaires aux pays les plus nécessiteux.

Hier, Boris et Biden ont plaisanté ensemble pour les caméras alors qu’eux et leurs épouses se rencontraient pour la première fois.

Le président a déclaré aux journalistes: « J’ai dit au Premier ministre que nous avions quelque chose en commun, nous nous sommes mariés tous les deux bien au-dessus de notre poste. »

M. Johnson – qui s’est marié en secret il y a deux semaines – a répondu: « Je ne vais pas être en désaccord avec le président là-bas … Ou même sur quoi que ce soit d’autre.

Et après leur réunion, M. Johnson a déclaré que l’alliance entre le Royaume-Uni et les États-Unis est la « relation indestructible ».

Il a fait face aux informations selon lesquelles M. Biden était sur le point de le « réprimander » au sujet des tensions avec l’UE au sujet du protocole d’Irlande du Nord, ajoutant: « Le président n’a rien dit de tel ».

Et il a déclaré que les hommes avaient discuté du cas tragique de Harry Dunn – avec M. Biden « extrêmement sympathique » et « activement engagé ».

Le sommet du G7 commence aujourd’hui, mais M. Johnson et le président Biden se sont rencontrés un jour plus tôt pour cimenter l’alliance de longue date des deux pays.

