Boris Johnson s’adressera à la nation plus tard dans la journée lors d’une conférence de presse après avoir convoqué le cabinet pour discuter des préoccupations croissantes concernant l’augmentation des cas d’infections à coronavirus en Angleterre.

À quelques jours de l’assouplissement des règles pour les rassemblements de Noël, le Premier ministre devrait s’attaquer à la dernière situation et à une nouvelle variante du virus aux côtés du professeur Chris Whitty, le médecin en chef et le directeur scientifique Sir Patrick Vallance.

Annonçant l’existence de la nouvelle variante plus tôt cette semaine, Matt Hancock a déclaré qu’elle avait été découverte dans au moins 60 régions d’autorités locales différentes, et a averti qu’elle pourrait être à l’origine de la forte augmentation des cas dans certaines parties de l’Angleterre malgré le récent verrouillage.

Ces dernières semaines, Londres a connu une augmentation des taux de transmissions Covid-19.

Cependant, le secrétaire à la Santé a souligné qu’il n’y avait aucune preuve suggérant que cela causerait une maladie plus grave, ajoutant qu’il était «hautement improbable» d’avoir un impact sur le vaccin que le NHS a commencé à administrer aux patients des groupes prioritaires la semaine dernière.

Avant le discours de M. Johnson, le professeur Whitty a déclaré: «Comme annoncé lundi, le Royaume-Uni a identifié une nouvelle variante de Covid-19 grâce à la surveillance génomique de Public Health England.

«En raison de la propagation rapide de la nouvelle variante, des données de modélisation préliminaires et des taux d’incidence en augmentation rapide dans le Sud-Est, le Groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires nouveaux et émergents (NERVTAG) considère désormais que la nouvelle souche peut se propager plus rapidement.

«Nous avons alerté l’Organisation mondiale de la santé et continuons d’analyser les données disponibles pour améliorer notre compréhension.

«Il n’existe actuellement aucune preuve suggérant que la nouvelle souche entraîne un taux de mortalité plus élevé ou qu’elle affecte les vaccins et les traitements, bien que des travaux urgents soient en cours pour le confirmer. Compte tenu de ce dernier développement, il est maintenant plus vital que jamais que le public continue de prendre des mesures dans leur région pour réduire la transmission.

Sir Mark Walport, membre du groupe consultatif scientifique du gouvernement pour les urgences, a déclaré BBC Newsnight la nouvelle variante semble avoir un «avantage de transmission».

« Nous savons que c’est une nouvelle variante, elle a été vue dans d’autres pays, mais elle semble être assez répandue, ce qui suggère qu’elle a un avantage de transmission », a-t-il déclaré. « Il semble certainement possible que cela se transmette plus facilement. «

Jeremy Hunt, l’ancien secrétaire conservateur à la santé, a déclaré BBC Radio 4 aujourd’hui programme que si le gouvernement ne voulait pas changer la loi sur les rassemblements festifs, il devrait envisager de renforcer les orientations sur la distance sociale.

« C’est un jugement très difficile et finement équilibré. La plus grande inquiétude est ce qui se passe à l’intérieur lors des réunions de famille et c’est là que les risques augmentent », a-t-il déclaré.