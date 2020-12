Boris Johnson fait face mardi à une rébellion parmi les députés britanniques de son parti conservateur au pouvoir, au sujet de nouvelles restrictions prévues en Angleterre pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

Alarmés par l’impact sur une économie déjà gravement affaiblie, plusieurs dizaines de parlementaires conservateurs menaceraient de voter contre le nouveau système à plusieurs niveaux, en raison de remplacer l’actuel verrouillage national d’un mois qui expire mercredi.

Cependant, le premier ministre semble assuré de remporter le vote à la Chambre des communes. Le parti au pouvoir a une majorité de 80 sièges, mais le facteur déterminant semble être l’intention du parti travailliste de s’abstenir.

C’est la première fois que le principal parti d’opposition britannique refuse de soutenir la stratégie du gouvernement face à la pandémie.

Dans le cadre du nouveau système à trois niveaux, près de 99% des 56 millions d’habitants de l’Angleterre continueront de vivre sous des contraintes strictes. Il s’agit notamment de la fermeture continue des pubs et des restaurants dans les zones les plus touchées ou de l’interdiction pour différents ménages de se mélanger à l’intérieur dans la grande majorité du pays.

Pour tenter de calmer ses détracteurs, le gouvernement a publié lundi une étude d’impact des nouvelles restrictions. Il reconnaît qu’ils entraînent des coûts importants pour l’économie, mais fait valoir que les conséquences de permettre au virus de se propager de manière incontrôlable seraient bien pires pour la santé publique.

Ouvrant le débat au parlement mardi, Johnson a annoncé un paiement forfaitaire en décembre de 1000 £ (1113 €) pour les pubs qui n’étaient pas en mesure de servir de la nourriture et doivent donc rester fermés.

Il a dit qu’il était encouragé par les progrès accomplis vers les vaccins contre le COVID-19, mais il était trop tôt pour dire quand ils obtiendraient l’approbation réglementaire.

Le nouveau coronavirus a tué près de 58500 personnes – le nombre le plus élevé d’Europe – et il y a eu plus de 1,6 million de cas confirmés, selon les chiffres officiels.

Le gouvernement britannique et les dirigeants des nations déconcentrées d’Écosse, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord – qui mettent en œuvre leurs propres stratégies de pandémie – ont accepté de permettre aux familles et aux amis de se rencontrer à Noël. Un maximum de trois ménages pourront se réunir entre le 23 et le 27 décembre.