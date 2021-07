Boris Johnson suspend la réparation des services sociaux jusqu’à l’automne – après la fuite des plans de hausse de l’assurance nationale ont été éreintés

Hier, le Premier ministre a mis de côté la réparation des services sociaux jusqu’à l’automne – après que des fuites de plans pour augmenter l’assurance nationale aient été balayées dans tous les domaines.

La gauche et la droite ont explosé de colère après la révélation du Sun selon laquelle Boris Johnson et le chancelier Rishi Sunak étaient sur le point de s’entendre sur un raid de plusieurs milliards de livres.

Le Premier ministre a mis de côté les plans pour réparer les soins sociaux jusqu’à l’automne Crédit : AFP

Les députés conservateurs étaient furieux que les engagements du manifeste de ne pas augmenter les impôts soient sur le point d’être déchirés.

L’un d’eux a fait rage: « Il semble que si Boris ne peut pas interdire quelque chose, il veut le taxer. »

Le gauchiste Resolution Foundation a déclaré que l’idée frapperait les jeunes de manière disproportionnée.

Ils ont déclaré: « Cela demande aux travailleurs plus jeunes et moins bien payés de contribuer davantage que les personnes plus âgées et plus riches, par rapport à une augmentation plus juste de l’impôt sur le revenu. »

Pendant ce temps, l’Alliance des contribuables a qualifié une hausse de 1 % de NI de « fumée et miroirs » qui punirait à la fois les travailleurs et les entreprises.

Et l’Institut des affaires économiques de centre-droit a qualifié cela d’augmentation de l’impôt sur le revenu par la porte arrière.

Mike Cherry, de la Fédération des petites entreprises, a déclaré: «Après l’énorme quantité de dommages causés aux entreprises au cours des 16 derniers mois, le gouvernement ne peut pas être sérieux au sujet d’une forte reprise économique s’il pense que l’augmentation de la taxe sur l’emploi est une bonne idée. »

Hier, Downing Street a refusé de nier l’histoire de The Sun selon laquelle une hausse était à venir.

Le porte-parole du Premier ministre a déclaré : « Le processus d’approbation de nos propositions est toujours en cours. Nous le ferons avant la fin de l’année. »

M. Johnson avait espéré révéler ses plans cette semaine, mais a abandonné cela après avoir été contraint à l’isolement lors d’une épidémie de Whitehall Covid.

Des sources disent qu’il reviendra sur la question après les vacances d’été, bien qu’il ait promis de réparer le trou noir dans le financement des soins aux personnes âgées il y a deux ans.