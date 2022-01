Boris Johnson survivra-t-il, démissionnera-t-il ou sera-t-il évincé ? Les quatre résultats explosifs alors qu’il attend le rapport de Sue Gray

Boris Johnson et Keir Starmer dans un affrontement enflammé aux Communes sur les enquêtes du Partygate dans les PMQ

Une course à la direction des conservateurs serait déclenchée, M. Johnson étant interdit de se présenter, pour trouver son remplaçant au poste de Premier ministre.

Dans un tel scénario, M. Johnson n’aurait plus de tours dans sa manche et serait contraint de sortir du numéro 10.

Il y a une possibilité réelle qu’une majorité de députés conservateurs appellent du temps pour le poste de premier ministre de M. Johnson et l’éliminent.

Une fois qu’un vote de confiance a eu lieu, il ne peut y en avoir un autre avant au moins un an.

En plus de jurer de changer son opération n ° 10 et de jeter les politiques de «viande rouge» des députés conservateurs, les alliés du Premier ministre exposeraient également les risques de changer de chef.

Il sortira probablement des blocs rapidement avec des promesses de secouer son personnel de Downing St et de mettre en place des politiques plus favorables aux conservateurs.

Le rapport Gray devrait également exposer les faits de ce qui s’est passé plutôt que de porter un jugement sur la criminalité et les questions du code ministériel sacré.

Mais ce scénario est extrêmement improbable. Le Premier ministre devrait se battre bec et ongles pour rester au pouvoir et a déjà insisté sur le fait qu’il n’avait pas enfreint la loi.

Confronté à des rumeurs de photos de coups arrosés dans le n ° 10 alors que la nation était en lock-out, M. Johnson pourrait décider d’assumer toute la responsabilité et de démissionner.

Le chemin de la survie, de la résignation et du régicide est sur le fil du rasoir – et se résume à quatre résultats possibles.

M. Johnson a juré de se battre jusqu’au bout pour rester au n ° 10 et contestera tout vote à sa direction.

