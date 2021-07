Boris Johnson supprimera la connexion par code QR pour les pubs et restaurants réduisant le nombre de Britanniques contraints de s’isoler via l’application NHS

BORIS Johnson est sur le point de supprimer l’exigence de connexion par code QR pour les pubs et les restaurants afin de réduire le nombre de Britanniques contraints de s’isoler via l’application NHS.

Le Premier ministre dévoilera cette semaine des plans pour déchirer de nombreuses règles Covid qui ont plongé l’industrie hôtelière dans le chaos.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Le gouvernement veut réduire le nombre de personnes forcées de s’isoler après avoir été cinglées par l’application Crédit : LNP

Les parieurs n’auront plus à scanner un code QR lorsqu’ils sortiront au pub

Le port obligatoire du masque devrait également être supprimé dans le cadre des nouveaux plans Crédit : PA

Dans seulement trois semaines, le gouvernement abandonnera les règles qui obligent les entreprises à collecter les coordonnées de recherche des contacts des clients, rapporte le Times.

Une multitude de mesures seront introduites le jour de la liberté pour réduire la paperasserie et réduire le nombre de personnes obligées de s’isoler après avoir été interrogées par l’application NHS Test and Trace.

Les patrons de l’hôtellerie ont demandé des modifications à l’application au milieu des plaintes, cela entraîne une pénurie de personnel et pourrait finir par dissuader les parieurs de visiter les pubs et les restaurants.

Rob Pitcher, directeur général de Revolution Bars Group, qui exploite 66 bars à travers le Royaume-Uni, a déclaré que l’application « jetait le filet assez large » en termes de contact étroit avec un cas positif.

Et Emma McClarkin, directrice générale de la British Beer and Pub Association, a déclaré que l’application « devenait un énorme problème pour nos pubs ».

Le PM lèvera presque toutes les restrictions de Covid à partir du 19 juillet dans le cadre de son « plan de liberté » qui doit être publié la semaine prochaine.

Lors d’un briefing à Downing Street, M. Johnson devrait révéler son intention de supprimer les règles de distanciation sociale et d’abandonner les propositions de passeport national Covid.

Et le port obligatoire du masque sera abandonné lorsque les restrictions seront enfin assouplies le jour de la liberté, peut révéler The Sun on Sunday.

Boris Johnson supprimera presque toutes les restrictions Covid le 19 juillet Crédit : LNP

Les masques dans les transports en commun ne seront plus obligatoires Crédit : Reuters

Une femme utilise un écouvillon pour prélever un échantillon de sa bouche dans une unité de test à Uxbridge Crédit : AFP

M. Johnson veut en faire un choix personnel plutôt qu’une obligation légale imposée par des amendes pouvant aller jusqu’à 6 400 £.

La règle d’un mètre plus la distanciation sociale sera également supprimée, ce qui signifie que le service à table ne sera plus nécessaire dans les restaurants et les pubs.

Le Premier ministre a déclaré: « La vitesse de déploiement de ce vaccin a rompu ce lien entre l’infection et la mortalité et c’est une chose incroyable.

« Cela nous donne de la marge, pensons-nous le 19 pour aller de l’avant, prudemment, de manière irréversible. »

Il a ajouté: « Les doubles jabs seront un libérateur. Je sais que les gens sont impatients que nous nous ouvrions plus rapidement. Bien sûr, je veux le faire. Nous sommes maintenant dans le dernier stade, je crois vraiment. »

M. Johnson devrait également annoncer que les fêtes à la maison ne seront plus interdites et que les grands événements, tels que les festivals de musique, reviendront.

Une source de Downing Street a déclaré au Times : « Nous pensons qu’il est maintenant temps pour le public de commencer à apprendre à vivre avec Covid.

« Toutes les données et la modélisation scientifique suggèrent que la levée des restrictions entraînera une augmentation des cas mais – avec le succès continu du déploiement du vaccin et la rupture du lien entre les hospitalisations et les décès – nous sommes convaincus qu’il n’y aura aucun risque cela exerce une pression supplémentaire importante sur le NHS. »

Downing Street a déclaré qu’il cherchait à abandonner toutes les règles d’auto-isolement pour les personnes entièrement vaccinées Crédit : EPA

Des jeunes attendent de recevoir des vaccins Covid dans un centre de vaccination à Londres Crédit : EPA

La règle d’un mètre plus la distanciation sociale sera également abandonnée Crédit : AFP

Cela survient alors que le gouvernement a confirmé que les propositions visant à supprimer les exigences de quarantaine pour ceux qui ont reçu deux doses d’un vaccin sont en cours de « considération ».

Downing Street a déclaré qu’il cherchait à abandonner toutes les règles d’auto-isolement pour les Britanniques entièrement vaccinés qui entrent en contact avec une personne infectée « dans le cadre du monde post-Étape 4 ».

Le Times a rapporté qu’une réunion du comité des opérations de Covid aura lieu lundi au cours de laquelle les ministres devraient signer un plan qui signifiera que ceux qui ont été frappés à deux reprises seront « conseillés » de passer des tests quotidiens – mais ne seront pas requis faire cela.

Mais le conseiller scientifique a déclaré que les problèmes associés à une telle exemption « l’emportent sur les avantages potentiels » et a averti que cela pourrait provoquer du « ressentiment ».

« ÉNORME INJUSTICE »

Le professeur Robert West, membre du Scientific Pandemic Influenza Group on Behaviours, qui conseille Sage, a déclaré à Times Radio : « Le problème le plus grave est que si vous vous trouvez dans une situation où tout le monde n’a même pas reçu le vaccin, alors vous avez déjà clairement une énorme injustice.

« Lorsque vous ressentez de l’injustice dans des situations comme celle-ci, vous ressentez du ressentiment et lorsque vous ressentez du ressentiment, vous pouvez perdre la conformité. »

Mais le Dr Bharat Pankhania, maître de conférences clinique en maladies transmissibles à l’Université d’Exeter, a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4 que les vaccins brisaient le lien entre les cas, les hospitalisations et les décès, ce qui signifie que « nous pouvons commencer à réfléchir à d’autres mesures de découplage, telles que car il n’est pas nécessaire de se mettre en quarantaine après avoir été complètement immunisé ».

Les derniers chiffres de l’ONS montrent qu’environ une personne sur 260 en Angleterre a eu Covid dans la semaine précédant le 26 juin – contre une sur 440 la semaine précédente et le niveau le plus élevé depuis la semaine jusqu’au 27 février.

L’augmentation a amené des médecins de premier plan à exhorter le gouvernement à maintenir certaines restrictions en place en Angleterre après le 19 juillet dans le but de réduire le taux d’infection.

La British Medical Association a déclaré que le maintien de certaines mesures de protection était « crucial » pour arrêter la spirale du nombre de cas ayant un « impact dévastateur » sur la santé des personnes, le NHS, l’économie et l’éducation.

Le médecin-chef, le professeur Chris Whitty, selon le Times, a prédit en privé que l’utilisation de couvre-visages continuerait d’être nécessaire après la « date de fin » du Premier ministre pour le déverrouillage.