Boris Johnson supplie les Britanniques de ne pas devenir fous et dit que le déverrouillage du 19 juillet « ne devrait pas être traité comme un jubilé »

BORIS Johnson a supplié ce soir les Britanniques de ne pas devenir fous la semaine prochaine alors que les restrictions de Covid sont assouplies – et a souligné que le 19 juillet ne devrait pas être « traité comme un grand jubilé ».

Le Premier ministre a exhorté le public à faire preuve d’une « extrême prudence » alors que le pays se déverrouille complètement, avertissant que les hospitalisations pourraient augmenter cet été.

Boris Johnson a supplié les Britanniques de ne pas devenir fous la semaine prochaine alors que les restrictions de Covid sont assouplies Crédit : PA

M. Johnson a déclaré lors d’une conférence de presse à Downing Street que la pandémie n’était « pas terminée », car il a déclaré que l’utilisation du masque serait conseillée dans les espaces surpeuplés et clos même après la fin des contrôles légaux.

Il a déclaré que « le déverrouillage ne doit pas être considéré comme une invitation par tout le monde à avoir un grand jubilé ».

Le Premier ministre a déclaré : « Il est absolument vital que nous procédions maintenant avec prudence et je ne saurais le dire avec suffisamment de force ou d’emphase : cette pandémie n’est pas terminée.

« Cette maladie, le coronavirus, continue de comporter des risques pour vous et votre famille.

« Nous ne pouvons pas simplement revenir instantanément du lundi 19 juillet à la vie telle qu’elle était avant Covid.

« Nous nous en tiendrons à notre plan pour lever les restrictions légales et lever la distanciation sociale, mais nous attendons et recommandons que les gens portent un couvre-visage dans les espaces surpeuplés et clos où vous entrez en contact avec ceux que vous ne rencontrez pas normalement, comme sur transport public. »



Dans un sombre changement de ton, M. Johnson a déclaré qu’il « espérait » que la feuille de route serait irréversible mais a admis: « Nous n’excluons rien ».

Et le scientifique en chef du gouvernement, Sir Patrick Vallance, a déclaré qu’il « ne fait aucun doute que nous ne sommes pas dans une troisième vague ».

Le professeur Chris Whitty a également mis en garde contre une « vague de sortie » alors que les restrictions légales sont levées après 18 mois de verrouillage.

Cela est intervenu après que le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré plus tôt à la Chambre des communes que le gouvernement poursuivrait la quatrième et dernière étape de la feuille de route la semaine prochaine.

Il a déclaré que les quatre tests cruciaux – le déploiement du vaccin se poursuit à un rythme soutenu; les jabs coupent les maladies graves; les infections ne risquent pas de paralyser le NHS ; il n’y a pas de variantes inquiétantes émergentes – ont été adoptées.

Mais il a averti que les infections quotidiennes dépasseraient probablement la barre des 100 000 plus tard cet été – bien que les vaccins empêcheraient probablement que cela se traduise par des décès importants.