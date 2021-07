Boris Johnson supplie les Britanniques de faire preuve de retenue lors d’une conférence de presse spéciale sur la Journée de la liberté de l’isolement

ISOLER Boris Johnson ce soir a fait preuve de prudence lors de la Journée de la liberté et a supplié les Britanniques de faire preuve de retenue.

Dans un discours sévère de Chequers, le Premier ministre a averti la nation que « la pandémie n’est pas terminée » et a ordonné aux gens de continuer à se mettre en quarantaine s’ils sont cinglés.

Boris Johnson s’exprimant depuis Checkers ce soir

Dans les développements clés :

Le Premier ministre a mis en garde contre le fait que les limites légales des rassemblements et de la distanciation sociale ont été abolies et que le travail à domicile a été assoupli.

CHAOS PINGDÉMIQUE

Les fêtards fatigués du verrouillage en Angleterre ont profité des nouvelles libertés – et du temps caniculaire – pour emballer les parcs, les plages et les pubs.

Mais des centaines de milliers de Britanniques ont été contraints de passer la Journée de la liberté enfermés chez eux après avoir été cinglés par l’application NHS Covid.

Le Premier ministre a étendu aujourd’hui l’exemption d’isolement à certains travailleurs essentiels pour empêcher le pays de s’arrêter dans une « pingdémie ».

Cela signifie que les travailleurs clés interrogés par l’application seront désormais autorisés à ignorer l’isolement si cela est absolument nécessaire et à effectuer un test à la place.

L’élargissement de l’exemption du seul personnel du NHS intervient après des avertissements désespérés des patrons concernant une crise nationale du personnel – et d’éventuelles pénuries alimentaires – alors que plus d’un demi-million de Britanniques ont été interrogés la semaine dernière.

Les ministres refusent toujours de supprimer l’isolement des travailleurs non essentiels à double piqûre jusqu’au 16 août, ce qui signifie que les propriétaires aux prises avec un faible nombre d’employés de bar auront toujours du mal.

JE SUIS TELLEMENT DÉSOLÉ

M. Johnson s’est empressé de désamorcer une dispute sur son propre isolement après avoir initialement esquivé la quarantaine en décrochant une place dans un programme pilote de test du gouvernement.

Lui et le chancelier Rishi Sunak ont ​​rapidement fait marche arrière à la suite d’un énorme tollé général et se sont accroupis pendant 10 jours après être entrés en contact avec le responsable de la santé infecté Sajid Javid.

Il présidera virtuellement le Cabinet demain et affrontera Sir Keir Starmer lors des derniers PMQ avant l’été devant une caméra.

Dans un discours prononcé aujourd’hui, le leader travailliste a fustigé : « Boris Johnson et Rishi Sunak ne sont entrés en isolement que parce qu’ils ont été arrêtés ».

Il a qualifié le déverrouillage du big bang du gouvernement d' »imprudent » et a déclaré que la propagation de la variante Delta provoquerait un « été de chaos ».

Les ministres sont convaincus que les vaccins affaibliront le lien entre les infections et les hospitalisations et les décès – et veulent s’ouvrir en été plutôt que pendant la poussée hivernale annuelle pour le NHS.

Des directives strictes concernant le port de masques dans les zones fermées restent également et ont été appliquées par de nombreuses autorités régionales comme Londres.

Les passeports vaccinaux sont également recommandés pour les grandes salles comme les boîtes de nuit – qui ne seront bientôt autorisées à admettre que les clubbers à double piqûre.

Dans un changement radical de cap, le Premier ministre a annoncé qu’à partir de septembre, seuls les Britanniques à double piqûre seraient autorisés à entrer dans les boîtes de nuit.

Des directives récentes ont averti que le laissez-passer NHS Covid ne deviendrait une exigence légale que si des mesures pour atténuer la transmission n’étaient pas prises.

Il est entendu que les ministres veulent inciter les jeunes Britanniques non vaxxés à obtenir leurs jabs.

M. Zahawi a fait cette annonce cet après-midi aux Communes alors qu’il présentait le message de prudence du gouvernement.

M. Zahawi a ajouté : « Les cas et les hospitalisations ont augmenté au cours de la semaine dernière, comme nous l’avions prévu, et nous savons que ces chiffres vont empirer avant de s’améliorer.

« Bien qu’il n’y ait jamais de moment idéal pour franchir cette étape, faire le pas aujourd’hui nous donne les meilleures chances de succès. Nous assouplissons prudemment les restrictions lorsque nous avons le coupe-feu naturel des vacances scolaires et lorsque le temps plus chaud nous donne un avantage.

« Nous allons donc avancer avec prudence, en nous appuyant sur les défenses que nous avons construites comme nous l’avons défini dans notre plan en cinq points il y a deux semaines. »

Le PM isole à Checkers jusqu’au 26 juillet