Boris Johnson supplie le public d’une fin « prudente » du verrouillage demain au milieu d’une « variante Delta extrêmement contagieuse »

BORIS Johnson a aujourd’hui supplié le public de mettre fin « prudemment » au verrouillage demain au milieu de la « variante Delta extrêmement contagieuse ».

Cela survient après son demi-tour hurlant ce matin alors que lui et Rishi Sunak tentaient d’esquiver l’auto-isolement – ​​provoquant une vague de fureur politique et publique.

Boris Johnson a lancé un appel public alors que l’Angleterre se prépare pour la Journée de la liberté Crédit : Twitter

Boris a fait face à la fureur publique et politique ce matin après avoir déclaré qu’il n’allait pas s’isoler Crédit : PA

Boris Johnson a déclaré cet après-midi: « Comme tant de centaines de milliers d’autres personnes à travers le pays, j’ai été cinglé.

« On m’a demandé de m’auto-isoler par le système d’isolement Test and Trace, après avoir été en contact avec quelqu’un qui a Covid, dans ce cas bien sûr, le secrétaire à la Santé Sajid Javid.

« Nous avons brièvement envisagé l’idée de participer au projet pilote qui permet aux gens de tester quotidiennement.

« Mais je pense qu’il est bien plus important que tout le monde respecte les mêmes règles. C’est pourquoi je vais m’isoler jusqu’au 26 juillet.

« Je sais à quel point tout cela est frustrant. J’exhorte tout le monde à s’en tenir au programme et à prendre les mesures appropriées lorsqu’on vous le demande.

« La raison en est que demain, nous entrons dans la quatrième étape, nous faisons une grande ouverture.

« Et c’est tout à fait vrai. Si nous ne le faisons pas maintenant, nous ouvrirons nos portes pendant les mois d’automne et d’hiver, lorsque le virus aura l’avantage du froid.

« Si nous ne le faisons pas maintenant, nous devons nous demander quand le ferons-nous un jour. C’est donc le bon moment.

« Mais nous devons le faire avec prudence. Nous devons nous rappeler que ce virus est malheureusement toujours là.

« Les cas se multiplient, on voit l’extrême contagiosité de la variante Delta.

« Mais nous avons cette immense satisfaction que le programme de vaccination ait très gravement affaibli le lien entre infection et hospitalisation, et entre infection et maladie grave et décès.

« Alors, s’il vous plaît, s’il vous plaît, soyez prudent et passez demain à l’étape suivante avec toute la prudence et le respect nécessaires pour les autres.

‘S’IL VOUS PLAÎT ÊTRE PRUDENT’

« Et surtout, s’il vous plaît, s’il vous plaît, s’il vous plaît, quand on vous demande d’obtenir ce deuxième jab, obtenez le jab, s’il vous plaît, avancez et faites-le. »

Ce matin, le Premier ministre et le chancelier ont d’abord déclaré qu’ils NE SERONT PAS isolés après avoir été « pingé » parce qu’ils participaient à un projet pilote de test de contact quotidien « VIP ».

Les ministres ont fait face à la fureur du public après avoir affirmé que le pilote – qui incluait commodément Downing Street – signifiait qu’ils n’avaient pas à s’isoler.

Mais la décision a ensuite été annulée – et Boris et Rishi ont déclaré qu’ils suivraient effectivement les règles après être entrés en contact avec Sajid Javid, positif pour Covid.

Le chancelier a admis que les règles n’étant pas les mêmes pour tous étaient « fausses » et que lui et Boris ne participeraient plus au pilote.

Dans le renversement dramatique, No10 a déclaré: « Le Premier ministre a été contacté par NHS Test and Trace pour dire qu’il est un contact de quelqu’un avec Covid.

«Il était à Checkers lorsqu’il a été contacté par Test and Trace et y restera pour s’isoler. Il ne participera pas au pilote d’essai.

« Il continuera à mener des réunions avec les ministres à distance. Le chancelier a également été contacté et s’isolera également si nécessaire et ne participera pas au pilote. »

Après avoir fait face à d’intenses réactions politiques, Rishi Sunak a tweeté : « Bien que le pilote de test et de traçabilité soit assez restrictif, n’autorisant que les affaires essentielles du gouvernement, je reconnais que même le sentiment que les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde est faux.

« À cette fin, je m’isolerai comme d’habitude et je ne participerai pas au pilote. »

VARIANTE DELTA ‘EXTRÊME’

Downing Street n’est pas à l’abri de la «Pingdemic» qui ravage actuellement la Grande-Bretagne et arrête des milliers de travailleurs.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a révélé hier qu’il avait renvoyé un flux latéral positif et un test PCR pour le bogue – alors que les responsables se démenaient pour déterminer précisément qui avait été en contact étroit avec M. Javid.

Il a été vu en train de quitter Downing Street hier – alimentant les spéculations selon lesquelles le Premier ministre et d’autres ministres seraient » cinglés « .

Et comme prévu, la liste de M. Javid comprenait Boris Johnson et Rishi Sunak – qui ont été contactés par NHS Test and Trace aujourd’hui.

On pense qu’il y a plus de deux millions de personnes en auto-isolement après que l’application du NHS a dit à 520 194 de rester à la maison en une semaine seulement.

Boris Johnson et Rishi Sunak rejoindront désormais les millions de Britanniques forcés d’être enfermés à l’intérieur le jour de la «Journée de la liberté» en Angleterre demain.

CHAOS « PINGDÉMIQUE »

Le déverrouillage total se poursuit lundi comme prévu – avec la suppression de la distanciation sociale, la remise en place de la barre et les Britanniques à double piqûre prêts à dire « hola » aux vacances espagnoles.

Malgré la flambée du taux d’infection au Royaume-Uni – et la menace de nouveaux blocages – Boris Johnson a donné son feu vert à l’assouplissement de la plupart des restrictions.

Cependant, certains resteront en place alors que nous arrivons à la quatrième étape de la feuille de route du Premier ministre sur les fermetures de Covid.

Les masques sont officiellement abandonnés – mais les voyageurs du métro de Londres et d’Ubers devront toujours porter des couvre-visages lors de l’utilisation des services.

Pendant ce temps, ceux qui ont la chance – ou le courage – de se rendre à l’étranger devraient également se déguiser, BA, easyJet et Ryanair insistant tous sur les couvertures.

Sainsbury’s, Tesco, Asda, Lidl, Morrisons et Waitrose disent qu’ils encourageront les acheteurs et le personnel à se couvrir le visage.

Et les Britanniques à double piqûre sont autorisés à voyager dans les pays de la liste orange sans isolement – ​​mais cette règle s’est révélée volatile ces derniers jours.

Les vacanciers revenant de France, sur la liste orange du Royaume-Uni, devront se mettre en quarantaine à leur retour quel que soit le statut du jab.

Et en plus de cela, il y a beaucoup de colère à propos de la soi-disant « pingdémie » de contact Covid.

L’application de test et de traçage du NHS est blâmée, certains affirmant qu’elle est tout simplement trop sensible.

Un travailleur sur cinq de l’hôtellerie et de la vente au détail s’auto-isole, tandis que les hôpitaux du NHS ont du mal à éliminer 25% de leur personnel.