Boris Johnson suggère que les travaillistes et «l’État profond» complotent pour ramener le Royaume-Uni dans l’UE

Boris Johnson a utilisé l’un de ses derniers discours aux Communes pour suggérer que Sir Keir Starmer complotait avec «l’État profond» pour ramener la Grande-Bretagne dans l’UE.

Le Premier ministre a utilisé l’expression chère aux théoriciens du complot paranoïaques, affirmant à plusieurs reprises que le dirigeant travailliste voulait annuler le Brexit.

“Nous avons terminé le Brexit, et les rejoins et les vengeurs ont été laissés en train de comploter, de planifier et d’attendre leur heure”, a déclaré M. Johnson, avant de suggérer que son héritage était menacé.

Il a déclaré: “Certaines personnes diront alors que je quitterai mes fonctions que c’est la fin du Brexit … et le chef de l’opposition et de l’État profond l’emportera dans son complot visant à nous ramener à l’alignement avec l’UE en prélude à notre éventuelle revenir.”

Exhortant les députés conservateurs à respecter son accord difficile sur le Brexit, M. Johnson a ajouté: “Nous, de ce côté-ci de la Chambre, leur prouverons qu’ils ont tort, n’est-ce pas?”

Le mois dernier, Sir Keir s’est engagé à ne pas ramener le Royaume-Uni dans le marché unique ou l’union douanière de l’UE, ni à rétablir la liberté de circulation, alors qu’il exposait son plan pour “faire fonctionner le Brexit”.

M. Johnson a souligné le record de vote de Starmer contre les accords sur le Brexit, affirmant qu’il avait tenté de “renverser la volonté du peuple” – et qu’il tenterait à nouveau de renverser le Brexit s’il devenait Premier ministre.

Le Premier ministre sortant a déclaré: “Cela ne fait aucun doute, s’il devait jamais arriver au pouvoir avec sa coalition sans espoir de libéraux démocrates et de nationalistes écossais, il essaierait de le faire à nouveau en un clin d’œil.”

Sir Keir a riposté en accusant M. Johnson de se livrer à une pure fantaisie en ce qui concerne son héritage. “L’illusion est sans fin – quel soulagement pour le pays qu’ils aient finalement réussi à le renvoyer”, a-t-il déclaré.

Le dirigeant travailliste a ajouté: “Il a été expulsé en disgrâce, jugé par ses collègues et ses pairs comme indigne de son poste et inapte à occuper un poste.”

M. Johnson a été acclamé par les députés conservateurs lorsqu’il s’est vanté de la victoire électorale de son parti sur les travaillistes en 2019, affirmant qu’ils avaient “envoyé le grand furet bleu si loin dans la jambe gauche de leur pantalon qu’ils ne pouvaient pas bouger”.

Il a également ajouté qu’il pensait que les députés conservateurs prouveraient que Sir Keir avait “totalement tort” sur la perspective d’un triomphe aux élections travaillistes, ajoutant qu’ils enverraient le chef de l’opposition “en orbite”.

Les députés organiseront un vote de confiance au gouvernement lundi soir vers 22 heures, au milieu d’appels renouvelés de l’opposition pour que M. Johnson démissionne immédiatement et passe la main à un gardien.

L’ancienne ministre travailliste Dame Margaret Hodge a déclaré: “Ce débat est essentiel pour mettre un terme à l’assaut dangereux de Trump sur tout ce que nous apprécions dans notre démocratie britannique.”

Mais le député conservateur Sir Edward Leigh a déclaré qu’il “regrette totalement le départ de ce Premier ministre et je lui reste totalement fidèle jusqu’à la fin… Et je pense que nous allons nous demander, qu’avons-nous fait ?”

« Où est le sens de la gentillesse ? Ou magnanimité ? Pourquoi avons-nous besoin de lancer ces insultes autour de nous ? » ajouta-t-il à propos de la condamnation de Sir Keir. Le loyaliste a déclaré que ce n’était pas comme si M. Johnson était “le pire type de meurtrier de masse et de criminel de l’histoire politique”.