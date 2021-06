Boris Johnson soutient les joueurs anglais qui se mettent à genoux à l’Euro suite au contrecoup des conservateurs

BORIS Johnson a soutenu les joueurs anglais en se mettant à genoux malgré le fait que les députés conservateurs arrondissent les étoiles pour le « geste politique ».

Le Premier ministre a soutenu l’équipe de Gareth Southgate alors qu’elle poursuivait sa protestation contre le racisme avant chaque coup d’envoi, malgré les huées des fans lors des matchs d’échauffement de l’Euro.

Marcus Rashford prend le genou lors du match d’hier soir contre la Roumanie

Cela le met en désaccord avec certains membres de son parti qui voient dans le geste « réveillé » un symbole des mouvements politiques d’extrême gauche.

Un porte-parole du No10 a appelé les fans anglais à être « respectueux », ajoutant : « Il respecte pleinement le droit de ceux qui choisissent de manifester pacifiquement pour faire connaître leurs sentiments. »

Il a ajouté: « Le Premier ministre soutient l’équipe de football d’Angleterre et veut qu’elle réussisse et il veut que tout le pays les soutienne dans cet effort dans ce tournoi. »

Trois stars des Lions se sont engagées à se mettre à genoux pour soutenir le mouvement Black Lives Matter, malgré la colère de certains soutiens et des députés conservateurs de Red Wall – l’un le comparant à un salut nazi.

Brendan Clarke-Smith, le député de Bassetlaw, a comparé l’équipe de Gareth Southgate à l’équipe de 1938 qui a salué Hitler lors d’un match à Berlin en 1938.

Dans un long post sur Facebook, il a déclaré : « À contrecœur, ils ont accepté et depuis de nombreuses années, cela a été une grande source de honte pour de nombreuses personnes impliquées, y compris la Football Association. »

Boris Johnson a soutenu les footballeurs anglais en prenant le genou Crédit : Rex

Lee Anderson, député d’Ashfield et d’Eastwood, dans le Nottinghamshire, a déclaré que la FA avait commis une « grosse erreur »

Il a ajouté que le mouvement BLM « bien plus qu’une simple organisation luttant contre le racisme – ils ont en fait montré qu’ils avaient des motifs assez sinistres ».

Alors que son compatriote red waller Scott Benton a déclaré que prendre le genou mettait en évidence les « politiques dégoûtantes et extrêmes » du mouvement BLM.

Il a ajouté: « Ce que beaucoup d’entre nous ont réalisé – et ce que les autorités du football n’ont apparemment pas fait – c’est que Black Lives Matter est un mouvement politique et promeut également des politiques dégoûtantes et extrêmes, telles que l’abolition de la famille nucléaire et le financement de la police, comme ainsi que beaucoup d’autres. »

Lee Anderson Le député d’Ashfield et d’Eastwood, dans le Nottinghamshire, a déclaré que la FA avait commis une « grosse erreur » et a déclaré qu’il boycotterait le tournoi.

Il a déclaré: « La FA et l’équipe de football d’Angleterre ont fait une grosse erreur en soutenant la prise du genou avant les matchs de football avant les championnats d’Europe.

« La FA, la Premier League et les footballeurs courent désormais le risque de devenir comme le Parti travailliste et cela n’a rien à voir avec leurs supporters traditionnels.

« Toutes les formes de racisme sont ignobles et devraient être éradiquées, mais ce n’est pas ainsi.

« Pour la première fois de ma vie, je ne regarderai pas mon équipe d’Angleterre bien-aimée alors qu’elle soutient un mouvement politique dont les principes fondamentaux visent à saper notre mode de vie. »

Jonathan Gullis, le député conservateur de Stoke-on-Trent North a également déclaré que Black Lives Matter était « une organisation marxiste qui veut abolir la famille nucléaire et financer la police ».

Le sélectionneur de l’Angleterre Southgate a déclaré que l’équipe était « totalement déterminée » à se mettre à genoux, déclarant après la victoire 1-0 des Trois Lions sur la Roumanie : « Nous nous sentons plus que jamais déterminés à se mettre à genoux pendant ce tournoi.

« Nous acceptons qu’il puisse y avoir une réaction indésirable et nous allons simplement l’ignorer et aller de l’avant.

« Les joueurs en ont marre de parler des conséquences de devraient-ils, ne devraient-ils pas. Ils en ont vraiment assez. »