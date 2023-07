Boris Johnson soutient l’enquête sur Covid dans une bataille judiciaire avec le gouvernement de Rishi Sunak

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Boris Johnson a soutenu la UK Covid Inquiry dans sa bataille judiciaire pour amener le gouvernement à remettre des documents et des messages liés à la gestion de la pandémie.

L’avocat de l’ancien Premier ministre a déclaré vendredi que M. Johnson – qui a mis en place l’enquête – estimait que la présidente, la baronne Hallet, devrait avoir droit à « tous les documents qu’elle considère raisonnablement comme potentiellement pertinents ».

Cela survient alors que l’équipe juridique de l’enquête a fait valoir que l’enquête ne devrait pas être placée dans une « camisole de force procédurale » sur les preuves auxquelles elle a également accès.

Au cours d’une journée de procédure judiciaire devant la Haute Cour, des avocats représentant le gouvernement ont fait valoir que l’ordre de l’enquête de remettre des documents « récupérerait une quantité substantielle de documents non pertinents ».

Mais Hugo Keith KC, représentant l’enquête, a déclaré que le pouvoir légal invoqué par l’enquête pour obtenir le cache de documents n’exigeait pas que les documents passent un « test de pertinence ».

« L’avantage évident de cette approche est qu’elle permet à la présidente de jeter son filet de manière appropriée … c’est nécessairement un test large et diversifié », a-t-il déclaré au tribunal.

M. Keith a fait valoir qu’il n’aurait pas de sens que la documentation doive être jugée pertinente à l’avance parce que « jusqu’à ce qu’elle [the inquiry chair] voit les documents, elle ne peut jamais savoir que le matériel est pertinent ».

La baronne Hallett veut les messages WhatsApp, les journaux intimes et les cahiers personnels de M. Johnson de l’époque de la pandémie ainsi que ceux d’un conseiller.

M. Johnson a déjà remis lui-même certains des documents et se dit « plus qu’heureux » de remettre le reste, qui seraient conservés sur un téléphone portable auquel on lui a interdit d’accéder pour des raisons de sécurité.

Vendredi, Lord David Pannick KC, représentant l’ancien Premier ministre, a déclaré: « M. Johnson considère qu’il est approprié que la présidente dispose de tous les documents qu’elle considère raisonnablement comme potentiellement pertinents pour son enquête en cours, et que cela est conforme aux objectifs de l’enquête, que M. Johnson a annoncée en mai 2021. »

Le meilleur avocat de KC a déclaré que M. Johnson « adopte » une partie des arguments juridiques présentés par Lady Hallett à la Haute Cour, ajoutant :

« Premièrement, non seulement l’interprétation de la défenderesse favorise l’objet de la loi et le caractère inquisitoire des enquêtes publiques, mais elle est également conforme aux objectifs de la présente enquête.

« En établissant l’enquête, M. Johnson a déclaré qu’il souhaitait que l’action de l’État soit placée » sous le microscope « et que l’enquête doit être » libre d’examiner chaque document « . C’est ce que le public attend et c’est ce qui devrait être fait. »

Lord Pannick a déclaré que l’enquête « ne devrait pas être entravée dans ce processus par des débats techniques sur la » pertinence « perçue ».





Il a ajouté: « Pour que l’enquête atteigne ses objectifs et que le public ait confiance dans ce qu’elle fait, il doit appartenir au président, et non au Cabinet Office, de décider quel matériel est potentiellement pertinent. »

Mais malgré la volonté apparente de l’ex-Premier ministre de remettre les dossiers, le Cabinet Office fait valoir que l’enquête va au-delà de ses pouvoirs en exigeant les documents car ils pourraient attraper des discussions personnelles.

Le Cabinet Office a porté l’enquête en révision judiciaire sur l’affaire. L’audience devant la Haute Cour devant Lord Justice Dingemans et M. le juge Garnham doit se terminer vendredi. Les juges devraient rendre leur décision ultérieurement.

Sir James Eadie KC, représentant le Cabinet Office, a déclaré dans des arguments écrits: « Ces procédures soulèvent une question de principe importante. »

Il a ajouté que le pouvoir d’exiger des preuves, contenu dans l’article 21 de la loi de 2005 sur les enquêtes, est « expressément limité aux documents ‘qui se rapportent à une question en question lors de l’enquête' ».

« Ce qui ne peut être contraint (…), ce sont des documents qui sont clairement ou sans ambiguïté sans rapport avec les questions relevant du mandat. »