Boris Johnson a admis que plusieurs gouvernements n’avaient pas réussi à s’attaquer au fléau du crime au couteau qui a conduit au meurtre d’un jeune garçon il y a 20 ans.

Le Premier ministre a déclaré qu’il «souhaitait pouvoir prétendre qu’aucune tragédie telle que celle de Damilola Taylor ne pourrait se reproduire en Grande-Bretagne, mais n’a pas pu faire cette promesse.

Damilola, un écolier de dix ans, a été tué de façon insensée par deux adolescents à Peckham, dans le sud de Londres, alors qu’il rentrait d’une bibliothèque à pied le 27 novembre 2000.

Les frères Danny et Ricky Preddie, alors âgés de 12 et 13 ans, ont été reconnus coupables d’homicide involontaire coupable de Damilola en 2006.

Boris Johnson a admis que plusieurs gouvernements n’avaient pas réussi à lutter contre le fléau du crime au couteau qui a conduit au meurtre de Damilola Taylor il y a 20 ans

Maintenant, M. Johnson a pleinement soutenu une journée nationale de l’espoir pour le 7 décembre, qui aurait été l’anniversaire de Damilola.

Dans The Sun, le Premier ministre a décrit le meurtre du jeune garçon comme « insensé », avant d’admettre n’avoir pas réussi à débarrasser les rues de la criminalité au couteau et des gangs.

Il a ajouté que l’augmentation du nombre de policiers, la répression des gangs de comté et l’octroi de plus de pouvoirs de contrôle et de fouille aux policiers contribuaient à lutter contre les crimes violents.

«Mais vous ne pouvez pas vaincre ce problème simplement en enfermant les gens», a-t-il dit, ajoutant que les jeunes doivent être détournés d’une «culture de la violence».

Maintenant, M. Johnson a pleinement soutenu une journée nationale de l’espoir pour le 7 décembre, qui aurait été l’anniversaire de Damilola

Damilola avait rêvé de devenir médecin et, peu de temps avant sa mort, il avait écrit sur son espoir de «changer le monde».

M. Johnson a apporté son soutien pour appeler à une journée nationale de l’espoir, dans le cadre de la campagne Hope 2020, afin de mettre en lumière les contributions positives des jeunes.

L’organisme de bienfaisance se dit inspiré par «la philosophie de l’approche de santé publique pour réduire la violence affectant les jeunes».

Il a été fondé par le père de Damilola, Richard Taylor, 72 ans, qui est un militant passionné de la lutte contre le couteau depuis des années.

Il a récemment critiqué les progrès accomplis dans la lutte contre la criminalité au couteau, affirmant que «les choses n’ont pas vraiment changé» au cours des 20 dernières années.

M. Johnson a conclu sa lettre en disant: «Nous devons donner à tous nos enfants le même sens de l’ambition, du but, de l’espoir.

«Je salue la famille Taylor, le collectif Damilola Taylor Trust and Hope, pour tout le travail qu’ils accomplissent. Honorons la mémoire de Damilola Taylor à l’occasion de ce qui aurait été son 31e anniversaire – et faisons aujourd’hui une journée nationale de l’espoir.