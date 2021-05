Boris Johnson sous pression alors que les électeurs britanniques soutiennent le deuxième référendum sur l’indépendance

Boris Johnson fait face à une pression intense pour permettre un deuxième référendum sur l’indépendance écossaise si le SNP remporte la majorité à Holyrood jeudi, après un nouveau scrutin pour L’indépendant a montré aux électeurs britanniques qu’il aurait tort de refuser un nouveau scrutin.

Le gouvernement britannique soutient que le moment n’est pas venu pour un autre vote et que les politiciens devraient se concentrer sur la reconstruction de l’économie à la suite de la pandémie de Covid.

Mais le SNP de Nicola Sturgeon a déclaré que la victoire pure et simple aux élections de Holyrood de cette semaine serait un mandat pour un deuxième référendum.

Et un nouveau sondage BMG pour L’indépendant suggère que les Britanniques soient d’accord.

L’enquête a révélé que 41% des personnes interrogées ont déclaré que M. Johnson devrait autoriser un autre vote dans les quatre ans si les partis indépendantistes obtiennent la majorité au Parlement écossais cette semaine, contre seulement 33% qui s’y sont opposés et 26% qui ont déclaré qu’ils je ne savais pas.

Le sondage montre également que M. Johnson ne devrait pas gagner un autre référendum.

Seulement 19% ont déclaré que l’indépendance de l’Écosse serait positive pour le Royaume-Uni, tandis que 41% pensent qu’elle serait négative.

La seule partie du Royaume-Uni où les électeurs étaient plus susceptibles de soutenir la position de M. Johnson que de s’y opposer était en Écosse.

Là, 41 pour cent pensaient que le premier ministre devrait accorder un autre référendum, tandis que 44 pour cent pensaient qu’il ne le devrait pas.

En réponse, Mme Sturgeon a déclaré: «Ce que ce sondage montre, c’est que Boris Johnson et les conservateurs ne peuvent pas nier la démocratie pour toujours.

«Lorsque le Parlement écossais décide que le moment est venu pour le peuple écossais de choisir son avenir, il serait insensé qu’un gouvernement conservateur de Westminster s’oppose à la volonté démocratique du peuple écossais.

Mais un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré que la poussée du SNP en faveur d’un «référendum diviseur» était «irresponsable».

Le sondage montre également que dans l’ensemble de la Grande-Bretagne, seuls les plus de 65 ans pensent que le gouvernement de M. Johnson a adopté la bonne approche.

Ils soutiennent sa position de 45% à 35%.

Mais aucun autre groupe d’âge n’était d’accord.

Et les jeunes étaient particulièrement susceptibles de croire que le résultat du vote de jeudi pourrait conduire à un autre scrutin d’indépendance.

Parmi les 18-24 ans, 48 ​​pour cent pensaient que le gouvernement devrait autoriser un autre référendum, tandis que 15 pour cent seulement pensaient qu’ils devraient refuser l’autorisation.

Outre le SNP, les Verts écossais soutiennent également l’indépendance, tout comme Alba, le nouveau parti formé par le rival de Mme Sturgeon et ancien allié Alex Salmond.

Il fait campagne pour que les électeurs délivrent jeudi une «super majorité» parmi les partis indépendantistes.

Les ministres britanniques ont été effrayés par une série de sondages plus tôt cette année qui suggéraient que le soutien à l’indépendance avait augmenté en Écosse.

Cependant, les sondages de ces derniers jours suggèrent que le soutien a peut-être diminué au cours de cette campagne électorale.

Certains initiés du gouvernement britannique estiment que les chances d’une majorité indépendantiste jeudi sont actuellement limitées.

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré: «Plus que jamais, les Ecossais veulent voir le gouvernement britannique et les administrations décentralisées travailler ensemble pour protéger les vies et les moyens de subsistance.

<< Le Royaume-Uni est l'union politique et économique la plus réussie que le monde ait jamais connue, et cette pandémie et notre réponse collective, du programme de congés à l'achat de vaccins et au soutien de notre personnel militaire, ont montré que nous sommes à notre meilleur lorsque nous travaillons ensemble vers un objectif commun.

« La pression pour un référendum qui divise est tout simplement irresponsable. C’est une distraction, alors que nous devons nous concentrer sur la poursuite de la lutte contre la pandémie et la reconstruction de notre économie. »