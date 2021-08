Boris Johnson snobe l’invitation de Nicola Sturgeon à se rencontrer lors de sa visite en Écosse

Boris Johnson a rejeté une invitation de Nicola Sturgeon à se rencontrer à Édimbourg lors de sa visite de deux jours en Écosse cette semaine.

Le premier ministre écossais et chef du SNP avait invité M. Johnson à se rencontrer dans sa résidence officielle, Bute House, pour discuter de la reprise en cours après la crise de Covid.

Cependant, le Premier ministre a rejeté la possibilité de se rencontrer dans une lettre de réponse à Mme Sturgeon – lui disant qu’il souhaitait se concentrer sur des discussions plus larges avec les dirigeants décentralisés à une date ultérieure.

Déclarant qu’il était « désireux » de se rencontrer bientôt, M. Johnson a déclaré qu’il avait été convenu lors d’une précédente réunion entre eux de mettre en place un « forum structuré pour un engagement continu » entre les quatre nations du Royaume-Uni.

M. Johnson a déclaré: «Nous avons beaucoup à discuter alors que toutes les parties du Royaume-Uni travaillent ensemble sur notre priorité commune de se remettre de la pandémie. Je comprends que nos officiels ont fait de bons progrès sur les détails de cela depuis notre dernière conversation. »

Il a ajouté : « Je souhaite particulièrement que nous travaillions en étroite collaboration sur la campagne de rappel de vaccination cet automne, qui sera cruciale alors que nous continuons à lutter contre la pandémie. »

Mme Sturgeon a reconnu dans sa propre lettre qu’elle et M. Johnson « diffèrent politiquement » – mais a souligné que les gouvernements écossais et britannique devaient « travailler ensemble » dans la mesure du possible.

M. Johnson devrait commencer mercredi sa visite de deux jours en Écosse – sa première visite au nord de la frontière depuis janvier.

Le Premier ministre aurait abandonné son projet de se rendre en Écosse lors de la récente campagne électorale de Holyrood, craignant que cela ne nuise à la fortune du parti conservateur écossais.

Le Premier ministre a tenu à souligner le succès du déploiement du vaccin au Royaume-Uni dans sa lettre de réponse à Mme Sturgeon – et a déclaré qu’il espérait travailler avec le gouvernement écossais sur un programme de rappel de vaccin.

« Je sais que vous rencontrez régulièrement le chancelier du duché de Lancaster, Michael Gove, mais j’ai hâte de vous rencontrer bientôt et de travailler ensemble dans l’intérêt des gens de toutes les régions de notre pays. »

Cela survient après que Mme Sturgeon a confirmé que la plupart des restrictions restantes sur les coronavirus en Écosse devaient être supprimées à partir de lundi – ce qu’elle a salué comme « peut-être la date la plus importante à ce jour » dans la pandémie.

Pendant ce temps, le gouvernement écossais a appelé à plus de clarté sur les projets des ministres britanniques de renégocier le protocole d’Irlande du Nord.

Le secrétaire écossais aux Affaires étrangères, Angus Robertson, qui doit rencontrer mercredi le ministre du Brexit, Lord Frost, a déclaré que les tensions entre le gouvernement britannique et l’UE étaient « très préoccupantes ».

Avant la réunion, M. Robertson a déclaré: « L’ensemble du problème pourrait aggraver l’impact commercial déjà dommageable sur l’Écosse du Brexit dur du gouvernement britannique, et avoir des ramifications plus larges pour les relations UE-Royaume-Uni, y compris une nouvelle érosion de la confiance. »