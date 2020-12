LONDRES – Il y a trente ans, un jeune correspondant étranger entreprenant nommé Boris Johnson a rapporté que la Commission européenne prévoyait de faire sauter Berlaymont, son imposant siège criblé d’amiante à Bruxelles. «Les sapeurs déposeront des charges explosives à des moments clés», a-t-il écrit dans le Daily Telegraph. Mercredi, M. Johnson, aujourd’hui Premier ministre britannique, est entré dans le Berlaymont, toujours debout après une rénovation coûteuse, pour dîner avec l’actuelle présidente de la commission, Ursula von der Leyen. «Vous dirigez un bateau serré ici, Ursula,» dit-il quand elle lui a ordonné de mettre un masque après avoir posé pour les caméras. Dire que le moment était riche en symbolisme ne commence pas à capturer le gâteau dense de métaphores: un journaliste devenu politicien, qui s’est fait connaître en ridiculisant et en ridiculisant l’Union européenne – en déformant souvent la vérité dans le processus – revient sur les lieux de ses jeunes escapades journalistiques, à la recherche d’un accord commercial avec les bureaucrates européens, il se moquait autrefois. Mme von der Leyen a servi une soupe de potiron à M. Johnson avec des pétoncles, du turbot cuit à la vapeur avec de la purée de pommes de terre et du pavlova avec des fruits exotiques pour le dessert. Mais elle l’a envoyé sur son chemin sans une percée dans les négociations commerciales et a fait savoir que l’Union européenne n’était pas susceptible de plier.

Il a semblé comprendre le message: jeudi il a dit qu’il y avait une «forte possibilité» que la Grande-Bretagne quitterait l’Union européenne sans accord commercial. «Ce qui se passe, n’est-ce pas? a déclaré Sonia Purnell, qui a travaillé avec M. Johnson dans le bureau bruxellois du Telegraph dans les années 1990 et a ensuite écrit une biographie critique de lui. «L’UE n’abandonnera pas ses propres règles. Il est insensé et prend du temps pour lui de s’attendre à ce qu’il en soit autrement. » Alors que les négociations sur un accord commercial post-Brexit s’échelonnent à quelques semaines frénétiques avant la date limite du 31 décembre, l’héritage mouvementé de M. Johnson à Bruxelles est devenu un obstacle. Il y reste une figure profondément impopulaire, accusée par beaucoup d’avoir attisé le sentiment anti-européen avec son journalisme incendiaire et d’avoir utilisé le Brexit pour faire avancer sa carrière politique ultérieure. Même maintenant, ont déclaré les critiques, M. Johnson est obsédé par l’apaisement des tenants de la ligne dure du Brexit au sein de son parti conservateur, peu intéressé par les arguments économiques sur l’impact de la sortie du bloc sans accord commercial et déconnecté de Bruxelles d’aujourd’hui.

«Il est parti en 1994 et il n’est pas revenu beaucoup depuis», a déclaré Charles Grant, directeur du Center for European Reform, un institut de recherche, qui, en tant que correspondant de The Economist, a fait concurrence à M. Johnson. « Il est un anathème pour la plupart des politiciens européens, qui le considèrent comme personnellement responsable du Brexit, il n’a donc pas beaucoup de réseau là-bas », a ajouté M. Grant.

Comme beaucoup d’articles de M. Johnson à cette époque, il y avait un germe de vérité dans celui sur l’explosion du Berlaymont. Le bâtiment regorgeait d’amiante et les autorités européennes ont débattu de la manière de le gérer. Mais utiliser des troupes entraînées à la démolition pour câbler le bâtiment pour une explosion n’était jamais envisagé, d’autant plus que cela n’aurait fait que répandre un nuage d’amiante autour de la ville (il a été rénové à la place). M. Johnson a pris des libertés similaires avec la myriade de réglementations de l’Union européenne, qu’il a présentées comme un État nourricier dictant les menus détails de la vie quotidienne. Un article portait sur les spécifications européennes pour les préservatifs; un autre a fait la manchette, « Bruxelles recrute des renifleurs pour s’assurer que l’Euro-fumier sent la même chose. » « Boris l’a martelé et l’a aggravé – ou mieux selon votre point de vue », a déclaré Jonathan Faull, un ancien haut fonctionnaire de la Commission européenne qui y travaillait pendant le séjour de M. Johnson à Bruxelles. Malgré toutes ses affirmations contestées sur le plan factuel, les reportages de M. Johnson reposaient sur une véritable compréhension du fonctionnement de la bureaucratie européenne, qui remontait à son père, Stanley, qui travaillait comme fonctionnaire à la Commission européenne dans les années 1970. Le plus jeune M. Johnson est allé à l’École européenne de Bruxelles, où il a appris le français et s’est mêlé aux enfants d ‘«eurocrates» sur le même campus verdoyant où Mme von der Leyen a étudié plus tard. «Ursula et moi étions à l’école ensemble», a déclaré M. Johnson lorsqu’ils se sont rencontrés à Londres en janvier dernier pour lancer les négociations commerciales.