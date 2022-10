Boris Johnson sera-t-il à nouveau Premier ministre ?

Il y a quelques mois à peine, Boris Johnson se tenait devant Downing Street pour annoncer qu’il quitterait le numéro 10 – disant à la nation “c’est la pause”. Mais maintenant, dans une tournure extraordinaire des événements, il pourrait être de retour.

La chute de son successeur Liz Truss – qui jeudi, après seulement 45 jours en tant que Premier ministre, a annoncé sa démission – a laissé une opportunité pour le retour potentiel de M. Johnson.

Les temps a rapporté qu’on s’attendait à ce que l’homme de 58 ans se lève. Et bien qu’il fasse toujours face à une enquête pour savoir s’il a induit le Parlement en erreur à propos du scandale Partgate, M. Johnson semble avoir conservé le soutien des membres du parti conservateur.

Il y a quelques jours à peine, M. Johnson – qui a été Premier ministre pendant un peu plus de trois ans jusqu’au mois dernier – a dominé un sondage auprès des membres du parti conservateur à qui on a demandé qui ils aimeraient le plus prendre en charge si Mme Truss démissionnait dans les prochaines semaines. M. Johnson a marqué 32% dans le Sondage YouGov de 530 membres du Parti conservateur, menée les 17 et 18 octobre.

Mais qui décide et M. Johnson peut-il se présenter à nouveau alors qu’il n’a quitté Downing Street que le mois dernier ?

Dans son bref discours de démission jeudi, Mme Truss a déclaré qu’elle resterait Premier ministre jusqu’à ce que son successeur soit choisi. Elle a dit qu’elle avait convenu avec le président du comité de 1922, Sir Graham Brady, qu ‘”il y aura une élection à la direction qui se terminera la semaine prochaine”.

Liz Truss annonce sa démission accompagnée de son mari Hugh O’Leary (AFP via Getty Images)

Sir Graham a expliqué plus tard qu’il avait parlé au président du parti conservateur, Jake Berry, qui, selon lui, avait “confirmé qu’il serait possible d’organiser un scrutin et de conclure une élection à la direction d’ici le vendredi 28 octobre, nous devrions donc avoir un nouveau chef. en place avant l’arrêté fiscal qui aura lieu le 31 ».

Selon une bibliothèque de la Chambre des communes séance d’information sur la recherche lors des élections à la direction du Parti conservateur, « le chef du Parti doit être un député en exercice ». Bien qu’il ait quitté le numéro 10, M. Johnson est bien sûr toujours député d’Uxbridge et de South Ruislip. Et dans l’état actuel des choses, il semble que M. Johnson serait libre de faire une offre pour être le chef du parti – et donc potentiellement devenir le Premier ministre du pays – une fois de plus. L’indépendant a contacté le Parti conservateur pour commentaires.

Les élections à la direction des conservateurs, selon le briefing de recherche, «se composent généralement de deux étapes… Les députés conservateurs choisissent deux candidats à présenter à la deuxième étape», puis «les membres du parti sont élus. Le candidat avec le plus de voix gagne ».

Cependant, lorsque Sir Graham a été interrogé par des journalistes jeudi, la situation est initialement apparue moins claire. Lorsqu’on lui a demandé si les membres seraient inclus dans le processus, il a répondu “c’est l’attente”, ajoutant: “Donc, la raison pour laquelle j’ai parlé au président du parti et discuté des paramètres d’un processus est de voir comment nous pouvons faire en sorte que le tout se passe, y compris le parti consulté d’ici vendredi la semaine prochaine.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y aurait certainement deux candidats à l’adhésion, Sir Graham a répondu: “Les règles du parti disent qu’il y aura deux candidats à moins qu’il n’y ait qu’un seul candidat.”

Plus tard jeudi, Sir Graham a déclaré que les candidats pour remplacer Mme Truss auront besoin d’au moins 100 nominations de députés conservateurs. Apparaissant à ses côtés, Berry a expliqué que le conseil d’administration du parti conservateur s’était réuni à 16 heures.

Il a ajouté: “En collaboration avec le comité de 1922, nous avons décidé que si le parti décidait de présenter deux candidats, il y aurait un vote en ligne accéléré et contraignant des membres du parti conservateur pour choisir son prochain chef”. Il a poursuivi: “Toutes les étapes de l’élection à la direction seront conclues au plus tard le vendredi 28 octobre.”