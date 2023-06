Boris Johnson s’engage à lancer une attaque sans précédent contre le rapport Partygate alors qu’il qualifie les conclusions de « non-sens »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Boris Johnson s’est engagé à lancer une attaque sans précédent contre une enquête parlementaire sur le Partygate, dont on s’attend à ce qu’elle soit si accablante qu’elle devrait enfin mettre fin à ses espoirs d’un retour politique.

Quelques heures après qu’il soit apparu, un appel de 11 heures de l’ancien Premier ministre avait retardé la publication de ses conclusions, M. Johnson a déclaré qu’elles devraient être publiées afin que « le monde » puisse juger des « absurdités ».

Dans un avertissement aux députés qui ont mené l’enquête, y compris les députés conservateurs, il a déclaré: « Le Comité des privilèges devrait publier son rapport et laisser le monde juger ses bêtises. Ils n’ont aucune excuse pour retarder. Leurs règles absurdement injustes ne permettent même aucune critique. de leurs découvertes.

Ajoutant: « J’ai clairement exprimé mon point de vue au comité par écrit – et je le ferai plus largement lorsqu’ils seront enfin publiés. »

L’ancien Premier ministre a envoyé une lettre à la commission des privilèges du Parlement, qui a mené l’enquête, lundi à 23 h 57, contenant de « nouvelles représentations » à examiner.

Le comité a déclaré qu’il traiterait la lettre de M. Johnson et « ferait rapport rapidement », mais l’intervention de fin de soirée a encore une fois repoussé le rapport largement attendu.

Une source proche de M. Johnson a déclaré au Times qu’il pensait que le comité n’avait « aucune base probante » pour sa critique de l’ancien Premier ministre. La réfutation avancée par M. Johnson et ses avocats traitera des questions soulevées dans le rapport « de manière très approfondie », a ajouté la source.

Une source distincte a déclaré au journal que la soumission de M. Johnson ne changerait pas les conclusions du comité, ajoutant qu’il s’agissait « d’une affaire ouverte et fermée ».

On pense qu’il a conclu que les responsables n’avaient pas dit à M. Johnson que toutes les règles et directives avaient été suivies dans le numéro 10 pendant la pandémie, une affirmation qu’il a faite à plusieurs reprises aux Communes.

La soumission de dernière minute a également soulevé de nouvelles questions sur le comportement de l’ancien Premier ministre, venant comme il l’a fait quelques jours seulement après que M. Johnson a qualifié le comité de « tribunal kangourou » qui ne vaut pas la peine d’être engagé.

Il a affirmé avoir été victime d’un « coup politique » sans « aucune capacité formelle à contester tout ce qu’ils disent ».

Les conclusions, qui font suite à une enquête d’un an menée par le Comité des privilèges pour déterminer si M. Johnson a délibérément ou imprudemment induit les députés en erreur sur Partygate, sont maintenant attendues dès jeudi.

Les députés devraient avoir conclu que M. Johnson est coupable et – s’il n’avait pas démissionné – il aurait été suspendu suffisamment longtemps pour déclencher une élection partielle dans sa circonscription d’Uxbridge et de South Ruislip.

Alors que les tensions éclataient avant la publication, les alliés de M. Johnson ont exhorté les députés conservateurs à se révolter lors de sa présentation aux Communes. C’est venu comme:

Il est apparu que M. Johnson avait été averti par l’un de ses plus hauts responsables de ne pas prétendre que les directives de distanciation sociale étaient suivies lors des rassemblements de Downing Street.

L’ancienne secrétaire à la culture, Nadine Dorries, a affirmé qu’elle avait été «intimidée» par le n ° 10 après ne pas avoir reçu de pairie

L’enquête officielle de Covid a été informée que l’accent mis par le gouvernement sur le Brexit « a évincé et empêché » le travail nécessaire pour se préparer à la prochaine pandémie

L’Organisation démocratique conservatrice (CDO), un groupe de base des plus fervents partisans de M. Johnson, a averti les députés du parti de ne pas approuver les conclusions du Comité des privilèges ni les sanctions recommandées.

L’ancien député européen conservateur David Campbell Bannerman, président du CDO, a encouragé les députés conservateurs à «montrer leurs profondes appréhensions» quant au traitement réservé par le comité à l’ancien Premier ministre.

«Nous espérons que les députés conservateurs n’approuveront pas ce comportement et soutiendront une procédure régulière et la primauté du droit en votant contre. Le public regardera », a-t-il déclaré. L’indépendant.

Et Claire Bullivant, directrice générale du CDO, a déclaré: «Tout député qui croit en la démocratie et au fair-play devrait voter contre cette imposture. Tout député avec une once d’intégrité doit clairement exprimer sa désapprobation du rapport.

L’enquête a été lancée après une motion en avril dernier soutenue à l’unanimité par les députés.

Une fois que la commission aura publié son rapport, les députés en débattront et décideront d’accepter ou de rejeter ses conclusions.

Des sources proches du comité ont déclaré que les députés pourraient éviter un spectacle en le faisant passer à l’unanimité, mais ont suggéré que les partisans de M. Johnson pourraient s’y opposer – entraînant le parti dans une nouvelle journée de troubles.

Et malgré les partisans de l’ancien Premier ministre qui militent pour une rébellion, un ancien ministre a déclaré que la majorité des députés conservateurs voulaient tirer un trait sur l’ère Johnson, en particulier après les troubles de ces derniers jours : « Nous espérons tous que cet abus relation touche à sa fin. »

Le rapport devrait s’appuyer sur une apparition de M. Johnson aux PMQ en décembre 2021 au cours de laquelle il a affirmé que « les directives ont été suivies et les règles ont été suivies à tout moment » à Downing Street.

Le comité estime que c’est la preuve qu’il a délibérément induit le Parlement en erreur, après avoir été averti par un assistant plus tôt dans la journée de ne pas « soutenir que toutes les directives avaient été suivies à tout moment ».

Alors qu’il quittait dramatiquement son poste de député vendredi dernier, M. Johnson a utilisé sa déclaration de sortie de 1 000 mots pour laisser la porte ouverte à un retour à Westminster.

Dans une explosion furieuse, dans laquelle il a attaqué le comité et Rishi Sunak, M. Johnson a déclaré qu’il quittait le Parlement « pour l’instant ».

Les jours qui ont suivi ont été remplis de spéculations quant à savoir s’il pourrait essayer de se présenter ailleurs aux prochaines élections générales, avec l’allié Jacob Rees-Mogg, qui a été honoré sur la liste de démission de M. Johnson, affirmant que l’ancien Premier ministre pourrait » facilement revenir au parlement à la prochaine élection », ce qui signifie qu’il reviendrait l’année prochaine.