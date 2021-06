Boris Johnson s’engage à faire de Cornwall la première zone neutre en carbone de la Grande-Bretagne

BORIS Johnson s’engagera à faire de la première zone neutre en carbone du West Country Britain.

Le Premier ministre a dévoilé son idée hier avant le sommet du G7 à Cornwall.

Boris Johnson envisage de faire des Cornouailles la première zone neutre en carbone au Royaume-Uni Crédit : Getty

Alors qu’un coup de pouce financier pour aider la région à devenir la région la plus verte de Grande-Bretagne a été annoncé, le Premier ministre a déclaré: « Alors que les yeux du monde se tournent vers Cornwall cette semaine, non seulement ils verront une région d’une beauté exceptionnelle, mais ils verront une région qui est innovant, passionnant et résolument tourné vers un avenir radieux.

« Alors que le monde se remet mieux du coronavirus, Cornwall ouvrira la voie. »

M. Johnson veut persuader les autres dirigeants du sommet de suivre l’exemple de la Grande-Bretagne et d’adopter un plan de relance vert pour décarboniser le monde en moins de 30 ans après Covid.

Le Royaume-Uni s’est déjà fixé l’objectif le plus ambitieux au monde de réduire ses émissions de 78 % d’ici 2035 par rapport aux niveaux de 1990. Et l’objectif est d’être totalement neutre en carbone d’ici 2050.

Le Premier ministre a déclaré que » alors que les yeux du monde se tournent vers Cornwall cette semaine, ils seront témoins d’une région qui regarde fermement vers un avenir radieux « Crédit : Alamy

M. Johnson rencontrera le président américain Joe Biden demain Crédit : Alamy

Rejoignez la « Green Team » de The Sun et sauvez la planète APPORTER des changements simples au quotidien peut faire une GRANDE différence pour la planète. Et nous voulons que vous et votre famille rejoigniez l’équipe verte de The Sun – notre révolution écologique. Il peut sembler accablant de savoir comment jouer un rôle dans la réduction des gaz à effet de serre, mais nous vous montrerons les mesures pratiques que nous pouvons prendre pour lutter contre le changement climatique – avec l’aide de l’initiative mondiale « Count Us In ». Et nos mesures simples vous aideront même à ÉCONOMISER de l’argent pour que le budget de votre ménage aille plus loin. Nous vous aiderons à réduire le gaspillage alimentaire, à isoler votre maison, à créer de délicieux repas respectueux de la planète et à prendre des mesures simples pour réduire votre empreinte carbone. Nous voulons que vous alliez en ligne pour vous inscrire à autant de nos engagements spéciaux de l’équipe verte que vous pouvez gérer et un calculateur spécial vous montrera combien de carbone vous économiserez personnellement. Cela ne vous coûtera pas un centime, mais le total que vous et votre famille économiserez sera ajouté au total global « Comptez sur nous » et la plateforme vous soutiendra à chaque étape du processus. Alors tapotez ici promettre.

M. Johnson rencontrera le président américain Joe Biden demain pour leur premier entretien en face à face avant de rencontrer les dirigeants français, allemand, italien, canadien et japonais lorsque le sommet de trois jours débutera vendredi.

Les dirigeants et leurs épouses visiteront également des zones d’une beauté exceptionnelle dans la région et élaboreront un plan sur la façon de déployer des jabs Covid pour les nécessiteux du monde.

Visit Cornwall estime que plus de 50 millions de livres sterling seront injectés dans le comté à la suite de l’accueil du sommet et des retombées touristiques qui en résultent.

Le Soleil dit Le Premier ministre pense-t-il que sa révolution « net zéro » se produira par magie ? Que ses échéances arbitraires et ses grandes annonces se réaliseront tout simplement ? En fait, ils menacent de graves souffrances financières pour des millions de personnes. Le Soleil milite pour une planète plus verte. Mais c’est très bien Boris déclarant, avant le sommet du G7, que Cornwall sera le premier comté à atteindre zéro émission. Ses habitants ont-ils été informés de ce que cela signifie réellement ? Voitures à batterie inabordables, capables uniquement de courts trajets. Factures de gaz punitives. Leur chauffage central fiable a été démonté et remplacé à leurs frais. Ne vous contentez pas d’imposer tout cela à la Grande-Bretagne, PM. Vous devez emmener les électeurs avec vous. Et si vous les appauvrissez, attendez-vous à une flak.