Boris Johnson s’engage à donner des millions de vaccins excédentaires du Royaume-Uni contre le Covid-19 aux pays les plus pauvres

La Grande-Bretagne doit faire don de millions de doses de vaccin excédentaires aux pays les plus pauvres, annonce aujourd’hui Boris Johnson.

L’engagement du Premier ministre pourrait permettre aux pays en développement de bénéficier avant la fin de l’année si le programme de vaccination britannique se déroule comme prévu.

Alors que la Grande-Bretagne prend la présidence du G7, M. Johnson exhortera également les autres dirigeants mondiaux à soutenir un objectif ambitieux de développement de nouveaux vaccins en 100 jours – un tiers du temps qu’il a fallu pour créer le jab Pfizer.

La réunion virtuelle du G7 d’aujourd’hui sera le premier grand sommet multilatéral de M. Johnson avec le nouveau président américain Joe Biden.

Ils doivent se rencontrer en personne lors d’un sommet du G7 d’été à petite échelle à Cornwall – les participants étant soumis à un régime de test Covid strict.

Boris Johnson (photographié au centre de vaccination du stade Cwmbran à Cwmbran, dans le sud du Pays de Galles) annoncera que la Grande-Bretagne va faire don de millions de doses de vaccin excédentaires aux pays plus pauvres

M. Johnson promettra de partager jusqu’à 75% des excédents de vaccins du Royaume-Uni avec les pays en développement dans le cadre de l’initiative internationale Covax.

Des pays comme l’Irlande, qui ont été durement touchés par des problèmes de production, pourraient en bénéficier – bien qu’aucune décision ferme n’ait encore été prise.

Les détails du don de la Grande-Bretagne seront réglés plus tard cette année, une fois qu’il aura été déterminé si les résidents ont besoin de troisièmes doses ou de rappels pour les variantes émergentes.

Le Royaume-Uni a commandé plus de 400 millions de jabs à sept sociétés différentes, dont 100 millions de doses du vaccin Oxford.

Le nombre total de commandes s’élève à environ cinq doses de vaccin par tête, ce qui signifie qu’il devrait y avoir un excédent important.

Les doses pourraient être jugées excédentaires par rapport à nos besoins pendant qu’elles sont encore en production, ce qui signifie qu’elles pourraient être détournées vers ceux qui en ont besoin sans jamais atteindre les côtes britanniques.

Le Royaume-Uni espère avoir offert un vaccin à l’ensemble de sa population adulte d’ici l’automne – mais l’Organisation mondiale de la santé a mis en garde contre un « échec moral catastrophique » imminent, craignant que les pays les plus pauvres aient du mal à sécuriser leurs approvisionnements.

Le groupe Covax a déjà conclu des accords pour 1,1 milliard de doses. Le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, a déclaré hier: «Vacciner tout le monde, partout, est notre moyen collectif de sortir de cette pandémie.

Une femme reçoit le vaccin AstraZeneca dans un centre de vaccination du NHS à Ealing, à l’ouest de Londres

«Le Royaume-Uni est clair qu’en tant que leader mondial, nous avons un intérêt moral et national à faire en sorte que cela se produise, c’est pourquoi nous nous engageons à partager la majorité des futurs excédents de doses avec Covax pour soutenir les pays qui en ont le plus besoin.

«Nous sommes déjà l’un des plus gros donateurs de Covax, aidant à fournir plus d’un milliard de doses aux personnes les plus pauvres du monde.

«La coopération internationale doit être au cœur de cet effort, c’est pourquoi nous appelons le G7 et les autres pays à intensifier leur soutien pour fournir des vaccins à tous.

Le sommet virtuel d’aujourd’hui verra M. Johnson exhorter les autres membres de la Grande-Bretagne – les États-Unis, le Japon, le Canada, l’Allemagne, la France et l’Italie – à augmenter le financement de Covax.

En outre, il appellera le groupe à soutenir l’objectif de 100 jours fixé par la Coalition internationale pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (Cepi) pour le développement et l’approbation de nouveaux vaccins et traitements.

Le conseiller scientifique en chef de M. Johnson, Sir Patrick Vallance, travaillera avec l’OMS et Cepi, ainsi que des experts du secteur, dans le but d’obtenir des résultats plus rapides.

«Peut-être plus que jamais, les espoirs du monde reposent sur les épaules des scientifiques», dira M. Johnson. «Au cours de la dernière année, comme d’innombrables fois auparavant, ils ont relevé le défi.

«Le développement de vaccins viables contre les coronavirus offre la perspective alléchante d’un retour à la normale, mais nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers. En tant que dirigeants du G7, nous devons dire aujourd’hui «plus jamais».

En exploitant notre ingéniosité collective, nous pouvons nous assurer que nous disposons des vaccins, des traitements et des tests pour être prêts à affronter de futures menaces pour la santé.

La vidéoconférence d’aujourd’hui marque la première réunion du G7 depuis avril dernier, les dirigeants devant se rendre en Angleterre en juin.

Les responsables ont insisté hier sur le fait que le sommet de Cornwall se déroulerait probablement en personne, bien qu’à une échelle beaucoup plus petite que les réunions précédentes.

M. Johnson, M. Biden et d’autres seront soumis à des tests viraux rigoureux, et un système de «bulles» sera utilisé pour empêcher la propagation de l’infection.

Le Premier ministre a également invité les dirigeants de l’Inde, de la Corée du Sud et de l’Australie à Cornwall, en vue de créer un groupe «D10» de démocraties de premier plan.

Les questions à l’ordre du jour comprendront le changement climatique et la reprise économique après la crise de Covid.