Boris Johnson s’en va et les stratèges parient sur de grands changements dans l’économie britannique

Le Premier ministre britannique Boris Johnson fait une déclaration à Downing Street à Londres, Grande-Bretagne, le 7 juillet 2022. Henri Nicholls | Reuter

LONDRES – Selon les économistes, le successeur éventuel du Premier ministre britannique Boris Johnson apportera probablement un soutien budgétaire plus important et des relations moins houleuses avec l’Union européenne. Johnson a officiellement démissionné de son poste de chef du Parti conservateur jeudi, mais a déclaré qu’il resterait à Downing Street jusqu’à ce qu’un successeur soit choisi – malgré de nombreux appels pour qu’il se retire immédiatement et permette à un “gardien” moins controversé de prendre le relais dans l’intervalle. On ne sait pas exactement quand un nouveau chef sera nommé, mais les rapports suggèrent que l’objectif est d’en avoir un confirmé avant la conférence du Parti conservateur en octobre. Lundi matin, 11 espoirs étaient entrés dans la course pour remplacer Johnson avec Rishi Sunak, Penny Mordaunt et Liz Truss les favoris, selon les bookmakers britanniques. L’éviction du Premier ministre coïncide avec une période particulièrement périlleuse pour l’économie britannique. L’inflation a atteint un nouveau sommet en 40 ans de 9,1 % en mai, la flambée des prix des aliments et de l’énergie ayant aggravé la crise du coût de la vie dans le pays. Pendant ce temps, l’économie s’est contractée de manière inattendue en avril pour marquer les premières contractions consécutives du PIB depuis le début de la pandémie de Covid-19 – et le Royaume-Uni est largement pressenti pour connaître une récession technique au second semestre.

L’Office for Budget Responsibility, l’organisme fiscal indépendant du Royaume-Uni, a prévu que les revenus réels disponibles chuteraient de 2,2 % au cours de cet exercice (2022/2023), la plus forte baisse annuelle depuis le début des records, alors que la compression du pouvoir d’achat des ménages persiste. “En outre, l’incertitude entourant la durée et l’issue du conflit en Ukraine est susceptible d’affecter négativement les investissements, ainsi que les performances à l’exportation via des effets secondaires sur les perspectives de croissance de l’UE, le principal partenaire commercial du Royaume-Uni”, a déclaré Boris Glass, senior Économiste britannique chez S&P Global Ratings. “Compte tenu de la compression de l’inflation susmentionnée, du resserrement de la politique monétaire de la Banque d’Angleterre (BOE) et de l’absence de fin en vue du conflit russo-ukrainien, nous prévoyons une croissance de 1% pour le Royaume-Uni pour 2023, le taux le plus bas parmi les pays du G-7. .” Soutien fiscal L’ancien ministre des Finances Rishi Sunak, dont la démission était l’une des deux qui ont déclenché la fin éventuelle du mandat de Johnson, a annoncé une série de mesures au cours des six derniers mois dans le but de lutter contre la crise du coût de la vie, notamment une taxe exceptionnelle sur le pétrole et le gaz. majors et un paiement unique à 8 millions de ménages aux revenus les plus faibles. Cependant, les économistes s’attendent généralement à ce que le candidat qui succède à Johnson fasse monter les enchères en matière de soutien budgétaire à l’économie en difficulté. Modupe Adegbembo, économiste du G-7 chez AXA Investment Management, a déclaré qu’une question clé est de savoir si Johnson utilise sa période “intérimaire” en tant que Premier ministre – devrait-il en obtenir une – pour faire passer des politiques budgétaires à court terme. “Cependant, lorsqu’un nouveau Premier ministre est nommé, nous constatons une probabilité accrue de dépenses budgétaires supplémentaires et/ou de réductions d’impôts”, a déclaré Adegbembo dans une note jeudi. “La possibilité d’accélérer les réductions d’impôt sur le revenu prévues pour 2024 pourrait être évoquée par certains candidats, bien qu’elle reste difficile à la lumière de l’évolution des finances publiques.”

Ses commentaires ont été repris par les stratèges d’UBS, qui ont déclaré qu’un changement de direction rendait plus probable un soutien budgétaire supplémentaire, car un nouveau Premier ministre « voudra faire ses preuves ». “Tout soutien supplémentaire à l’économie britannique arriverait à un moment opportun: l’estimation de la croissance du PIB pour mars était de -0,1% par rapport à février, et pour avril, elle était de -0,3% par rapport à mars”, a déclaré l’équipe du CIO d’UBS Mark Haefele dans une note. Vendredi. “Une nouvelle augmentation du plafond des prix de l’énergie signifie qu’il y a encore plus de pression, mais si notre scénario de base est que le Royaume-Uni échappera de peu à la récession, il est important de se rappeler que le FTSE 100 ne génère que 25 % de ses revenus au Royaume-Uni”. En tant que telles, les actions britanniques à grande capitalisation ne sont pas particulièrement sensibles à la croissance économique nationale et bénéficient de la faiblesse de la livre ; de nombreuses sociétés du FTSE 100 réalisent des bénéfices en dollars qui se renforcent donc lorsque la livre s’affaiblit face au billet vert. Les stratèges du gestionnaire d’actifs Invesco ont convenu, soulignant que tant que la livre sterling resterait faible, les investisseurs pourraient avoir la possibilité d’acquérir “des sociétés internationales de haute qualité avec un double escompte”. La livre sterling a légèrement augmenté après la démission de Johnson, mais a rendu ces gains, puis certains vendredi, alors que les pressions mondiales continuaient de peser sur la livre. Le FTSE 100 est resté largement insensible à la tourmente politique, suivant des gains à travers l’Europe. UBS a également noté qu’une forte exposition aux secteurs liés aux matières premières et à la “valeur” – des actions qui se négocient généralement avec une décote par rapport à leurs fondamentaux – a récemment soutenu le marché britannique et en a fait l’un des marchés boursiers préférés de la banque suisse.

“Les perspectives immédiates dépendront probablement de la capacité de Johnson à rester pendant les deux prochains mois, auquel cas les marchés risquent une période de volatilité supplémentaire avant l’été”, a déclaré Adegbembo d’AXA IM. “Cependant, si Johnson était remplacé par un autre” gardien “, la perspective d’une politique intérieure tomberait, ce qui devrait réduire toute volatilité attendue.” Le problème du Brexit Aucun favori clair n’a émergé pour prendre la tête des conservateurs, le champ étant susceptible d’être encombré et diversifié. Cependant, même une fois qu’un nouveau Premier ministre s’installe à Downing Street, l’approbation de tout paquet fiscal pour aider les consommateurs n’est pas gagné d’avance. Invesco a suggéré que cette incertitude signifie que l’économie britannique continuera de “se flétrir” dans l’intervalle, et qu’il est fort probable que les économies développées connaissent une récession cette année. Parallèlement aux pressions mondiales des problèmes de chaîne d’approvisionnement et de la guerre en Ukraine, le Royaume-Uni est également confronté aux retombées commerciales et économiques du Brexit, qui, selon l’équipe multi-actifs d’Invesco, alimentaient le feu inflationniste sur les factures alimentaires et énergétiques. “Il est difficile de devenir plus constructif sur l’économie britannique en ce moment. Non seulement les fondamentaux économiques s’affaiblissent, mais le risque profond d’une erreur politique est important”, ont déclaré les stratèges d’Invesco.