Boris Johnson se retire de la course à la direction des conservateurs pour remplacer Liz Truss

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak semble prêt à être couronné lundi en tant que troisième Premier ministre du Royaume-Uni en 2022, après que Boris Johnson se soit retiré de manière sensationnelle de la course tard dimanche soir.

La retraite de Johnson laisse M. Sunak et la chef des Communes Penny Mordaunt comme les seuls prétendants déclarés au concours pour succéder à Liz Truss, l’ancienne chancelière bénéficiant d’une avance écrasante dans les approbations des députés conservateurs.

Le retrait de l’ancien Premier ministre du concours est une humiliation importante, après avoir autorisé ses alliés à informer qu’il était prêt à retourner à Downing Street moins de deux mois après son éjection et à rentrer chez lui après des vacances dans les Caraïbes pour rassembler son soutien.

En l’occurrence, il n’a pu obtenir que 60 déclarations publiques de soutien de la part de députés conservateurs, et sa prétention d’avoir amassé les 100 nominations requises pour figurer sur le bulletin de vote a été traitée avec mépris par les partisans de Sunak.

Annonçant qu’il ne se présenterait pas, M. Johnson a affirmé qu’il y avait “toutes les chances” qu’il aurait remporté le scrutin des députés conservateurs qui serait déclenché lundi si deux candidats franchissaient le seuil des 100 nominations.

Mais il a semblé reconnaître que cela l’aurait repoussé au 10 Downing Street sans le soutien d’une majorité de députés conservateurs, dont certains ont déclaré qu’ils refuseraient le whip ou passeraient à d’autres partis s’il devenait chef.

Il a également admis que ses tentatives de conclure des accords avec les candidats rivaux, M. Sunak et Penny Mordaunt, n’avaient abouti à rien, Mme Mordaunt rejetant un appel pour le soutenir et lui disant que la plupart de ses partisans étaient plus susceptibles de passer à l’ancien chancelier.

Voulez-vous des élections générales ?

Dans un communiqué, Johnson a affirmé qu’il aurait pu réaliser l’exploit extraordinaire de retourner à Downing Street moins de deux mois après avoir démissionné.

Mais il a déclaré: “Au cours des derniers jours, j’en suis malheureusement arrivé à la conclusion que ce ne serait tout simplement pas la bonne chose à faire. Vous ne pouvez gouverner efficacement que si vous avez un parti uni au Parlement.

“Et bien que j’aie tendu la main à la fois à Rishi et à Penny – parce que j’espérais que nous pourrions nous réunir dans l’intérêt national – nous n’avons malheureusement pas été en mesure de trouver un moyen de le faire.

“Par conséquent, je crains que la meilleure chose ne soit de ne pas permettre à ma nomination d’aller de l’avant et d’engager mon soutien à celui qui réussit.”

Plus suit…