Boris Johnson s’envolera pour l’Inde dans la nouvelle année – GETTY IMAGES

Boris Johnson se rendra en Inde le mois prochain lors de ce qui sera son premier grand voyage bilatéral depuis qu’il est devenu Premier ministre, alors qu’il se prépare à recentrer l’attention sur l’Indo-Pacifique après le Brexit.

Le Premier ministre effectuera le voyage en janvier afin de renforcer la relation, qui soutient les emplois et les investissements à travers le Royaume-Uni, et renforce l’engagement de M. Johnson envers la Grande-Bretagne mondiale.

Les relations commerciales et d’investissement du Royaume-Uni avec l’Inde valent environ 24 milliards de livres sterling par an et soutiennent plus d’un demi-million d’emplois, tandis que 842 entreprises indiennes existent au Royaume-Uni avec un chiffre d’affaires combiné de 41,2 milliards de livres sterling. En Inde, il y a plus de 400 entreprises britanniques.

M. Johnson s’est dit «absolument ravi» que 2021 commence par une visite en Inde, car ce serait «le début d’une année passionnante pour Global Britain».

Il a dit qu’il attendait avec intérêt de «réaliser le saut quantique dans notre relation bilatérale que le Premier ministre Modi et moi nous sommes engagés à réaliser».

«En tant qu’acteur clé de la région indo-pacifique, l’Inde est un partenaire de plus en plus indispensable du Royaume-Uni alors que nous travaillons pour stimuler l’emploi et la croissance, faire face aux menaces communes à notre sécurité et protéger notre planète», a-t-il déclaré.

David Cameron et Theresa May ont visité l’Inde, qui est un partenaire économique clé – PA

Au cours de la visite, M. Johnson suivra John Major en 1993 pour devenir le deuxième dirigeant britannique depuis l’indépendance de l’Inde à assister à son défilé annuel de la fête de la République à New Delhi en tant qu’invité d’honneur.

Pendant la pandémie, les deux pays ont travaillé en étroite collaboration, avec 11 millions de masques faciaux et 3 millions de paquets de paracétamol envoyés depuis l’Inde tout au long de 2020.

Entre-temps, le ministre des Affaires étrangères a rencontré mardi le ministre des Affaires étrangères Subrahmanyam Jaishankar à New Delhi pour exposer l’ambition du Royaume-Uni de renforcer les relations entre le Royaume-Uni et l’Inde au cours de la prochaine décennie.

Dominic Raab a déclaré: «En tant que président de la COP26 et président du G7 l’année prochaine, nous travaillerons en étroite collaboration avec nos amis indiens, à leur retour au Conseil de sécurité de l’ONU, pour stimuler le commerce, promouvoir la paix et travailler ensemble en tant que force du bien dans tout l’Indo-Pacifique. . »

Il a ajouté que les deux pays «peuvent mettre en place un partenariat commercial renforcé l’année prochaine, combiner notre expertise en cybersécurité pour protéger nos citoyens et unir leurs forces pour protéger la santé mondiale et promouvoir des choses comme la production de vaccins».