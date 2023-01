Boris Johnson se rend en Ukraine – malgré des personnalités militaires qui l’exhortent à ne pas le faire

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Boris Johnson s’est de nouveau rendu en Ukraine malgré les avertissements de hauts responsables militaires selon lesquels il devrait rester à l’écart et cesser de “rechercher de la publicité”.

L’ancien Premier ministre a été vu à la périphérie de Kyiv dimanche, alors qu’il subissait des pressions suite aux affirmations selon lesquelles le président de la BBC aurait aidé à organiser des pourparlers qui ont conduit à sa ligne de crédit de 800 000 £ alors qu’il était au n ° 10.

L’ancien chef de l’armée, Lord Dannett, avait précédemment déclaré L’indépendant que M. Johnson était un “canon lâche” dont le plan pourrait éclipser Rishi Sunak, tandis que l’ex-First Sea Lord a mis en garde l’ancien Premier ministre contre “la recherche de publicité”.

Mais M. Johnson a déclaré qu’il avait été invité par le président Volodymyr Zelensky à visiter à nouveau le pays – alors qu’il exhortait les dirigeants occidentaux à donner à l’Ukraine “tous les outils dont elle a besoin”.

Dans un communiqué publié dimanche, l’ancien Premier ministre a déclaré : « C’est un privilège de se rendre en Ukraine à l’invitation du président Zelensky. La souffrance du peuple ukrainien dure depuis trop longtemps.

“La seule façon de mettre fin à cette guerre est que l’Ukraine gagne – et qu’elle gagne aussi vite que possible”, a-t-il ajouté. « C’est le moment de redoubler d’efforts et de donner aux Ukrainiens tous les outils dont ils ont besoin pour finir le travail. Plus tôt Poutine échouera, mieux ce sera pour l’Ukraine et pour le monde entier.

Dimanche, M. Johnson a été vu effectuer des visites inopinées dans deux banlieues au nord de Kyiv – deux zones où les troupes russes sont accusées d’atrocités après l’échec d’une poussée sur la capitale l’année dernière.

Il devrait rencontrer M. Zelensky plus tard dimanche, dans ce qui pourrait être considéré comme une tentative de saper l’autorité de son successeur et de renforcer son propre héritage de soutien à l’Ukraine.

Il est entendu que M. Johnson n’a pas demandé au numéro 10 l’autorisation de cette visite – son quatrième voyage en Ukraine depuis l’invasion russe. Cependant, Downing Street a déclaré que M. Sunak était “soutien” à la dernière visite de M. Johnson.

L’attaché de presse du Premier ministre a déclaré dimanche que M. Sunak “soutient toujours tous ses collègues montrant que le Royaume-Uni est derrière l’Ukraine et continuera à les soutenir”.

Interrogé la semaine dernière sur les informations faisant état d’un voyage prévu en Ukraine par M. Johnson, Lord Dannatt a déclaré L’indépendant: “Boris Johnson a été un canon lâche toute sa vie”, ajoutant : “Je ne pense pas qu’il puisse faire de mal, tant qu’il n’essaie pas d’éclipser Rishi Sunak.”

Lord West, ancien premier seigneur de la mer, a déclaré que les anciens premiers ministres “ne devraient pas rechercher la publicité et les félicitations – ils devraient aider à soutenir le gouvernement britannique et rester en retrait”.

Le député conservateur principal Tobias Ellwood, président du comité restreint de la défense, a également déclaré que M. Johnson ne devrait “pas interférer” avec les relations officielles entre les pays lorsque la possibilité du voyage de M. Johnson est apparue pour la première fois.

Boris Johnson serre la main d’un bébé lors d’une visite à l’église de Bucha (Reuters)

Cela survient alors que le parti travailliste a appelé à une enquête après avoir affirmé que le président de la BBC, Richard Sharp, avait aidé à obtenir une garantie sur une ligne de crédit de 800 000 £ avant d’être recommandé pour le poste par le Premier ministre de l’époque.

Le parti a écrit à Daniel Greenberg, le commissaire parlementaire aux normes, à la suite d’un rapport dans le L’heure du dimanche que M. Sharp était impliqué dans des pourparlers pour aider M. Johnson lorsqu’il s’est retrouvé en difficulté financière.

Mais un porte-parole de M. Johnson a qualifié le rapport de “déchets” – insistant sur le fait que l’ancien Premier ministre n’avait pas demandé de conseils financiers à M. Sharp et affirmant que ses arrangements financiers “avaient été correctement déclarés”.

À propos du dîner privé de M. Johnson avec M. Sharp et Sam Blyth, le parent éloigné de l’ex-Premier ministre qui a agi en tant que garant, le porte-parole a déclaré: «Et alors? Grosse affaire.”

M. Sharp a dit au L’heure du dimanche: “Il n’y a pas de conflit lorsque j’ai simplement mis en contact, à sa demande, M. Blyth avec le secrétaire du cabinet et que je n’ai eu aucune autre implication.”

La secrétaire à la culture fantôme du Labour, Lucy Powell, députée, a également écrit au commissaire aux nominations publiques, William Shawcross, lui demandant d’enquêter sur le processus de nomination de M. Sharp.

Boris Johnson visite la banlieue de Borodianka (Reuters)

Pendant ce temps, le ministre des Affaires étrangères James Cleverly a affirmé qu’il ne souhaitait “rien de plus” que de voir des Ukrainiens armés de chars Leopard 2 de fabrication allemande.

M. Cleverly a été interrogé sur la BBC Dimanche avec Laura Kuenssberg programme s’il était déçu que l’Allemagne n’ait pas autorisé la sortie de ses chars de combat Leopard 2.

Le ministre des Affaires étrangères a refusé de critiquer directement Berlin, affirmant qu’il appartenait à “chaque gouvernement souverain de décider comment il est le mieux à même de soutenir les Ukrainiens en tant que membre de l’Otan”.

Cependant, il a noté qu’il n’y avait rien qu’il aimerait plus que de voir les Ukrainiens équipés « de ces véhicules blindés les plus modernes ».

Ses commentaires interviennent après qu’une conférence d’annonce de contributions en Allemagne s’est terminée vendredi sans que les alliés occidentaux s’engagent à envoyer davantage de chars de combat en Ukraine, malgré un appel de M. Zelensky pour accélérer la fourniture d’un soutien militaire.

Jusqu’à présent, parmi les alliés de l’OTAN, seul le Royaume-Uni a accepté d’envoyer des chars, sous la forme de 14 British Army Challenger 2. On avait espéré que l’Allemagne autoriserait la libération de ses chars de combat, qui sont potentiellement disponibles en bien plus grand nombre.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré que les responsables “poussaient fort pour répondre aux exigences de l’Ukraine en matière de chars et autres véhicules blindés”.