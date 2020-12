Si les discussions commerciales sur le Brexit se déroulent mal mercredi soir, les discussions pourraient porter sur la manière de faire face à l’échec de la conclusion d’un accord et sur la façon de limiter les perturbations en janvier lorsqu’un changement brusque des termes de commerce pourrait bloquer les ports et bloquer les camions. Mais les Européens conviennent que ce ne sera pas eux qui arrêteront les négociations.

Le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, a exprimé sa conviction qu’il y aura un accord «mince», un accord minimum, mais que les derniers obstacles sont toujours les plus difficiles. « Je pense que les équipes de négociation et les hauts responsables politiques trouveront un moyen de conclure un accord », a-t-il déclaré, « mais pour le moment, nous sommes dans une situation difficile alors que nous essayons de le clôturer. »

Mais même M. Coveney, qui est un bon baromètre du sentiment européen, est de plus en plus sombre. Il a déclaré lundi soir, après une réunion des ministres des Affaires étrangères du bloc, que l’humeur évoluait vers les préparatifs pour aller de l’avant sans accord. Il y a «beaucoup de frustration du côté de l’UE, pas seulement au sein de l’équipe de négociation de l’UE» mais «aussi dans les États membres», a déclaré M. Coveney.

Une question en suspens a été résolue mardi lorsque Londres a abandonné la menace de rompre son traité de retrait – et de violer le droit international – sur la manière dont elle mettrait en œuvre les règles sur la circulation des marchandises entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

Pourtant, les trois principaux problèmes qui les ont empêchés de conclure un accord commercial restent non résolus: les droits de pêche, les règles sur les subventions de l’État et les dispositions relatives aux «règles du jeu équitables» pour assurer une concurrence loyale entre les entreprises britanniques et européennes, et les mécanismes pour les faire respecter.

Si l’accès aux stocks de pêche est une question politique extrêmement sensible pour la Grande-Bretagne, la France et d’autres pays côtiers européens, les deux autres questions sont probablement plus difficiles à résoudre, car elles touchent aux principes hypersensibles de la souveraineté.