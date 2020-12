07/12/2020. Londres, Royaume Uni. Boris Johnson parle à Ursula von der Leyen. Le Premier ministre Boris Johnson parle au téléphone de l’intérieur de son bureau au No10 Downing Street, au président de la Commission européenne Ursula von der Leyen pendant les dernières étapes des négociations sur le Brexit. Photo par Andrew Parsons / No 10 Downing Street – AFP

Boris Johnson se rendra à Bruxelles pour des pourparlers de dernière minute afin d’essayer personnellement de sauver un accord sur le Brexit après que les négociateurs n’aient pas réussi à faire de «progrès tangibles» lundi.

Le Premier ministre rencontrera Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, pour un sommet qui pourrait définir non seulement son mandat, mais aussi la place de la Grande-Bretagne dans le monde pour les décennies à venir.

Les deux parties ont déclaré que «des différences significatives» subsistaient, et les responsables britanniques ont déclaré que si M. Johnson ne ferait pas le voyage s’il ne pensait pas qu’un accord pourrait être conclu, «les choses semblent très délicates».

Des sources de l’UE ont émis l’hypothèse que si le voyage de M. Johnson pourrait se terminer par un accord, il pourrait également être uniquement destiné à montrer qu’il a fait tout ce qu’il pouvait pour obtenir un accord, même s’il s’attend à rentrer les mains vides.

M. Johnson pourrait se rendre à Bruxelles dès mercredi, avant un sommet des dirigeants de l’UE jeudi. Cela laisserait ouverte la possibilité qu’il puisse rester en Belgique pour organiser des réunions avec des acteurs clés, notamment Angela Merkel et Emmanuel Macron, afin de faire appel directement à eux.

Une autre option en cours de discussion est une réunion avec Mme von der Leyen le week-end, après la réunion du Conseil européen, qui donnerait aux dirigeants de l’UE la possibilité de convenir d’un nouveau mandat pour le président de la Commission avant qu’elle ne rencontre M. Johnson.

Le Premier ministre a longtemps cru que le sommet de jeudi – auquel il ne peut pas assister parce que la Grande-Bretagne a maintenant quitté l’UE – pourrait détenir la clé pour débloquer le blocage autour de la pêche, des prétendues garanties de règles du jeu équitables et de la gouvernance de tout accord.

Une source britannique proche des négociations a déclaré au Telegraph: «Nous pensons toujours qu’un accord pourrait être conclu, mais il est de plus en plus possible que ce ne soit pas le cas.

«Nous sommes au même endroit que nous étions vendredi soir. Ça n’a pas été pire, mais ça ne s’est pas amélioré non plus.

«Nous sommes arrivés au bout du chemin sur ce qui peut être réalisé dans ce format à ce niveau avec les équipes de négociation, et les décisions devront être prises au niveau politique maintenant.

«La rencontre entre le Premier ministre et le président de la Commission ne sera pas une façade. Ils devront négocier eux-mêmes. »

M. Johnson prendra un pari énorme en entrant dans la fosse aux lions à Bruxelles pour la première fois depuis qu’il est devenu Premier ministre, une arène que Theresa May et David Cameron n’ont pas réussi à conquérir, à leur coût ultime.

Cependant, Downing Street a insisté sur le fait que M. Johnson était tout à fait prêt à partir sans accord et s’est efforcé de minimiser les attentes.

Une source gouvernementale de haut niveau a déclaré: «Nous n’avons fait aucun progrès tangible. Il est clair que cela doit maintenant continuer politiquement.

«Bien que nous ne considérions pas ce processus comme clos, les choses semblent très délicates et il y a toutes les chances que nous n’y arrivions pas.»

M. Johnson et Mme von der Leyen ont parlé lundi au téléphone pendant plus d’une heure, dans un appel qui n’a impliqué aucune négociation mais leur a permis de «faire le point» de ce que les pourparlers avaient et n’avaient pas réalisé.

07/12/2020. Londres, Royaume Uni. Boris Johnson parle à Ursula von der Leyen. Le Premier ministre Boris Johnson parle au téléphone de l’intérieur de son bureau au No10 Downing Street, au président de la Commission européenne Ursula von der Leyen pendant les dernières étapes des négociations sur le Brexit. Photo par Andrew Parsons / No 10 Downing Street – Andrew Parsons / No 10 Downing Street

Mme von der Leyen, Angela Merkel, Emmanuel Macron et Charles Michel, président du Conseil européen, ont tenu une visioconférence pour préparer le sommet européen de jeudi dans l’après-midi, avant l’appel avec le Premier ministre.

Dans une déclaration conjointe, les deux dirigeants ont déclaré: «Nous sommes convenus que les conditions pour finaliser un accord ne sont pas réunies en raison des différences importantes qui subsistent sur trois questions essentielles: des règles du jeu équitables, la gouvernance et la pêche.

«Nous avons demandé à nos négociateurs en chef et à leurs équipes de préparer un aperçu des différences restantes à discuter lors d’une réunion physique à Bruxelles dans les prochains jours.»

Michel Barnier, le négociateur en chef de l’UE, avait déclaré plus tôt aux ambassadeurs de l’UE que mercredi était la date limite pour qu’un accord soit conclu, mais Downing Street dirait seulement qu’un accord doit être trouvé «cette semaine».

La livre, qui avait chuté de plus de 1% par rapport au dollar au cours de la journée, s’est redressée après l’annonce du voyage de M. Johnson à Bruxelles, les traders l’interprétant comme un signe qu’un accord était devenu plus probable.

Le Premier ministre a tendu une branche d’olivier à l’UE en confirmant qu’il était prêt à retirer une menace de rompre les termes de l’accord de divorce du Brexit.

Downing Street a fait part de sa volonté de supprimer les clauses litigieuses contenues dans le projet de loi britannique sur le marché intérieur (qui poursuit son adoption au Parlement cette semaine) qui protègent le commerce entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord, si d’autres solutions peuvent être convenues.

Les clauses ont suscité de vives critiques à Bruxelles et à la Chambre des Lords parce qu’elles annulent l’accord de retrait, violant ainsi le droit international de ce que les ministres ont décrit comme « d’une manière spécifique et limitée ».

Si un accord commercial est conclu, les ministres «seraient prêts à supprimer» ou à «désactiver» les clauses controversées, a déclaré le n ° 10 dans un communiqué.

Le mois dernier, les pairs ont voté pour les retirer du projet de loi, mais Downing Street les a réinsérés lorsque la législation est revenue aux Communes, une décision considérablement atténuée par l’offre du gouvernement de les retirer à une date ultérieure.

Dans un second mouvement visant à apaiser les tensions avec l’UE, le gouvernement a retardé la publication d’un autre projet de loi qui devait inclure des clauses similaires violant le droit international.

Le projet de loi sur les impôts devait initialement être publié en début d’après-midi, mais le calendrier a été repoussé à mardi. Le gouvernement a annoncé qu’il «continuerait à examiner le contenu» du projet de loi.

Simon Coveney, ministre irlandais des Affaires étrangères, a déclaré que les États membres se préparaient à un résultat sans accord.

Il a déclaré: «Bon nombre des ministres à qui j’ai parlé aujourd’hui sont de plus en plus frustrés et de plus en plus résignés au fait qu’il n’y aura peut-être pas d’accord …

«À Bruxelles, l’ambiance commence certainement à évoluer vers la planification d’urgence pour un non-accord.

« Les deux prochains jours doivent être très différents des deux derniers jours. »

Un diplomate de l’UE a déclaré: «L’intervention politique ne fera rien lorsque les positions sont encore fortement gardées.

«Il y a peut-être une chorégraphie menant à ce sommet spécial. Cependant, sur les fondamentaux, je n’ai rien vu de changement et fondamentalement rien n’a changé au cours des huit dernières semaines, donc je suis dans le noir ce qui bougerait maintenant soudainement, ce qui ne l’a pas fait auparavant. «

Certains États membres de l’UE estiment que les négociations pourraient même se poursuivre au-delà de ce week-end.

Stef Blok, ministre néerlandais des Affaires étrangères, a déclaré: «J’espère que les discussions ne s’effondreront pas ce soir. C’est le 7 décembre et non le 1er janvier. En ce qui me concerne, nous devons utiliser le temps qu’il faut pour négocier et ne pas nous laisser précipiter dans un compromis précipité. »

Le payeur général Penny Mordaunt a déclaré à la Chambre des communes que la question des règles du jeu équitables, qui obligerait la Grande-Bretagne à refléter les futurs changements dans les règles et réglementations de l’UE, «est actuellement la plus difficile».

Elle a déclaré: «Nous travaillons tous pour obtenir un accord, mais le seul accord possible est celui qui est compatible avec notre souveraineté et reprend le contrôle de nos lois, de notre commerce et de nos eaux.

« Bien qu’un accord soit préférable, nous sommes prêts à partir à des conditions dites australiennes si nous ne pouvons pas trouver de compromis. »

Un diplomate de l’UE a déclaré: « Nous entrons maintenant dans la phase finale de la fin de partie. Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Espérons que le Premier ministre Johnson accorde la priorité aux intérêts à long terme de la Grande-Bretagne. Dans ce cas, un accord sera toujours possible. «