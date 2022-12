Boris Johnson se présentera à nouveau comme député aux prochaines élections

BORIS Johnson a déclaré à son parti conservateur local qu’il souhaitait se représenter pour être leur député aux prochaines élections.

L’ancien Premier ministre a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’il voulait rester en politique malgré son éviction plus tôt cet été – ce qui pourrait ouvrir la voie à une autre future candidature à la direction.

L’ancien Premier ministre se présentera à nouveau pour être le député d’Uxbridge et de South Ruislip Crédit : Reuters

BoJo s’est retiré de façon spectaculaire de la dernière course à la direction, ouvrant la voie à Rishi Sunak pour devenir Premier ministre – malgré les 100 nominations de députés nécessaires pour se présenter.

Mais il peut toujours se retirer avant le scrutin, qui devrait avoir lieu en 2024.

Boris a déclaré aux habitants plus tôt cette semaine que le renvoyer avait été une “erreur” et a suggéré qu’il pourrait se présenter à nouveau pour le poste le plus élevé à l’avenir.

Richard Mills, le président de son association locale, a déclaré hier: «L’association conservatrice d’Uxbridge et de South Ruislip soutient pleinement Boris Johnson en tant que notre député local et candidat à toute future élection.

«Depuis sa réélection en 2019, il a mis en œuvre ses plans de réaménagement et de modernisation de l’hôpital Hillingdon ainsi que l’augmentation du nombre de policiers à Uxbridge.

“Nous sommes impatients de continuer à travailler à ses côtés pour offrir aux résidents et aux communautés de la circonscription, où il entretient des liens et une implication solides.”

Tous les députés conservateurs ont été invités à confirmer d’ici lundi s’ils souhaitent se présenter à nouveau avant le prochain examen des limites, qui réduira le nombre de sièges à 600.

Au moins une douzaine de conservateurs ont déclaré qu’ils quitteraient plutôt les Communes lors des prochaines élections.