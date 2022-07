Boris Johnson se prépare pour les derniers PMQ

Boris Johnson se prépare pour ses dernières questions au Premier ministre avant de quitter le numéro 10.

Il affrontera Keir Starmer au parlement pour la dernière fois en tant que Premier ministre à midi mercredi.

M. Johnson a accepté ce mois-ci de démissionner à la suite de multiples démissions de membres du cabinet et de quitter son poste lorsqu’un nouveau chef conservateur sera annoncé en septembre.

Cependant, alors que le Parlement est en vacances d’été à partir de jeudi, ce seront ses derniers logements familiaux.

La course au prochain chef conservateur est lancée avec trois candidats encore en lice (Parlement britannique/Andy Bailey)

M. Johnson a évoqué son départ lors de la session de la semaine dernière.

Il a dit : « Il est parfaitement vrai que je ne pars pas au moment de mon choix. C’est absolument vrai.

« Mais je suis fier du fantastique travail d’équipe qui a été impliqué dans tous ces projets, tant au niveau national qu’international.

« Je suis également fier du leadership que j’ai donné… et je partirai bientôt la tête haute », a-t-il ajouté.

Le Premier ministre a remercié en plaisantant Sir Keir d’être “considérablement moins meurtrier que les autres membres de cette Chambre”.

“En trois ans, malgré toutes les opportunités, il n’a jamais vraiment trouvé d’idée, de plan ou de vision pour ce pays”, a-t-il ajouté.

Penny Mordaunt, Liz Truss et Rishi Sunak sont en course pour devenir le prochain Premier ministre (ITV/AP/Reuters)

Deux députés – Neale Hanvey et Kenny MacAskill du parti nationaliste écossais Alba – ont été expulsés de l’avant-dernière session enflammée.

Actuellement, Rishi Sunak, Penny Mordaunt et Liz Truss restent dans la course à la direction conservatrice après que Kemi Badenoch a été éliminé de la course mardi.

Les deux derniers candidats seront dévoilés mercredi à 16 heures après un vote plus tôt dans l’après-midi.