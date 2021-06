Boris Johnson se prépare à la révolte des conservateurs alors que Jacob Rees-Mogg prévient que le verrouillage détesté ne peut pas s’éterniser

Le chef des COMMUNES, Jacob Rees-Mogg, a rompu les rangs de manière sensationnelle pour avertir que le verrouillage détesté ne peut pas durer simplement «pour empêcher les gens de consulter un médecin».

Faisant pression sur Boris Johnson, le haut conservateur a averti que le gouvernement ne pouvait pas continuer à « prendre en charge la vie des gens » alors que les décès de Covid restent faibles.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Jacob Rees-Mogg dit que le gouvernement ne peut pas continuer à « prendre en charge la vie des gens »

Il a fait pression sur Boris Johnson, qui fait face à une rébellion du parti suite à son retard de la Journée de la liberté Crédit : AFP

Dix décès de Covid au cours des 24 heures précédentes ont été enregistrés hier.

Le coup étonnant de M. Rees-Mogg intervient alors que le Premier ministre se prépare à être secoué par l’une des plus grandes rébellions conservatrices depuis qu’il est devenu chef.

Des dizaines de députés d’arrière-ban sont sur le point de se révolter contre le délai d’un mois jusqu’à la Journée de la liberté – le Premier ministre devant potentiellement s’appuyer sur les votes travaillistes pour le faire franchir la ligne.

Ouvrant une faille au sein du Cabinet, M. Rees-Mogg a déclaré que M. Johnson ne doit pas permettre à la peur de plus de décès de Covid de paralyser le pays.

Il a dit : « Vous ne pouvez pas diriger la société juste pour empêcher les hôpitaux d’être pleins.

« Sinon, vous ne nous laisseriez jamais monter dans nos voitures et conduire n’importe où ou faire toute autre chose que les gens veulent faire. Il doit y avoir une certaine proportionnalité.

« Le gouvernement n’a pas le droit de prendre en charge la vie des gens uniquement pour les empêcher de voir le médecin.

« Sinon, nous ne serions jamais autorisés dans nos cuisines, n’est-ce pas, où se produisent un nombre disproportionné d’accidents à la maison, ou dans nos salles de bain ?

Le ministre du Cabinet a lancé un avertissement ferme contre le verrouillage détesté Crédit : Association de la presse

Les décès de Covid restent faibles grâce au déploiement du vaccin en Grande-Bretagne Crédit : Getty

« Donc, nous devenions très affamés et très malodorants sur cette base. »

Le ministre du Cabinet s’exprimait lundi sur son podcast ConservativeHome – peu de temps avant l’annonce de la prolongation du verrouillage et lorsque le Premier ministre a déclaré « le moment est venu de relâcher l’accélérateur ».

M. Rees-Mogg a exhorté le Premier ministre à lever les restrictions tant que le nombre de décès est faible. Et il a déclaré que les appels pour que toutes les personnes de plus de 18 ans soient doublement piquées avant que le verrouillage ne soit abandonné étaient « très étranges ».

Il a ajouté: «Nous avons imposé des restrictions au point où nous faisions face à 1 000 décès par jour. Cela a été régulièrement réduit.

Vous ne pouvez pas diriger la société juste pour empêcher les hôpitaux d’être pleins. Jacob Rees-Mogg

« S’il y a huit décès par jour, vous n’allez pas vous soucier autant des doubles vaccins. »

Il a ajouté : « Les infections n’ont plus d’importance. Les deux choses qui comptent sont la capacité du NHS à faire face et le nombre de décès. »

Son intervention de choc intervient alors que des dizaines de députés conservateurs devraient se révolter et voter contre la prolongation du verrouillage aujourd’hui.

Certains députés d’arrière-ban sont tellement en colère contre le report de la Journée de la liberté qu’ils refusent de faire campagne à Chesham et à Amersham avant les élections partielles de demain.

Les conservateurs craignent d’être sur le point de perdre le siège du Buckinghamshire au profit des Lib Dems – malgré leur majorité de 16 000 voix.

Lundi, le Premier ministre a déclaré que les restrictions resteraient jusqu’au 19 juillet – alors que le NHS se précipite pour frapper plus de personnes Crédit : Getty

Journée de la liberté – Dates clés DATES CLÉS: 14 juin: Boris Johnson s’adressera à la nation et dévoilera son plan pour repousser la Journée de la liberté au 19 juillet le 21 juin: La fin initiale du verrouillage selon la feuille de route du Premier ministre, qui a maintenant été retardée 5 juillet: Le PM exécutera la règle sur les données pour un examen de « clause de rupture » ​​de deux semaines. Si les hospitalisations n’ont pas augmenté de manière significative, les restrictions pourraient être assouplies tôt. 19 juillet: La nouvelle date proposée pour la « Journée de la liberté » où toutes les règles restantes devraient être levées.

Un député aurait dit aux chefs de parti qu’ils devraient envoyer Chris Whitty, un amoureux du verrouillage, « pour pousser des tracts à travers les portes des électeurs ».

Mais malgré la rage sur les banquettes arrière, les travaillistes ont confirmé qu’ils voteraient pour la prolongation, ce qui signifie que les députés rebelles n’ont aucune chance de la vaincre.

Le chef rebelle conservateur Steve Baker a déclaré au Sun: «Aujourd’hui, l’ambiance est à la résignation – sachant que le pouvoir de Boris est inattaquable.

« Mais quand vous regardez vers l’avenir, tôt ou tard, le truc marron frappera le ventilateur. Lorsque l’argent s’épuise, les conséquences de cette décision se font sentir et les entreprises font faillite. »

Le gouvernement n’a pas le droit de prendre en charge la vie des gens uniquement pour les empêcher de voir le médecin. Jacob Rees-Mogg

Le député conservateur Charles Walker a déclaré qu’il avait perdu toute confiance dans la promesse du Premier ministre de lever le verrouillage d’ici le 19 juillet.

Il a déclaré : « Je pense que nous allons maintenant voir le renversement de la feuille de route irréversible. Et c’est à ce moment-là que tout cela va frapper le ventilateur.

Michael Gove a tenté hier de rassurer les députés conservateurs inquiets que ce sera vraiment la dernière fois que la liberté sera retardée.

Il a déclaré qu’il était « aussi confiant que possible » que les restrictions seraient levées le 19 juillet.

Mais signe de la profondeur de la rage qui couve parmi les conservateurs, un député d’arrière-ban a déclaré: « Si vous croyez Michael Gove quand il dit que le gouvernement est convaincu qu’il peut poursuivre la feuille de route, vous croirez que la lune est faite de fromage. »

Le rebelle conservateur Steve Baker déclare que « l’ambiance est à la résignation – sachant que le pouvoir de Boris est inattaquable » Crédit : Getty

Charles Walker dit qu’il a perdu toute confiance dans la promesse de Boris de lever le verrouillage le 19 juillet Crédit : pixel8000

La députée conservatrice de Red Wall, Miriam Cates, s’est également déchaînée, déclarant: «Nous devons rétablir un sens de la perspective et voir Covid pour ce qu’il est – une maladie infectieuse qui n’est plus une menace importante pour le public britannique dans son ensemble et est là rester. Nous ne vivons pas seulement pour éviter la mort.

Pendant ce temps, dans un coup humiliant pour le Premier ministre, la souche Covid de Freedom Daybusting a été surnommée la «variante Johnson».

En mettant la botte, les travaillistes ont imputé le retard de verrouillage à l’échec lamentable de M. Johnson à fermer assez rapidement la frontière avec l’Inde.

Et le ministre de l’Intérieur de l’ombre, Nick Thomas-Symonds, a déclaré : « Appelons ça comme ça.

« Mettons le blâme là où il devrait se trouver. Dans ce pays, c’est la variante Johnson.

Le parti travailliste a également appelé les ministres à supprimer la liste orange des pays pour les voyageurs et à forcer la majorité des personnes arrivant en Grande-Bretagne dans des hôtels de quarantaine.

M. Thomas-Symonds a déclaré que la Grande-Bretagne aurait dû suivre l’exemple de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, déclarant : « Nous sommes un pays insulaire. Nos protections frontalières auraient dû être l’une de nos forces naturelles.

Dans un autre coup porté au PM, la nouvelle souche Covid a été surnommée la «variante Johnson» Crédit : La Méga Agence

Le Soleil dit LA décision de reporter notre liberté devient de plus en plus difficile à vendre pour Boris Johnson. Il fait face à une grande rébellion conservatrice à ce sujet aujourd’hui et ce n’est pas étonnant. Les craintes du gouvernement semblent déjà déplacées. Hier, seulement dix décès de Covid ont été signalés. Les nouvelles infections sont à peu près stables depuis leur saut il y a une semaine. Les hospitalisations augmentent lentement – ​​mais les patients Covid n’occupent toujours qu’un peu plus d’un pour cent des lits. Comme le dit le ministre du Cabinet Jacob Rees-Mogg, vous ne pouvez pas verrouiller une nation pour éviter que les hôpitaux ne soient occupés. D’autres sociétés moins vaccinées que la nôtre sont déjà plus libres. New York, où 70% ont eu au moins un coup, a abandonné toutes les bordures hier. La Grande-Bretagne a piqué près de 80% au moins une fois. Oui, nous avons la variante indienne qui n’a pas encore fait de percées sérieuses aux États-Unis et en Europe. Mais les chiffres sont là en noir et blanc. Boris a promis d’examiner les preuves deux semaines après le début de ce délai de quatre semaines. C’est beaucoup trop lent. Repensez la semaine prochaine, PM.

« Au lieu de cela, cela a été l’une de nos plus grandes faiblesses. »

Et comme de nombreux ministres, il a également suggéré que des vacances à l’étranger seraient peu probables cet été.

Il a ajouté: « Je veux, comme tout le monde, voir les voyages internationaux revenir le plus tôt possible, mais si vous me posez la question dès aujourd’hui, est-ce que je pense que les vacances d’été sont probables, alors je pense que la réponse à cela doit être non.